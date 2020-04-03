 В Киеве определили госпитальные базы для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Так, для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус вошли следующие медучреждения:

КНП "Александровская клиническая больница Киева" (перепрофилирование других корпусов)

КНП "Киевская городская клиническая больница №3";

КНП "Киевская городская клиническая больница №4" (перепрофилирование отделений)

КНП "Киевская городская клиническая больница №5";

КНП "Киевская городская клиническая больница №6";

КНП "Киевская городская клиническая больница №8";

КНП "Киевская городская клиническая больница №10";

КНП "Киевская городская клиническая больница №17".

"Подчеркиваю, пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы "первой волны". Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больнице", - отметил Николай Поворозник.

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Он напомнил, для приема "первой волны" больных с подозрением на коронавирус вошли семь больниц (3 - для взрослых, 2 - для детей, 2 - для беременных):

КНП "Александровская клиническая больница г. Киева";

КНП "Киевская городская клиническая больница № 4";

КНП "Киевская городская клиническая больница № 9";

КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 1";

КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница";

КНП "Киевский городской родильный дом № 3";

КНП "Киевский городской родильный дом № 5".

"В очередной раз подчеркиваю: при первых проявлениях симптомов - оставайтесь дома! Свяжитесь со своим семейным врачом по телефону, держите с ним связь и выполняйте рекомендации! В случае ухудшения самочувствия - вызывайте скорую. Призываю: не едьте при первом недомогании к вышеупомянутые больницы! Этим вы подвергаете себя и своих родных опасности и мешаете работе медиков, которые спасают жизнь", - сказал Поворозник.