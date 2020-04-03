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 Политика Украины, За рубежом
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 В МИД РФ обвинили Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО

Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию в срыве Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"К сожалению, после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также заявили, что все эти события якобы "смахивают на хорошо скоординированную линию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея Консультационного совета будет дальше рассматриваться после консультаций с Францией, Германией и ОБСЕ, - Ермак

"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и на Донбасс", - добавили в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Формирование "Консультативного совета" с ОРДЛО приостановили, - Кулеба

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Источник: https://censor.net.ua/n3186500
 
 
 Топ комментарии
 
Ще є в когось питання, на кого працює дЄрмак? В МИД РФ обвинили Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6016
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Сорвали это патриоты, ценой своей свободы опрокинувшие сивуху
Всего одного падения алкаша оказалось достаточно
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потому что поняли что этот совет дичь дичайшая, тем более с зашкварившемся ермаком
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Надо больше масок что бы "совет" состоялся, пуйло шо не в курсе?
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ВСЕМ рекомендую посмотреть это видео!
об особой "любви" Макрона к Путину:
https://www.youtube.com/watch?v=gvTOeTYr0VU
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лаптеногие попутали берега )))
все вопросы к сивохе )))
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сцивоха вже ніхто.... тепер хіба в попучлєнци дамбаса може записатися В МИД РФ обвинили Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3111
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Ще є в когось питання, на кого працює дЄрмак? В МИД РФ обвинили Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6016
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Так "торпеда" під назвою "плівки Лероса", якраз і була для цього запущена! Саме вчасно... "Дредноут", що був "локомотивом руху" "мінсько-паризької зради" - Єрмак, "отримав у борт топеду", "запарив", "втратив хід" і змушений відмовиться від наступу, щоб "залишиться на плаву"... Ситуація, аналогічна тій, що сталася після торпедування капітаном Луніним лінкора "Тірпіц"... Після торпедування "Тірпіц" сховався у фьйордах і не показував звідти носа, поки британці його не розхерачили бомбами, в 1944 році...
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Сорвали это патриоты, ценой своей свободы опрокинувшие сивуху
Всего одного падения алкаша оказалось достаточно
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Агент Ермак поопаснее Сивохи будет.
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Тому його не треба перечеплювати - його треба опустити з 9 поверху з прискоренням 9,8 м\с2
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Або g) Прискорення вільного падіння)
9.81, якщо точно
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потому что поняли что этот совет дичь дичайшая, тем более с зашкварившемся ермаком
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Забрехавшомуся в світовому масштабі. Одне фото "вбитого" брата чого тільки вартує.
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Нифиг вы теперь всрались без денюх тем Парижам и Берлинам.
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І з дешевою нафтою від саудитів. А далі і "газова голка" зламається.
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не всех кацапов еще выкосил коронавирус раз они в такое время беспокоятся за ордло
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Так санкції разом з ціною на нафту дуже яйця прищемили, крутяться як гадюка під вилами.
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В России в связи с повальной коррупцией Путин ставит на место глав обл.администраций бывших военных с надеждой, что хоть эти будут воровать только на бухло и баню. ОРДЛО руководят действующие военные Кремля. Какого х. с ними проводить переговоры?
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"внутриукраинского кризиса"??? за эту херню Ермаку должны вручить гос измену и работу на врага!!!
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йітіть калатіть... ох у них і сленг... кацапи хабал вивели в статус офіційного язига...
тварі, нє паріж і нє бєрлін, бубочку МИ присадили!!!
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смахівают В МИД РФ обвинили Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО - Цензор.НЕТ 827
як втому анекдоті про ковбоїв:
- джо, ти са сваєй сігарєткай смахіваєш на пдрса
- ізвіні, буду смахівать в другую сторону
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Нет ни какого Киева и Донбаса. Есть Украина. Пусть кацапы идут на х......
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Та якось пох, що там мекають рогаті, нехай там повиздихають виродки!!
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"...украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне"
Источник: https://censor.net.ua/n3186500

И зачем этот "никто" Порошенко продолжает разъезжать по миру?...
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Продолжает срывать Бубочке планы по окончанию войны.
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вчергове є за що подякувати Франції та Німеччині.
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рашистская много ходов очка под кодовым названием "ермак-сивуха" провалена!
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" договоренностей Киева и Донбасса.Источник: https://censor.net.ua/n3186500" - во як спритно (ловко) москалики все обернули. Продешевив ярмак, за свою послугу з рашки мож було і 2шт Lexus LFA та квартирку на Арбаті взяти. Про примирення краще почути адекватних розумних людей з Донбасу, Асєєва з Козловським, Героя Жемчугова. Ігор Козловський: Росія загрожує Україні більше, ніж коронавірус,
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Черговий випадок коли керманичі інших держав більші патріоти України ніж цирковий зброд обраний до влади 73%безголових дебілів.
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Москва, как обычно, сдала своих рабов. Где те суки из "слуги народа", которые нам рассказывали, что этот совет создается под давлением немцев и французов, и что так написано в минских соглашениях? Вас всех Москва кинула.
Оказывается Макрон и Меркель бóльшие патриоты Украины, чем офис президента Украины и больше пекутся об её интересах, чем зеленый президент Украины.
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У кацапів немає претензій до "української" влади. Плісняві старанно виконують накази фуйла. Нікакойкапитуляции. Это мирлюбойценой. Звіздець. Вибрали, с...
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Кто-то кроме зелени, которой сцут в глаза, сомневался кому этот "консультативный совет" нужен, чтоб увильнуть от санкций и репараций?
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нада апять папробавать наладить кантакты.
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по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и на Донбасс", - добавили в ведомстве.Источник: https://censor.net.ua/n3186500

Занавес!
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и что парадоксально - Украина в этом обвинена не была... что это? значит, ермак четко проводил кацапскую линию, а немцы с французами сорвали кацапоиндый замысел... вопрос - почему до сих пор ермак не уволен с волчьим билетом... или это и политика Зеленского?
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