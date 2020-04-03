 На Тернопольщине подтвердили еще одну смерть от коронавируса

Об этом сообщили в Тернопольском штабе по борьбе с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ.

"Умерла женщина 57 лет с Козова. В Козивскую центральную районную больницу пациентка поступила 30 марта. Далее у нее подтвердили COVID-19", - сообщили в штабе.

Отмечается, что находилась женщина в реанимационном отделении Козивской больнице в тяжелом состоянии.

"По словам директора больницы Богдана Маркевича, у пациентки была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ни с кем из-за границы женщина не контактировала. Умерла пациентка в 20 часов 2 апреля", - сообщили в штабе.

Отмечается, что всего с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерло 2 человека: 68-летний житель Монастырского района и 57-летняя жительница Козова.

В Козивском районе по состоянию на 3 апреля подтверждено 8 случаев COVID-19, 1 - летальный. Двое пациентов проходят лечение в Козивской больницы, еще 5 - в больницах Тернополя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Польши Чапутович обвинил РФ в использовании пандемии коронавируса для дезинформации