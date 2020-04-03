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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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Все про:дезинформация (145) карантин (2132) НАТО (6703) Россия (75277) МИД Польши (242) Чапутович (87) COVID-19 (2927) коронавирус (1619)

 Глава МИД Польши Чапутович обвинил РФ в использовании пандемии коронавируса для дезинформации

Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Москву в использовании коронавирусного кризиса для распространения дезинформации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP info.

"Дезинформация и угроза со стороны России во времена пандемии беспокоит НАТО" - сказал Чапутович по итогам видео конференции глав МИД стран НАТО.

"Россия использует кризис. Дезинформационная активность России очень выразительная. Она имеет пропагандистский характер и это беспокоит членов Альянса. Примером может быть использование дезинформации в отношении нашей страны" - отметил он, напомнив о распространены Кремлем фейки о том, что Польша заблокировала пролет над своей территорией российского самолета с помощью для Италии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

По словам министра, союзники подчеркнули необходимость сотрудничества и единства против дезинформации, в частности, со стороны РФ.

Ранее в ЕС заявили, что Россия продолжает использовать глобальный коронавирусный кризис для распространения пропаганды и дезинформации.

Источник: https://censor.net.ua/n3186511
 
 
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Лаптеногие просто перепутали дезинформацию и дезинфекцию.
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а єто не удивительно. если даже училки тупьіе у них.
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Потерпіть трішки - скоро Наросія буде міняти нафту на попоїсти.
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А як вони її поміняють, якщо її нікуди дівати? Тільки з простягнутою рукою, на колінах, повертаючи захоплене і награбоване.
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Поляки кацапню бачать навскрізь. І ненавидять не менше, ніж українці.
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МАКАРОНИКИ, ЗАХІДНА ЄВРОПА ЩЕ НЕ ЗРОЗУМІЛИ ЩО ТА "ДОПОМОГА" ТО Є ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ. ВИ ЩЕ ПОПЛАЧЕТЕСЬ, КРОВ'Ю ХАРКАТИ БУДЕТЕ ВІД ТАКОЇ ДОПОМОГИ. УКРАЇНІ ТЕЖ ДОПОМАГАЛА ШІСТЬ РОКІВ НЕ МОЖЕМО ВІДХАРКАТИСЬ ВІД "ДОПОМОГИ"
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