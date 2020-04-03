 В больницах Украины находятся 477 пациентов с коронавирусом, из них 16 в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"В учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек. Из них 25 детей. Сейчас искусственная вентиляция легких проводится 16 пациентам. Это люди с тяжелым течением коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.
Как сообщалось ранее, всего в Украине по состоянию на 3 апреля подтверждены 942 случая заболеваний.
Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что приобрел более 1255 аппаратов ИВЛ, одобренных FDA, и отправил их в Лос-Анджелес. Но это не совсем то, что нужно.
Исполнительный директор ResMed Мик Фарелл подчеркивает, что машины были разработаны пять лет назад и не являются инвазивными. Эти машины, называемые Bi-PAP, предназначены для использования пациентами с незначительными случаями пневмонии и другими заболеваниями, при которых пациент может дышать сам, пусть и при помощи машины.
Аппараты Bi-PAP используют лицевую маску для доставки воздуха - этот принцип отличается от машин, которые используются пациентами с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии. Такие люди нуждаются в подаче воздуха непосредственно в их легкие, чего не могут достичь машины Bi-PAP даже после внесения модификаций.
Кроме того, дыхательные аппараты, подобные тем, которые были подарены Tesla, могут загрязнять окружающую среду вирусами. Это связано с тем, что их трубки не попадают в легкие пациента, а постоянное взаимодействие дыхания пациента с маской для лица делает возможным перенос коронавируса.
Тем не менее, как полагает руководитель ResMed, аппараты Bi-PAP могут использоваться пациентами с коронавирусом, и на самом деле они помогают профессионалам управлять ранними стадиями заболевания.https://nv.ua/techno/innovations/pandemiya-koronavirusa-tesla-kupila-ne-te-apparaty-ivl-50079835.html