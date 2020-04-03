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Все про:США (16263) Ермак Андрей (223) Дубинский (97)

 Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский

По мнению нардепа от СН Александра Дубинского на главу Офиса Президента Андрея Ермака по указанию из Вашингтона происходит атака.

Об этом заявил нардеп от СН Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Вся соросятская рать во главе со светочем котлетной журналистики Мишей Ткачем одновременно набросились именно на Ермака именно после Минска.Что д аёт основание предположить, что за атакой стоит не журналистская солидарность, а указание кураторов всех этих ГО-шек из Вашингтона. В эту же канву ложится и коллективное заявление соросят-депутатов из фракции Слуг Народа, также направленное против Ермака и Минска. Если добавить к этой картине тот факт, что записи брата Ермака Дениса осуществляло НАБУ, которое напрямую отчитывается о работе в посольство США - вывод напрашивается сам по себе. Отдельные группы влияния в американский политике очень хотят от Ермака избавиться.Тепе рь нужно разобраться - почему?" - заявил Дубинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко

"Что не отменяет необходимость расследования фактов, зафиксированных на пленках. И посадки в тюрьму тех, кто пиздит деньги". - добавил нардеп.

Американцы хотят избавиться от Ермака, - слуга народа Дубинский 01

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Также на Цензор.НЕТ: Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/n3186522
 
 
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получается я тоже американец Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4594
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о, навозная муха дубинский прилетело ...ну как же без него
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Ты ж дубина вмнсте с коломейшей тоже в розыске в США Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 3335
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Дубинский, Арахамия, Венедиктова --- надеюсь от этих США тоже попытается избавится.
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Достаточно одного высказывания Дубинского ( такое вот отношение к этой "говорящей голове Бени" ) что бы поддержать Лероса по отношению к Ермаку ( тем более что связи оного с Кремлем вполне вероятны), и кроме этого не смотря по каким личностным причинам тот не начал эту войнушку. Вот такая история. ( если только нам не лепят новую "Надюху Савченко", в наших условиях чего только не возможно, ну да ладно все тайное когда то станет явным, главное что бы не поздно) Вопрос к чему бы Дубинскому ( Бене) так вступаться за Ермака..,тем более в открытую.
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Говорящая жопа бородатой бабушки- один из самых мерзкий персонажей, среди нынешних депутатов. Если он кого-то защищает,то -это уже,как индикатор мерзости.
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А этой гниде еще кто-то верит?! "Мама любит скорость"- СЛУГА КОЛОМОЙСКОГО!!!
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Говорящая жопа Каломойского в лице Дубинского издает мнение.
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Диагноз - крайнряя степень е@анутости.
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Дубинский ты прокацапская ************, представь и я хочу чтоб это чмо вороватое Ермака убрали из власти и тебя пиз.. на тоже и таких как я десятки тысяч и петицию подписывают, или это все американцы, гнида - Дубинский ты такой же вор как и твой хозяин Коломойский
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ГосДеп подбросил брата...
Меркель подбросила мерседес...
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Реально звиздец. Шобла в СБУ, ГБР, МВД, ОГП, НАБУ, НАЗК. А в борьбе с коррупцией Украины только госдеп США берет участь.
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