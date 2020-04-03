 В больницах Украины находятся 477 пациентов с коронавирусом, из них 16 в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек. Из них 25 детей. Сейчас искусственная вентиляция легких проводится 16 пациентам. Это люди с тяжелым течением коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Как сообщалось ранее, всего в Украине по состоянию на 3 апреля подтверждены 942 случая заболеваний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 547 мобильных бригад будут собирать образцы для тестов на COVID-19, - главный санврач Ляшко