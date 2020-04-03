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 Политика Украины
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 Ермак знал о записях с братом и к нему обращались с предложениями касательно их выкупа, - "слуга народа" Янченко

2 апреля стало известно, что около 60 "слуг народа" потребовали встречи с президентом из-за коррупционного скандала, к которому может быть причастен брат главы ОП Андрея Ермака Денис.

Офис президента откликнулся на просьбу нардепов и встретился с руководством фракции в партийном офисе в КВЦ Парковый. На встрече присутствовали Зеленский, Ермак и около 40 нардепов, часть из которых были на связи по Zoom, пишет ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"У президента спрашивали, что он думает об этом, будет ли делать какое-то заявление. У Ермака спрашивали, что это вообще и откуда она взялось", - рассказал нардеп Никита Потураев.

В целом встреча продлилась около полутора часов. Зеленский был минут 20-30, как рассказывают присутствующие на встрече. "Я никогда не видел президента таким злым. Для него это удар", - отметил собеседник издания.

"Сначала президент возмущался, почему партия не защищает своих, а пытается какие-то встречи с ним требовать. Затем сказал, что у него нулевая терпимость к коррупции. Он сказал, что "все, что у меня есть – это моя репутация честного и порядочного человека", - рассказал один из присутствующих на встрече нардепов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча "малой фракции" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с "пленками Лероса", - замглавы фракции "Слуга народа" Янченко

"Президент сказал, что к своему окружению он относится максимально тщательно и людей, которые могут его дискредитировать, возле себя не держит", - сообщила замглавы фракции Галина Янченко.

По ее словам, Ермак знал о существовании записей до их появления.

"Со слов Ермака, он знал о пленках и к нему обращались с разными предложениями касательно этих пленок: показать, выкупить и так далее. Он говорил, что ему нечего скрывать и он не ведет никакой коррупционной деятельности для того, чтобы выкупать какие-либо записи", - отметила Янченко.

"Для нас критически важно, чтобы в этой ситуации разобрались правоохранительные органы. Мы считаем, что если имело место какие-то коррупционные действия, то виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявила Янченко.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Также на Цензор.НЕТ: Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/n3186504
 
   
 Топ комментарии
 
Чому Єрмак відразу не звернувся до правоохоронних органів про шпнтаж? Постфактум такі заяви звучать як галімі відмазки.
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По моему у Клоуна когнитивный диссонанс. Он должен определиться: или "защищать своих" или "нулевая терпимость коррупции"
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С таким лицом быть честным человеком просто невозможно ...
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Тобі легше... Я трохи не захлинувся, коли прочитав, бо якраз снідав...
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та шо там гадать это опять порох виноват!
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про яку честь і порядність зельмана можна говорити, кщо він призначив міністром ОЗ людину, яка, ще не ставши міністром, вже запустила корупційні схеми для дерибану державних коштів.
Уляна Супрун вичистила міністерство від корупції, а зельман призначає осіб, які ці схеми повертають.
Те саме і єрмаком.Коли другові зельмана припекло, зельман заступився за нього.
Т саме з розбійником аваковим та його сином.
Дружина кесаря поза підозрою.
Такий принцип єврейської влади, яка вже сьомий рік проводить Геноцид України.
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єРмак вирішив не піддаватись на шантаж, а викрити корупцію в найвищих ешелонах влади. Здавши власного брата. Павлік, блін, морозов. Плять. Літературні слова закінчуються. Ці "слуги" реально тупі, чи вважають, що весь світ тупий
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этому малоПИД,,,росу бояться не чего, сАбаков крышует всю контрабанду, баканов билетер 95 квартала, половой партнер богдана портнов на свободе и крышует суды и тупой ваЗЕлин в доле......если Украина не избавиться от этого Сброда (любыми путями) будет конец.....
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Не СБУ не ГБР ермаку не помогут в Кремле уже его слили...
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Хотели душу и мошонку, поэтому Ирмак гордо отказался и не стал обращаться в полицию ДБР и ГБР, но вот потом как только опубликовали он быренько роняя кал помчался рассылать заявы. Ну не смешно разве с этих идиотов которые думают что умнее всех?
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..а маму и папу держали в заложниках.. Єрмак знав про записи з братом і до нього зверталися з пропозиціями щодо їх викупу, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 7097
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Зеля! Скажи кто твой друг и я сказал- кто есть ты!
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Представляете,фирмой Маска руководит уборщица?
Нет?
Зато прекрасно представляете, как Украиной руководит секретарша Зеленскага
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Ермака уже списали его кремлевские кураторы, явно раздражённые тем, что вместо агентурной работы резидент занялся более актуальными для него вопросами. «Похоже, Андрею Ермаку придётся уйти в отставку - скандал с его братом Денисом, уличённым в торговле доходными должностями, ставит крест на его дальнейшей карьере. Сменив Андрея Богдана, особых успехов Ермак не снискал, хотя российская сторона на переговорах в Минске выдала ему высокий кредит доверия. Но доверия Ермак не оправдал - сорвал договорённости по подаче днепровской воды в Крым, не смог отвести националистов с линии соприкосновения на Донбассе и без боя «сдал» миротворца Сергея Сивохо»
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Похоже, Берия вышел из доверия. И те силовики, которые по окрику Ермака так ретиво побежали за Леросом, первым крикнувшим, что Ермак-то голый (но с пачкой долларов в одной руке и российским флажком в другой), теперь испытывают смешанные чувства. Зеленский пять дней сидел в теплой информационной ванне, приготовленной главой его Офиса после провала, и слушал про антигосударственный заговор. Но потом как-то стало подпекать. Высунул голову за борт, и оказалось, что это не ванна, а котел. И вчерашнее заседание у президента впервые прошло без Ермака. Совпадение? Не думаю, сказал бы Богдан, устранение которого началась ровно с таких же знаков.
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Сначала президент возмущался, почему партия не защищает своих, а пытается какие-то встречи с ним требовать. Источник: https://censor.net.ua/n3186504

Зеленский в пылу эмоций просто "проколося". Он пытается дистанциироваться от неудобных проблем (на которых можно быть загнанным в угол и потерять рейтинг). И вишенка на торт "все, что у меня есть - это моя репутация честного и порядочного человека". А ответственность за людей , которых ТЫ привел за собой во власть? Боится брать, так как гнилье вокруг него.
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Никаких официальных обращений от Ермака генпрокурору не поступало, как и другим правоохранителям. Только заявление Ермака в СМИ. И на основании сообщений в прессе прокурор «самостоятельно выявляет криминальное правонарушение» и инициирует расследование. Извините, а вот как раз сегодня уволенный министр Уманский говорит о коррупции на скрутках НДС - ежемесячно на 5 млрд грн, которую, по его словам, крышует ни много ни мало премьер Шмыгаль и глава Налоговой Верланов. Где же генпрокурор? Наверное, просто не подписана на «Левый берег», где вышло интервью Уманского
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вона туди прийшла не за законністю наглядати, а зводити політичні рахунки із тим, на кого вкажуть.
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никто не заставлял братьев торговать государством и брать взятки. А во-вторых, никаких нарушений законов, угрожающих национальной безопасности, в публикациях нет. На видео мы видим частное лицо - Дениса Ермака, который ведет переговоры опять-таки с частными лицами. О чем, собственно, Ермак-младший и сказал, кстати, сам. Фигуранты записей не являются представителями украинской власти, и поэтому публикация видео априори не может наносить ущерба государству. Она может наносить ущерб самому Ермаку-младшему. Но проблемы частного лица не должны быть предметом интереса Генпрокурора, ведь правда? И если Ермак-младший чем-то недоволен, то он может обратиться в суд с иском к тем, кто его записал, либо в правоохранительные органы. Но он почему-то этого не делает.
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Но проблемы частного лица не должны быть предметом интереса Генпрокурора, ведь правда? Ні не правда. Тільки повний лицемір може подібне заявляти. Брат Єрмака ніхто, і розмову прокупівлю посад з ним ведуть виключно, через наявність брата.
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Усе з твоїм оточенням зрозуміло, залишилось почекати, коли народ зрозуміє, що це оточення не випадкове і хто ти такий, насправді...
https://www.youtube.com/watch?v=xCH_WVnaM9Y
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когда пророссийское ГБР расследует дело Лероса, проамериканское НАБУ расследует дело Ермака. Такая коррупционная демократия, которая с одной стороны предохраняет от диктатуры, а с другой - от развития. И именно поэтому, когда в Украине власть вдруг решает выглядеть, как в России, страшно, то она начинает выглядеть стыдно.
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є тільки одне але - Росія наш ворог, а США ні. паРаша нас тягне у середньовіччя, а США до цивілізації.
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В связи с этим, почему-то вспоминается, один самоуверенный и наивный артист,который влез не в свое дело, который, возможно, в целом, и неплохой человек, который возомнил себе всё это разрулить..но, как пить дать, о делается...уже в который раз
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Зюзя лох. Он еще не понял, что его близкое окружение рассматривает его президентство как их очередной бизнес-проект. А если он это знает, то он поц.
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