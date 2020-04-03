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Все про:Турчинов (3212) Коростелев Олег (4)

 За успешную разработку ракетных комплексов генеральный конструктор КБ "Луч" Коростелев должен получить звание Героя Украины, - Турчинов

За разработку в невероятно сложных условиях в кратчайшие сроки самых современных противотанковых ракетных комплексов, ракет "Вильха", "Вильха-М" и мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" Олег Коростелев должен получить звание Героя Украины.

 Об этом написал экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.


По его словам, 31 марта прошли успешные испытания новой украинской ракеты "Вильха-М".


"Это не просто модернизация недавно принятой на вооружение управляемой украинской ракеты "Вильха". "Вильха-М" - новое мощное украинское оружие, способное точно уничтожать цель на расстоянии 120 км, выполняя широкий спектр боевых оперативно-тактических задач. По своим боевым характеристикам украинская ракета значительно лучше российских аналогов. Она является сверхконкурентной и имеет колоссальный спрос на международных рынках вооружения. Но главное - новое ракетное оружие способно эффективно уничтожать врагов Украины, которые не прекращают свои провокации против нашего государства", - отметил он.


Турчинов добавил, что 2 апреля наши конструкторы и военные достигли еще одного важного результата - украинские крылатые ракеты "Нептун", "выполнив сложное полетное задание, точно поразили морские цели во время испытаний на юге нашей страны". По его словам, это ключевой этап подготовки ракетного комплекса "Нептун" для принятия на вооружение. "Поэтому в ближайшее время украинские крылатые ракеты смогут надежно защитить Черноморское и Азовское побережья нашего государства", - написал экс-секретарь СНБО Украины.


"Хочу искренне поблагодарить всех ученых, конструкторов, производственников и военных, принявших участие в создании и испытаниях нового украинского оружия.

По моему глубокому убеждению, генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Петрович Коростелев за разработку в невероятно сложных условиях в кратчайшие сроки самых современных противотанковых ракетных комплексов, ракет "Вильха", "Вильха-М" и мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" должен получить звание Героя Украины", - резюмировал Александр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3186518
 
   
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Лол, при зебилах он получит дырку от бублика. Тут голод у малоросов намечается...
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Тебя это радует?
Как задолбала кацапня, у вас то все замерзнут без раССейского газа, а теперь с голода сдохнут.
Переживай за свою ботексную моль, чтобы ласты от короновируса не склеил.
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Звання Героя України дискредитоване різними підрахуями та богуслаєвими.
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треба запровадити орден Степана Бандери, заодно й консєрви комуняцькі розкриються у разі відмови))) а звучатиме як! кавалер ордену Степана Бандери За успішну розробку ракетних комплексів генеральний конструктор КБ "Луч" Коростельов має отримати звання Героя України, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4426
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Как бы он уголовное дело не получил от Венедиктовой и компании.
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для конструктора самой лучшей наградой будет принятия этих систем на вооружение и начало серийного призводства . ну и конечно заказы на разработку новых ракетных комплексов
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Ну и почему ты стеснялся, сдерживал себя, давно бы наградил, а не трындел теперь.
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тому що тоді справа була недороблена. І нагороджує таким високим званням, не він
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Вася в квадраті не знає що нагороджує президент.
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Указ подписывает президент, представление оформляет профильная организация.
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Вообще-то Турчинов только весной 2014-го года мог кого-то награждать, будучи и.о. президента. И да, пока он был секретарем СНБО, мне было не стыдно за работу этого органа власти. И нет, у Турчинова не было никаких обоссанных Сивох в советниках.
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Херней страдают, как всегда хотят дешево откупиться побрякушками, если его вклад в обороноспособность действительно значителен (как об этом заявляют), то ЗАПЛАТИТЕ из военного бюджета (за труды) премию соответствующую выполненный задачи!
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премія для людини і родини, звання героя - повага від інших
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Да ну, что вы. При этой власти Героя Украины может получить только брат Ермака. За недорого.
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Санек, возвращайся во власть! лучше тебя врагов не уничтожит ни одна Вiльха-М!
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Вот что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать !!!

Інструкція про порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки

КОМІТЕТ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
_________________________________________________________
Інструкція
про порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття
Державної премії України в галузі науки і техніки
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Комітет) приймає роботи для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Державна премія) щорічно до 1 квітня.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Державна премія є державною нагородою України, яка присуджується за:.........

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/instrukciya-pro-poryadok-visunennya-ta-oformlennya-dokumentiv-robit-yaki-podayutsya-dlya
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