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 Больше всего случаев заболевания COVID-19 за вчерашний день зарегистрировано в Черновицкой области, - ГСЧС. СПИСОК

За вчерашний день больше всего случаев заболевания коронавирусом в Украине зарегистрировано в Черновицкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 22 час. 2 апреля в течение суток лабораторно подтверждены 93 случая заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область - 25, г. Киев - 20, Винницкая область - 10, Тернопольская область - 8, Кировоградская область - 6, Одесская область - 4, Ривненская область - 4, Киевская область - 3, Запорожская область - 3, Львовская область - 2, Днепропетровская область - 2, Черниговская область - 2, Хмельницкая область - 1, Черкасская область - 1, Донецкая область - 1 и Ивано-Франковская область - 1.

Также сообщается, что в течение суток умерли 2 человека, а именно: в Волынской области - 1 человек и Киевской области - 1 человек. Выписаны после лечения 6 человек (Запорожская - 3, Киевская - 2 и Львовская - 1).

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Всего на территории Украины зафиксировано 897 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 22 человека, а именно: г. Киев - 180, Черновицкая область - 168 (5 умерло), Тернопольская область - 114 (1 умер), Ивано-Франковская область - 75 (5 умерло), Киевская область - 67 (4 умерло), Винницкая область - 61, Черкасская область - 55, Сумская область - 26 (2 умерли), Ривненская область - 23 (3 умерло), Запорожская область - 22, Одесская область- 18, Львовская область - 13, Кировоградская область - 13 , Днепропетровская область - 12 Волынская область - 10 (1 умер), Донецкая область - 8, Хмельницкая область - 7, Житомирская область - 6 (1 умер), Полтавская область - 5, Черниговская область - 5, Херсонская область - 4, Луганская область - 3, Закарпатская область - 1 и Харьковская область - 1.

Выписаны после лечения 19 человек (Черновицкая - 7, Запорожская - 6, Киевская - 3, Львовская - 2 и Днепропетровская - 1).

Источник: https://censor.net.ua/n3186498
 
 
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Пока неповоротливая власть шото начнёт делать : не забывайте лечиться по вечерам АНТИСЕПТИКОМ БОЛЕЕ 65 градусов
Больше всего случаев заболевания COVID-19 за вчерашний день зарегистрировано в Черновицкой области, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5166
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Сказали, що перед сном треба випити 100 гр "антисептика". Вчора лягав спати 6 разів. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за вчорашній день зареєстровано в Чернівецькій області, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6814
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После того, как в Китае смогли победить коронавирус и ослабили карантин, местные жители снова начали употреблять в пищу летучих мышей. Об этом сообщает Daily Mail.

На открывшихся после жестких ограничений китайских рынках снова продают рукокрылых. Именно поедание летучих мышей стало основной версией заражения человека COVID-19.

Кроме коронавируса, от них же пошли и другие эпидемии - SARS, MERS и Эболы.
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Якими засобами це було визначено? За селом собаки гавкали?
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Маски и меньше шастать.Работать в узком кругу.Уменьшить посещения воинских частей.Офицеров-на казарменное положение.
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У нас щільність населення чи не найвища в Україні, 111 чол на км кв.
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А причем тут плотность населения в области? Та хоть 400 чел или 5 чел... Главное, плотность населения в городах, а она везде, в среднем, одинаковая.
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"Запорожский автомобильный завод" начнет выпуск защитных медицинских масок. Об этом сообщают СМИ,
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Интересно почему в статистике нет Николаевской обл. Или там не болеют.
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