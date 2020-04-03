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 Общество, Здоровье
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 Кабмин подготовил постановление о максимальной самоизоляции украинцев из групп риска, - Степанов

Для предотвращения распространения нового коронавируса в Украине правительство подготовило постановление, в котором содержатся пункты о максимальной самоизоляции людей преклонного возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Право на владу" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Документ будет опубликован в ближайшие дни, вероятно, сегодня, 3 апреля.

"Именно вопросы обсервации и самоизоляции изложенные в постановлении, которое будет, надеюсь уже завтра опубликовано. Речь идет именно о группах риска, люди 60+. Они касаются граждан, имеющих хронические заболевания, сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Нам нужно, чтобы именно они были самоизолированы и именно это мы будем делать", - объяснил Степанов.

Глава Минздрава заверил, что сейчас правительство совместно с местной властью прилагают максимальные усилия, чтобы пожилые люди, которые есть в группе наибольшего риска, как можно меньше находились среди граждан и выходили на улицу. В частности, организована этой категории людей доставка лекарств и продуктов первой необходимости.

"Мы делаем все возможное, чтобы они оставались дома. Для этого и службы доставки и органы местного самоуправления, организовывают доставку лекарств и пищи... То, что касается вопросов обсервации, эти пункты подробно изложены в постановлении, которое мы приняли", - рассказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3186503
 
 
 Топ комментарии
 
У тебя, доктор липовый, там рядом ни одной медсестры настоящей нет? Да? Она бы тебе рассказала, что пожилые живут пока гуляют и общаются. Для них одиночная камера - кердык! Кабмин подготовил постановление о максимальной самоизоляции украинцев из групп риска, - Степанов - Цензор.НЕТ 8197
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У многих пенсионеров единственная радость была выйти на улицу, поболтать на лавке, теперь они будут умирать взаперти одни
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По тем же самым, что и медицинские маски. С хорошим наваром для "слуг народа".
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У многих пенсионеров единственная радость была выйти на улицу, поболтать на лавке, теперь они будут умирать взаперти одни
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Вони мають можливість дивитися карпатського ренжера.
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У нас например в доме некоторые бабки общаются через балконы. Бывает перекрикиваются в другими подъездами.
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У тебя, доктор липовый, там рядом ни одной медсестры настоящей нет? Да? Она бы тебе рассказала, что пожилые живут пока гуляют и общаются. Для них одиночная камера - кердык! Кабмин подготовил постановление о максимальной самоизоляции украинцев из групп риска, - Степанов - Цензор.НЕТ 8197
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Хто буде доставляти продукти і по яким цінам?
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По тем же самым, что и медицинские маски. С хорошим наваром для "слуг народа".
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фирма жены степашкина... по одуренным, вестимо.... Кабмин подготовил постановление о максимальной самоизоляции украинцев из групп риска, - Степанов - Цензор.НЕТ 3730
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да никто ничего поставлять не будет, только бандиты пойдут по домам под шумок
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ну десь так. А що може запропонувати ця проФФесійна влада?
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Степанов, тебе неймется сегодня? Я могу на расстоянии тебя обездвижить самоизоляцией ввиду инфаркта.Думай-те. Ушлепок.
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Продуктовые наборы, гуманитарку, нагибают разносить по адресам сотрудников детских дошкольных учреждений во всяком случае у нас в городе, скорее всего и учителей.
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Шо это вообще такое-степанов.при порошенке он был во власти,щас опять с повышением
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На время карантина -

В США взрослым дают по 1200 $ ( у кого была зарплата меньше 75000 в год) и 500 на ребёнка

В Израиле самозанятые получат от государства за март и апрель 14 000 шекелей ( 3800 $ )

В Грузии граждан освободят от оплаты ЖКХ на 3 месяца

...
В Украине - хер. Подыхайте с голоду, без работы во время карантина и самоизоляции
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Лучше бы богослужения московского патриархата позакрывали или вообще запретили бы кацапским священникам заморачивать голову прихожанам,плевали они на указания этих горе-руководителей страны и продолжают службы,сейчас там на Пасху начнут святить,будут толпы,а там как раз большинство зазомбированных старушек и дедушек ходит и священники втирают,шо "всё в руках Божьих",позапускали туристов ,депутатов и заробитчан без тестирования и обсервации,теперь люди должны ныкаться и терять работу из-за тупых правителей!
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Московский патриархат давно уже не служит. А вот униаты и католики продолжают толпами собираться в костелах
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так уже пьітались уничтожить єту секту. живуча, падла. Дарвин им в друзья.
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Интересное решение.А то,что большенство санитарок, уборщиц пенсионного возраста то это не страшно. Подумаешь за больными некому будет ухаживать, все равно им скоро выходить на конечной остановке. А то, что кабинеты и сральники не кому будет убирать, так кацапам не привыкать, дерьмо привычная среда их обитания. Вообще то принимая те или иные решения адекватные руководители вникают в суть вопроса, а не игнорируют тот факт, что очень большой процент работников жизнеобеспечения города, страны люди пенсионного возраста.
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Das ist fantastisch!
А может чтоб не угробить Украину с Швеции пример брать будем.
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Нічого страшного.По телефону будуть ще більше розмовляти хіба що.Дивитимуться свій телевізор та готуватимуть собі смачненьку їжу.А хтось займеться творчими заняттями та наведенням порядку зі своїми речами , проведе інвентаризації шаф та комодів.Вдома знайдеться дуже багато занять .Ну а інтернетчики - користувачі будуть взагалі щасливі.Здоров"я всім пенсіонерам та їхнім дітям!
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"отуватимуть собі смачненьку їжу" - из чего? Купить не зачто и негде.
"інтернетчики - користувачі будуть взагалі щасливі" - много видел(а) стариков в инете?

ЗЕдебил(ка) ПНХ!
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95 квартал - лучшие. Смешат не хуже чем 10-15 лет назад!
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Коли воно займеться лікарнями? В лікарнях немає найнеобхіднішого, ліків і обладнання, лікарі звільняються. А від цих покидьків щодня заяви кому і що вони забороняють, і плювати вони хотіли, що порушують закони і Конституцію.
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