EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1453  26
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3743) граница (3368) карантин (2132) COVID-19 (2927) коронавирус (1619)

 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба

За сутки пограничники совершили более 13,5 тыс. контрольных операций. Всего за минувшие сутки в Украину вернулись почти 7,2 тыс. украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли более 3 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,7 тыс. человек, в том числе почти 2,2 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,7 тысяч человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Также читайте: После вывода войск РФ с Донбасса вернуть контроль над границей можно в течение 3-6 месяцев, - глава ГПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3186508
 
 
 Топ комментарии
 
Смысл в карантине если у нас проходной двор? Дыбилы, б-дь
 показать весь комментарий
 
Как такое возможно, если главзебил еще вечером прошлой пятниці закріл границу на замок????????? 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6267 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4066 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 813
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И хоть одного с признаками вируса изолировали или отпустили под честное слово?
 показать весь комментарий
 
 
Как такое возможно, если главзебил еще вечером прошлой пятниці закріл границу на замок????????? 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6267 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4066 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 813
 показать весь комментарий
 
 
ну там же написано - померяли температуру, раздали памятки, перекрестили и отпустили с богом под честное слово.
 показать весь комментарий
 
 
Снова Нелох облажался, объявил же, что только обязательная обсервация для въезжающих.
 показать весь комментарий
 
 
та вы шо, хто там ж от бабла на таможне откажется...бабло побеждает любой карантин..
 показать весь комментарий
 
А турьістьі знов подались в мандри по гарячим турам і пофігу мороз. Потім верещатимуть спасітє-памагітє.
 показать весь комментарий
 
 
Когда это кончится так мы никогда не выйдем из карантина когда у этой власти появятся извилины в том месте чем они думают а точнее в жопе 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6012
 показать весь комментарий
 
 
ну ихние жопы чем то думают за неимением голов 7,2 тис. українців повернулися на Батьківщину за минулу добу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2233
 показать весь комментарий
 
Странно... Президент давал 3 дня на возвращение с времени введения карантина 12 марта.. ( наверное шутил по привычке)
 показать весь комментарий
 
 
Смысл в карантине если у нас проходной двор? Дыбилы, б-дь
 показать весь комментарий
 
 
Пишут , что сбылась мечта миллионов украинцев - Обконченная-Заспа мало того , что поголовно зараженна вирусом , привезённым из Куршавеля и других курортов для сверх-людей , так эти сверх-люди теперь должны пользоваться услугами не Шарите , не швейцарскими и израильскими клиниками , а той медициной , которую они готовили и реформировали для нас , простых украинцев !
Вот это попадос !
А идти к врачу , зарплата которого меньше , чем они в месяц тратят на содержание любимой собачки , им просто страшно !
Чтоб они все здохли ...
 показать весь комментарий
 
 
подождите , ещё не Пасха - ото попрут так попрут на обсервацию ...
 показать весь комментарий
 
 
Я понимаю,украинцы бегут из стран в которых эпидемя но там есть хоть какая-то медицина.А куда будут бежать из Украины где медицина на нуле а эпидемия только начинается?
 показать весь комментарий
 
 
Влада організувала безперебійний потік потенційних інфікованих в країну. Щоб знищита якомога більшу кількість хохлів, і остаточно добити економіку. Все по плісняво- кацапському плану
 показать весь комментарий
 
 
З тисяч - жодного з підвищеною температурою???
 показать весь комментарий
 
Ага,у путешествующих пешеходов,оказывается,есть Родина?
 показать весь комментарий
 
изолировать такую толпу не реально. А вот действительно закрыть границу нужно было давно.
 показать весь комментарий
 
такое ощущение, что власть сознательно все делает, что бы "карантин" не закончился никогда.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх