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 На утро 3 апреля подтверждены 942 случая COVID-19 в Украине, 23 человека умерли, 19 - выздоровели, за сутки поступило 570 подозрений, - Минздрав

В Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 61 случай;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 12 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 6 случаев;
Закарпатская область - 24 случая;
Запорожская область - 22 случая;
Ивано-Франковская область - 81 случай;
Кировоградская область - 15 случаев;
г. Киев - 180 случаев;
Киевская область - 70 случаев;
Львовская область - 13 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 20 случаев;
Полтавская область - 5 случаев;
Ровенская область - 25 случаев;
Сумская область - 30 случаев;
Тернопольская область - 114 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 4 случая;
Хмельницкая область - 7 случаев;
Черновицкая область - 171 случай;
Черкасская область - 55 случаев;
Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.

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На утро 3 апреля подтверждены 942 случая COVID-19 в Украине, 23 человека умерли, 19 - выздоровели, за сутки поступило 570 подозрений, - Минздрав 01
График развития вспышки коронавирусной инфекции в Украине

На утро 3 апреля подтверждены 942 случая COVID-19 в Украине, 23 человека умерли, 19 - выздоровели, за сутки поступило 570 подозрений, - Минздрав 02
На утро 3 апреля подтверждены 942 случая COVID-19 в Украине, 23 человека умерли, 19 - выздоровели, за сутки поступило 570 подозрений, - Минздрав 03

Источник: https://censor.net.ua/n3186516
 
 
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Вишь как Авакова с Кличко поприжало-то, уже заболевших по подозрениям считают, иначе какая же это эпидемия, еси мрёт так мало.
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Вот что смущает - по другим странам обычно летальных таки в основном меньше выздоровевших(((
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это иллюзия. просто статистика по выздоровевшим запаздывает
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нет никакого смысла вообще смотреть на показатель выздоровевших. все, кто не умер рано или поздно выздоровеют. смотрите только количество умерших от общего количества заболевших. я вот, предположим подхватил какой-то вирусняк и хожу кашляю уже 3й месяц, никак не выздоровею окончательно, но помирать не собираюсь. так и тут - болезнь довольно затяжная, выздоровление фиксируют при отрицательном результате 2 тестов, но люди уже задолго до такого результата вполне здоровы, так покашливают иногда
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Если в среднем в мире 1/4 только умирает, то в Украине больше умирает чем нет. Уровень медицины в Украине за 29 лет
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заражения идут по линейной а не геометрической прогрессии, значит карантин и тепло делают своё дело, после пасхи всё рассосётся
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Отсутствие тестирования делает свое дело, а так же привычка наших людей ни в коем случае не обращаться к врачу при инфекциях (особенног если они протекают в легкой форме) - мало того что все равно поставят левый диагноз и выпишут кучу ненужных медикаментов, так еще и есть риск загреметь в инфекционку, в которой ты таки подхватишь инфекцию.
То, что статистика врет явно свидетельствует статистика по Николаеву и количество заразившихся медработников, что свидетельствует, что через них прошло гораздо большее количество зараженных
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Я конечно понимаю, что вас в больнице №1 тестируют ежедневно, но это не те тесты, поверьте!
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Не выходи из комнаты,
не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце,
если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно всё,
особенно - возглас счастья.
Только в уборную -
и сразу же возвращайся.
О, не выходи из комнаты,
не вызывай мотора.
Потому что пространство
сделано из коридора
и кончается счётчиком.
А если войдёт живая милка,
пасть разевая, выгони не раздевая.
Не выходи из комнаты;
считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда,
куда вернёшься вечером
таким же, каким ты был,
тем более - изувеченным?
О, не выходи из комнаты.
Танцуй, поймав, боссанову
в пальто на голое тело,
в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой
и мазью лыжной.
Ты написал много букв;
ещё одна будет лишней.
Не выходи из комнаты.
О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь.
И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме
в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты!
На улице, чай, не Франция.
Не будь дураком!
Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты!
То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями.
Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса,
эроса, расы, вируса.
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Бцж в совке,кто сделал,тот не помрет,и где статмстика по Николаеву?
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Такая дурь везде творится - нас в Мельбурне тоже намерились всех запереть по домам, безо всяких причин (по всей стране лишь 27 смертных случаев). Причём обещано что этот арест будет продолжаться много месяцев.

К сожалению, у нас в штате правительство, называемое "лейбористским", состоит, похоже, из ультра-левых коммунистов-полпотовцев. Идеальной схемой организации общества они считают концлагерь.

Это предупреждение всем жителям планеты: "лейбористские" и "социал-демократические" партии - лютые враги человечества. Помните, что они сделали с Украиной, Россией, Китаем и другими странами. Сто миллионов мёртвых - вот счёт чёрной книги коммунизма.
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В Киеве есть только 2 аппарата ИВЛ. Остается только молится, а про что говорить о глубинке, а эти твари у власти уже почти под 30 лет только обворовывают и уничтожают эту страну, клоун некомпетентен вообще,а что же олигархи? тот же Коломойский - когда покажет пример,может продаст один самолет и купит аппараты ИВЛ.?
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19 выздоровели, 23 умерли... Получается, что формируется мнение про опаснейшую болезнь с 60% смертности.
С другой стороны имеем данные, что в самой опасной зоне риска - старше 80 лет, публиковался уровень смертности До 10%.
Вопрос: Не служат ли приведенные цифры жалким оправданием нелогичного карантина?
Это говорит только о понимании ошибочного решения введения "карантина". Почему в кавычках? Карантин - это форс-мажор, приостановление ВСЕХ договоров, выплат, обязательств. Ответственность берёт на себя Государство. Можно не платить за коммуналку, ипотеку, и т.д. Иначе - простое самозатворничество.
Ведь от сидения в квартирах иммунитет не повышается. Запрет гулять на свежем воздухе, фобии масок, перчаток...
Но из "карантина" прийдётся выходить... И ослабленное тело попадёт в агрессивную среду. Ведь работать надо. И если не будет предпринято мер реабилитации, всплеск заболеваемости резко возрастёт!
Судя по нынешним действиям правительства, они Неспособны просчитывать грядущее. Иначе - не вводили бы карантин. Просто повысили бы меры индивидуальной защиты.
Вывод: Реабилитацию - подготовку к активной жизни, надо начинать уже! Даже в случае болезни это будет профилактикой и усилением иммунной системы.
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