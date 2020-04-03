EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  1578  10
Материалы по теме:
Все про:карантин (2132) Ляшко Виктор (173) COVID-19 (2927) коронавирус (1619)

 547 мобильных бригад будут собирать образцы для тестов на COVID-19, - главный санврач Ляшко

В Украине созданы 547 мобильных бригад, которые по решению семейного врача или специалистов экстренной медицинской помощи будут на месте отбирать образцы биологического материала на COVID-19.

Об этом главный санврач Виктор Ляшко заявил в эфире "Право на владу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Алгоритм тестирования изменен. На сегодняшний день созданы 547 мобильных бригад, которые по решению семейного врача, решению бригад экстренной медицинской помощи выезжают на места, собирают образцы биологического материала, чтобы доставить их в вирусологическую лабораторию на исследование и установление диагноза", - рассказал он.

По словам Ляшко, больным или людям, подозревающим, что заразились коронавирусом, не надо ехать в больницу.

Также он сообщил, что у каждой из 240 больниц, которые определены базовыми для приема первой волны пациентов, развернуты мобильные точки ГСЧС, позволяющие проводить санитарную сортировку больных, чтобы в стационар не попадали здоровые люди, у которых нет подозрения на COVID-19.

"Это позволит нам предотвратить внутрибольничное инфицирование", - отметил Ляшко.

Он также напомнил, что к тестированию присоединятся частные лаборатории, и для проведения исследований будут использоваться их пункты приема образцов.

Кроме того, вирусологические лаборатории получат новое оборудование - в течение двух дней в Украину прибудут 12 амплификаторов, с помощью которых будет проводиться ПЦР-диагностика образцов. Это позволит увеличить количество тестов в каждой лаборатории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возраст и сопутствующие заболевания стали основными предикаторами смерти от COVID-19, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3186502
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Священники, которые служат а храме Матроны Московской Покровского монастыря, организовали крестный код на Таганке. На кадрах видно, как священнослужители идут по улице с кадилами и иконами. Очевидец прокомментировала запись и отметила, что представители церкви не соблюдают дистанцию. Девушка также возмутилась, что ход проводят несмотря на режим самоизоляции в столице.
 показать весь комментарий
 
А по сколько мобильных бригад на область будет, чего не написано? Или это все для киевлян?
 показать весь комментарий
 
это бригады в мобильном телефоне. "Собери 547 бригад - открой доступ к инвестиционной няне." Жыжытализация жы.
 показать весь комментарий
 
 
Украинский врач-инфекционист, эксперт по медреформе призвал американского изобретателя Илона Маска обсуждать предоставление аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с президентом Владимиром Зеленским, а не с бывшим министром здравоохранения Ульяной Супрун.

Ну и как назвать этого врача?
 показать весь комментарий
 
 
А обеспечены ли эти бригады средствами защиты? Судя по ситуации с госпитализацией больного в Борисполе, то - нет.
 показать весь комментарий
 
Там где то было сообщение что лечение одного человека от корона вируса стоит около 3000 гривен?
https://pravda.if.ua/3500-gryven-na-odyn-den-marczinkiv-ozvuchyv-skilky-u-ivano-frankivsku-koshtuye-likuvannya-vid-koronavirusu/

Это в день!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх