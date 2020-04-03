 Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко

Об этом глава ОП заявил на встрече с руководством фракции "Слуга народа" в партийном офисе в КВЦ Парковый, пишет ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

Замглавы фракции СН Галина Янченко отметила, что по итогам встречи услышала информацию, которая много чего прояснила для нее. "Я получила подтверждение, что ни одно из назначений, о которых говорится на пленках, не имело место. Это была попытка брата Ермака показать то, чего нет в реальности", - сообщила она.

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"По словам Ермака, он с братом ни о каких назначениях никогда не говорил", - рассказывает Янченко.

По ее словам, на встрече у Ермака не спрашивали, говорил ли он с братом после того, как узнал о записях.

Ермак заверил нардепов, что не уполномочивал брата на переговоры.

"Он сказал, что брат понтовался и прикрывался фамилией. Сказал, что у брата с детства был авантюрный склад характера. Но Андрей не верит, что брат участвовал в коррупции. Также заявил, что брат по восемь часов в день проводит на допросах", - сообщил собеседник издания в руководстве фракции.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".