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 В Киеве определили госпитальные базы для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус, - КГГА

В столице определены госпитальные базы для приема "второй волны" больных с подозрением на острую респираторную болезнь Covid-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Так, для приема "второй волны" больных с подозрением на коронавирус вошли следующие медучреждения:

КНП "Александровская клиническая больница Киева" (перепрофилирование других корпусов)
КНП "Киевская городская клиническая больница №3";
КНП "Киевская городская клиническая больница №4" (перепрофилирование отделений)
КНП "Киевская городская клиническая больница №5";
КНП "Киевская городская клиническая больница №6";
КНП "Киевская городская клиническая больница №8";
КНП "Киевская городская клиническая больница №10";
КНП "Киевская городская клиническая больница №17".

"Подчеркиваю, пациентов с подозрением на Covid-19 в первую очередь принимают больницы "первой волны". Сейчас мы работаем над обеспечением оборудованием отделений и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала больниц и первой, и второй волны. Пока на первой линии работают ранее определенные больнице", - отметил Николай Поворозник.

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Он напомнил, для приема "первой волны" больных с подозрением на коронавирус вошли семь больниц (3 - для взрослых, 2 - для детей, 2 - для беременных):

КНП "Александровская клиническая больница г. Киева";
КНП "Киевская городская клиническая больница № 4";
КНП "Киевская городская клиническая больница № 9";
КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 1";
КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница";
КНП "Киевский городской родильный дом № 3";
КНП "Киевский городской родильный дом № 5".

"В очередной раз подчеркиваю: при первых проявлениях симптомов - оставайтесь дома! Свяжитесь со своим семейным врачом по телефону, держите с ним связь и выполняйте рекомендации! В случае ухудшения самочувствия - вызывайте скорую. Призываю: не едьте при первом недомогании к вышеупомянутые больницы! Этим вы подвергаете себя и своих родных опасности и мешаете работе медиков, которые спасают жизнь", - сказал Поворозник.

Источник: https://censor.net.ua/n3186519
 
 
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А почему волна 2я?! Почему не 10я?!!!
Типа 1 волну успешо отразили.....
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