 В Киеве определили госпитальные базы для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Так, для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус вошли следующие медучреждения:
КНП "Александровская клиническая больница Киева" (перепрофилирование других корпусов)
КНП "Киевская городская клиническая больница №3";
КНП "Киевская городская клиническая больница №4" (перепрофилирование отделений)
КНП "Киевская городская клиническая больница №5";
КНП "Киевская городская клиническая больница №6";
КНП "Киевская городская клиническая больница №8";
КНП "Киевская городская клиническая больница №10";
КНП "Киевская городская клиническая больница №17".
"Подчеркиваю, пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы "первой волны". Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больнице", - отметил Николай Поворозник.
Он напомнил, для приема "первой волны" больных с подозрением на коронавирус вошли семь больниц (3 - для взрослых, 2 - для детей, 2 - для беременных):
КНП "Александровская клиническая больница г. Киева";
КНП "Киевская городская клиническая больница № 4";
КНП "Киевская городская клиническая больница № 9";
КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 1";
КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница";
КНП "Киевский городской родильный дом № 3";
КНП "Киевский городской родильный дом № 5".
"В очередной раз подчеркиваю: при первых проявлениях симптомов - оставайтесь дома! Свяжитесь со своим семейным врачом по телефону, держите с ним связь и выполняйте рекомендации! В случае ухудшения самочувствия - вызывайте скорую. Призываю: не едьте при первом недомогании к вышеупомянутые больницы! Этим вы подвергаете себя и своих родных опасности и мешаете работе медиков, которые спасают жизнь", - сказал Поворозник.
Типа 1 волну успешо отразили.....