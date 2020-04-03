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 В США сенатор Максалли обвинила гендиректора ВОЗ в "покрытии" Китая и требует его увольнения

Сенатор-республиканец от Аризоны Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус способствовал тому, чтобы Китай мог скрывать подлинные данные о распространении коронавируса. Сенатор требует увольнения главы ВОЗ.

Об этом сообщает South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ.

"Я никогда не доверяла коммунистам. И то, что они скрывали этот вирус, который возник у них, привело к ненужным смертям в Америке и во всем мире", - сказала Максалли.

"ВОЗ должна прекратить покрывать их. Я думаю, что доктор Тедрос должен уйти в отставку. Нам нужно принять какие-то меры для решения этой проблемы. Это просто безответственно, это бессовестно то, что они сделали, в то время как люди умирают по всему миру", - добавила она.

Сенатор также заявила, что Пекин, который виновен в пандемии, "должен, как минимум, простить США их долги Китаю".

Ранее сенатор Рик Скотт призвал Конгресс провести расследование деятельности ВОЗ и указал, что Соединенным Штатам следует воздержаться от финансирования организации за "помощь коммунистическому Китаю в сокрытии данных".

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Источник: https://censor.net.ua/n3186506
 
   
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Похвальны попытки США прижучить китайских коммуняк. Только вот надо и на возможную роль российской чекистни в распространении и/или инициировании эпидемии тоже расследовать.
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Ага , я помню , как он говорил "Не стоит прекращать ездить в Китай". Ну что, доездились.
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Все верно говорит! Если бы китайцы сказали правду что у них в сутки дохнет по 5000комуняк то границы были бы моментально перекрыты!
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Краснозадых воров - ********** и их 1,5 млрд. рабский скот и так можно послать нах. US не обязаны оплачивать долги неправительственных организаций , фирм, частных лиц. Без US рынка - этому цельнотянотому типо экономическому чуду, основанному на воровстве всего и вся , на тотальном засирании природы ,рабском труде и политрепрессиях - пестес наступит очень быстро.
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ВОЗ давно і планомірно працює відділом реклами у фармо- і косметологічних мегамонстрів. Пандемія беззаперечно довела ,що наука не те щоб другорядна, але так , ну не основна форма діяльності в цій пафосній конторі. То прикриває вона більше не нашкодившу чіну, а самую себе.
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Яка відствака.. Якщо він дійсно винен, то повинен понести кримінальну відповідальність... Люди ж загинули... багато людей загинуло...
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Комуністи брешуть. ЗАВЖДИ. Така їхня сутність. Глава ВООЗ - представник корумпованої держави не вселяє довіри. Американці праві.
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В одном они правы точно. В ВОЗ не отреагировали должным образом в самом начале. Даже не провели инспекцию в Ухани.
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мда, добрые сша создали этот коронавирус еще в 2015, выпустили под новый год в китае, видимо в подарок, и оказалось что океан не может сдержать простуду !
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