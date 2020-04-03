 В США сенатор Максалли обвинила гендиректора ВОЗ в "покрытии" Китая и требует его увольнения

Об этом сообщает South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ.

"Я никогда не доверяла коммунистам. И то, что они скрывали этот вирус, который возник у них, привело к ненужным смертям в Америке и во всем мире", - сказала Максалли.

"ВОЗ должна прекратить покрывать их. Я думаю, что доктор Тедрос должен уйти в отставку. Нам нужно принять какие-то меры для решения этой проблемы. Это просто безответственно, это бессовестно то, что они сделали, в то время как люди умирают по всему миру", - добавила она.

Сенатор также заявила, что Пекин, который виновен в пандемии, "должен, как минимум, простить США их долги Китаю".

Ранее сенатор Рик Скотт призвал Конгресс провести расследование деятельности ВОЗ и указал, что Соединенным Штатам следует воздержаться от финансирования организации за "помощь коммунистическому Китаю в сокрытии данных".

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