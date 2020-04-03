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 Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко

Глава офиса ОП Андрей Ермак заверил, что его брат действовал по собственной инициативе, а он никогда с ним не обсуждал назначения на какие-либо должности.

Об этом глава ОП заявил на встрече с руководством фракции "Слуга народа" в партийном офисе в КВЦ Парковый, пишет ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

Замглавы фракции СН Галина Янченко отметила, что по итогам встречи услышала информацию, которая много чего прояснила для нее. "Я получила подтверждение, что ни одно из назначений, о которых говорится на пленках, не имело место. Это была попытка брата Ермака показать то, чего нет в реальности", - сообщила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак знал о записях с братом и к нему обращались с предложениями касательно их выкупа, - "слуга народа" Янченко

"По словам Ермака, он с братом ни о каких назначениях никогда не говорил", - рассказывает Янченко.

По ее словам, на встрече у Ермака не спрашивали, говорил ли он с братом после того, как узнал о записях.

Ермак заверил нардепов, что не уполномочивал брата на переговоры.

"Он сказал, что брат понтовался и прикрывался фамилией. Сказал, что у брата с детства был авантюрный склад характера. Но Андрей не верит, что брат участвовал в коррупции. Также заявил, что брат по восемь часов в день проводит на допросах", - сообщил собеседник издания в руководстве фракции. 

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Также на Цензор.НЕТ: Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/n3186514
 
 
 Топ комментарии
 
Это не мой брат !
Мне его подкинули !
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В нормальной стране этого обормота уже бы посадили в камеру вместе с сивухой и главзебилом!!!! Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 7332
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А мерседеса за 3.2 млн тоже наверно нету, это нам показалось? Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 8621
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А мерседеса за 3.2 млн тоже наверно нету, это нам показалось? Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 8621
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В нормальной стране этого обормота уже бы посадили в камеру вместе с сивухой и главзебилом!!!! Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 7332
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никакого мерседеса не было . вам показалось . а теперь все посмотрите сюда Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 3112
Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 649
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должностей напрдавались и в первый же день мерс заработали
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ну конечно, все жулики отдавали бабки как лохи не получив гарантий или отзывов что схема работает...
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Похоже, что Ермак сейчас открыто заявил, что его брат мошенник.
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под задницу копанцем- это первое и дальше пусть работает прокуратура
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Ну-ну....... не для того назначали нового Генпрокурора.
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Это стратегия защиты. Стрелочником сделают брата, которого быстро выведут на минимальное наказание или наоборот на бесконечное следствие. Короче - братуха отделается порицанием и перепугом, а сам Ермак типа чистенький. Уже такое проходили. Дело команды Саши Стоматолога снова живет и процветает.
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Угу. Записи - экзамен в театральный. Зебилы, вы за кого людей держите?
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Зелене лайно почало виправдовуватись причому так галімо що піпец))) Давай жги дала, 73 % зебілів тобі повірять)))
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Сімя авантюристів, однако. Здається на його місці розумний чоловік би просто мовчав а цей починає "відгавкуватись".
Артистом, як і ідіотом, треба народитися.


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Пусть Ермак минет брату сделает,тогда проверим,а так эти заверения в жопу
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ахахахахахха
манька, а ти жжош ніпадєцкі Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 9109
я в тобі помилявся Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 948
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Тільки до сраки це все . Цими зверненнями Дєрмак же й підітреться.
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Впаяти обом термін за корупцію і хай сидять собі за гратами...
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сначала говорили что все монтаж, потом что это общественная деятельность, теперь мошенничество но я не при делах, далі буде...

и самое гадостное что эти якобы борцуны с коррупцией первым делом открыли дела на разоблачителя. зе-брехуны
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Они с братом, вообще, глухонемые. У них и справка от Степанова есть.
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правильно,закопай брата Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 6724.а то порошенка его еще когда убил,а до сих пор не закопаный
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галька янченко, не позорься столь бездарным враньем.
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В Украине найдеться хоть один убогий который поверит Ермаку???))))
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> с братом ни о каких назначениях не говорил
конечно не говорил, он с зелей говорил, а брат клиентов искал. вопрос что перепадало зеле или его партии
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верим, пришли с братом на благо народа работать
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Быстро на брательника стрелки перевел.
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дЕрьмака от дерьма пытаются отодраить , всей партией . А оно не отмывается .!! Єрмак запевнив, що з братом про жодні призначення не говорив: на записах Денис намагався показати те, чого немає в реальності, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 9544 ...
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"пытался показать то, чего нет в реальности" - че, бл...
что они там в Сук.х Народа курят.
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всё правильно делают. 73% идиотов и не такую хрень схавают.
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И воопще Ирмак белый и пушыстый, а все остальное наветы. Гыгыгы. Во дебил.
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брата вообще нет в реальности.. он же убит ..ермак же вещал когда-то.
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Уже повестка поменялась. На смену "я и моя семья честные люди" пришло, - "у брата авантюрный характер"... Здорово у дурака пригорает=))) Но это не спасет братьев-идиотов
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пілять...це за яке тупоголове стадо треба вважати людей,щоб молоти таку юхню, типу виправдовуючись...Конкретно називалися суми, прізвища, ланцюг, по якому йшли відкати...Прізвища "рішал"...Навіть збрехати щось більш-менш логічне нездатні!!! Одні відоси і безкінечне бла-бла-бла...і так 10 місяців розвалу країни, злиття її мордору... фальсифікація справ на "невістку"-Пороха, волонтерів, воїнів, патріотів...Шабаш пропарашинської нечисті в країні, кримінальних авторитетів, що як мухи на лайно, лізуть під дах цієї зєлєбєнєгнійної влади...олігархат, що косить бабло та отримує від продажних судів індульгенції на мільярди, вкрадені в народу...А лохторат продовжує чекати мани небесної від зєлі...не розуміючи, що кожен день царювання цього оманського ішака з його кодлою - крок до прірви...
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Так брата за шахрайство посадять тепер?
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Ні посадять того,хто без згоди робив записи шахрайства
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А папашка ихний где? Не в Москве ли с агентами ГРУ и ФСБ на короткой ноге, это вам не конфетная фабрика в Липецке
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ХВАТИТ ОТМАЗЫВАТЬ ЕРМАКА
Отправляйте в отставку , иначе вас из Рады выгонят под зад
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Когда выкатили самодельные мультики, предположительно бросающие тень подозрения на одного из родственников одного из чиновников - Президент Порошенко потребовал расследования, а оный чиновник тут жы был отстранён от должности.

Когда выкатили стодвадцать часов видеозаписей с непосредственным участием одного из родственников одного из... да **** там, - целого главы АП, - Президент Зеленский объявил что да пошли вы на куй со своими записями.шо тут скажешь?
Жри.Те.(с)
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Президент сказав, що це афера, а Єрмак - що не було в реальності. Якщо вірити Президенту, то за цим стоїть якийсь любитель афер в образі олігарха.
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цуко, это был розыгрыш. расходимся. Єрмак запевнив, що з братом про жодні призначення не говорив: на записах Денис намагався показати те, чого немає в реальності, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 6810
они нас за идиотов держат?
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Убит, к чему теперь рыданья, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправданья, судьбы свершился приговор!!!
Иди в отставку ермак а то ты так вместе с братаном еще и присесть можешь.....а представь себе в Хайфе сейчас весна, карантин заканчивается, тепло, на набережной цветут каштаны, вкусно пахнет кенийским кофе, хорошее вино и интересные собеседники.... чувствуешь что жизнь миимо проходит а глава оп?
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Я вообще к евреям отношусь с уважением- умная нация
НО УБЕРИТЕ ЭТОГО ЖИДА ИЗ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА- он вызывает брезгливость в мире
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Самое главное, когда прийдет конец этому шабашу, не дать скрыться из Украины всем этим зеленским, ермакам, арахмидиям, и тому подобной гадости. Обоссаного сивоху тоже надо посадить за то что нервы нам делал... Ну и весь блок за смерть и пропагандоны ихние под раздачу обязательно включая черноротую мосейчучку.
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Если " анал табу " из ВР и "слуга педофил народа " прокатило то и это прокатит .
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було б дивно, аби він сказав, що то все правда
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-Чи визнаєте Ви свою провину?
-Ні!
-Ну на "ні" й суду немає!

Скільки зара злочинців кусають собі лікті - "А що, так можна було?"
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Янченко совсем дура, или просто притворяется?
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То есть убиенный брат главы ОП должен сесть за мошенничество в особо крупных размерах?))))
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Должности в АП стали продавать при Ющенко , потом Янек, потом порох, теперь ЕРМАК
СБУ пусть дурака не включают - они в курсе этих процессов
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Лжет!!! Три дня держал паузу и кормил общество рассказами про брата - участника АТО. Теперь брат - авантюрист и Андрей "не при делах". Людей за идиотов держит.
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ДЕЛО В ТОМ, шо такие жирные иудеи привыкли относиться к украинцам КАК К ЧЕРТЯМ
И украинцам пора вспомнить свою национальную идентичность
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П.здун ты и жалкая тряпка. Обосрался, уйди и ответь по закону, пока тебе в "СЕКРЕТИК" без смазки не запердолили.
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Який брат?! Про що ви! Його брата Порошенко вбив! На фронті.
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да уж, моральный облик у них... готов засадить родного брата лишь бы с себя снять вину
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Проблема Зеленського в тому, що він в людях не розбираєтся і набрав в команду долбо%обів або він тоже в долі))
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Набирал тех, кто ржал над украинцами , как над простаками
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Який брат?! Про що ви! Його брата Порошенко вбив! На фронті.
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как легко братовья йермаки продают друг друга. а державу продают еще легче. это "нормально" при таком "призеденте": https://www.youtube.com/watch?v=4n18AroTlzM
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