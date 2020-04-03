 За успешную разработку ракетных комплексов генеральный конструктор КБ "Луч" Коростелев должен получить звание Героя Украины, - Турчинов

Об этом написал экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.



По его словам, 31 марта прошли успешные испытания новой украинской ракеты "Вильха-М".



"Это не просто модернизация недавно принятой на вооружение управляемой украинской ракеты "Вильха". "Вильха-М" - новое мощное украинское оружие, способное точно уничтожать цель на расстоянии 120 км, выполняя широкий спектр боевых оперативно-тактических задач. По своим боевым характеристикам украинская ракета значительно лучше российских аналогов. Она является сверхконкурентной и имеет колоссальный спрос на международных рынках вооружения. Но главное - новое ракетное оружие способно эффективно уничтожать врагов Украины, которые не прекращают свои провокации против нашего государства", - отметил он.



Турчинов добавил, что 2 апреля наши конструкторы и военные достигли еще одного важного результата - украинские крылатые ракеты "Нептун", "выполнив сложное полетное задание, точно поразили морские цели во время испытаний на юге нашей страны". По его словам, это ключевой этап подготовки ракетного комплекса "Нептун" для принятия на вооружение. "Поэтому в ближайшее время украинские крылатые ракеты смогут надежно защитить Черноморское и Азовское побережья нашего государства", - написал экс-секретарь СНБО Украины.



"Хочу искренне поблагодарить всех ученых, конструкторов, производственников и военных, принявших участие в создании и испытаниях нового украинского оружия.

По моему глубокому убеждению, генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Петрович Коростелев за разработку в невероятно сложных условиях в кратчайшие сроки самых современных противотанковых ракетных комплексов, ракет "Вильха", "Вильха-М" и мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" должен получить звание Героя Украины", - резюмировал Александр Турчинов.