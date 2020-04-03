 Больше всего случаев заболевания COVID-19 за вчерашний день зарегистрировано в Черновицкой области, - ГСЧС. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 22 час. 2 апреля в течение суток лабораторно подтверждены 93 случая заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 25, г. Киев - 20, Винницкая область - 10, Тернопольская область - 8, Кировоградская область - 6, Одесская область - 4, Ривненская область - 4, Киевская область - 3, Запорожская область - 3, Львовская область - 2, Днепропетровская область - 2, Черниговская область - 2, Хмельницкая область - 1, Черкасская область - 1, Донецкая область - 1 и Ивано-Франковская область - 1.

Также сообщается, что в течение суток умерли 2 человека, а именно: в Волынской области - 1 человек и Киевской области - 1 человек. Выписаны после лечения 6 человек (Запорожская - 3, Киевская - 2 и Львовская - 1).

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Всего на территории Украины зафиксировано 897 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 22 человека, а именно: г. Киев - 180, Черновицкая область - 168 (5 умерло), Тернопольская область - 114 (1 умер), Ивано-Франковская область - 75 (5 умерло), Киевская область - 67 (4 умерло), Винницкая область - 61, Черкасская область - 55, Сумская область - 26 (2 умерли), Ривненская область - 23 (3 умерло), Запорожская область - 22, Одесская область- 18, Львовская область - 13, Кировоградская область - 13 , Днепропетровская область - 12 Волынская область - 10 (1 умер), Донецкая область - 8, Хмельницкая область - 7, Житомирская область - 6 (1 умер), Полтавская область - 5, Черниговская область - 5, Херсонская область - 4, Луганская область - 3, Закарпатская область - 1 и Харьковская область - 1.

Выписаны после лечения 19 человек (Черновицкая - 7, Запорожская - 6, Киевская - 3, Львовская - 2 и Днепропетровская - 1).