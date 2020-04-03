 На утро 3 апреля подтверждены 942 случая COVID-19 в Украине, 23 человека умерли, 19 - выздоровели, за сутки поступило 570 подозрений, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 61 случай;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 12 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 6 случаев;
Закарпатская область - 24 случая;
Запорожская область - 22 случая;
Ивано-Франковская область - 81 случай;
Кировоградская область - 15 случаев;
г. Киев - 180 случаев;
Киевская область - 70 случаев;
Львовская область - 13 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 20 случаев;
Полтавская область - 5 случаев;
Ровенская область - 25 случаев;
Сумская область - 30 случаев;
Тернопольская область - 114 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 4 случая;
Хмельницкая область - 7 случаев;
Черновицкая область - 171 случай;
Черкасская область - 55 случаев;
Черниговская область - 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.
График развития вспышки коронавирусной инфекции в Украине
То, что статистика врет явно свидетельствует статистика по Николаеву и количество заразившихся медработников, что свидетельствует, что через них прошло гораздо большее количество зараженных
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Лай тупой собаки.
не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце,
если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно всё,
особенно - возглас счастья.
Только в уборную -
и сразу же возвращайся.
О, не выходи из комнаты,
не вызывай мотора.
Потому что пространство
сделано из коридора
и кончается счётчиком.
А если войдёт живая милка,
пасть разевая, выгони не раздевая.
Не выходи из комнаты;
считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда,
куда вернёшься вечером
таким же, каким ты был,
тем более - изувеченным?
О, не выходи из комнаты.
Танцуй, поймав, боссанову
в пальто на голое тело,
в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой
и мазью лыжной.
Ты написал много букв;
ещё одна будет лишней.
Не выходи из комнаты.
О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь.
И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме
в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты!
На улице, чай, не Франция.
Не будь дураком!
Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты!
То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями.
Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса,
эроса, расы, вируса.
К сожалению, у нас в штате правительство, называемое "лейбористским", состоит, похоже, из ультра-левых коммунистов-полпотовцев. Идеальной схемой организации общества они считают концлагерь.
Это предупреждение всем жителям планеты: "лейбористские" и "социал-демократические" партии - лютые враги человечества. Помните, что они сделали с Украиной, Россией, Китаем и другими странами. Сто миллионов мёртвых - вот счёт чёрной книги коммунизма.
С другой стороны имеем данные, что в самой опасной зоне риска - старше 80 лет, публиковался уровень смертности До 10%.
Вопрос: Не служат ли приведенные цифры жалким оправданием нелогичного карантина?
Это говорит только о понимании ошибочного решения введения "карантина". Почему в кавычках? Карантин - это форс-мажор, приостановление ВСЕХ договоров, выплат, обязательств. Ответственность берёт на себя Государство. Можно не платить за коммуналку, ипотеку, и т.д. Иначе - простое самозатворничество.
Ведь от сидения в квартирах иммунитет не повышается. Запрет гулять на свежем воздухе, фобии масок, перчаток...
Но из "карантина" прийдётся выходить... И ослабленное тело попадёт в агрессивную среду. Ведь работать надо. И если не будет предпринято мер реабилитации, всплеск заболеваемости резко возрастёт!
Судя по нынешним действиям правительства, они Неспособны просчитывать грядущее. Иначе - не вводили бы карантин. Просто повысили бы меры индивидуальной защиты.
Вывод: Реабилитацию - подготовку к активной жизни, надо начинать уже! Даже в случае болезни это будет профилактикой и усилением иммунной системы.