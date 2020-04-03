 За сутки во Франции зафиксировали 1335 смертей от коронавируса - наибольшее количество с начала эпидемии в стране

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что в течение последних 24 часов во Франции от коронавируса в больницах умер 471 человек. Однако добавил, что общее количество смертей стало на 884 случаи большей – из-за включения в статистику домов пожилых людей.
Таким образом общее количество жертв во Франции увеличилось до 5387. При этом количество жертв может быть больше, поскольку не все дома пожилых людей передали свои данные.
Также в домах пожилых людей зафиксированы 14638 случаев заболевания коронавирусом.
Саломон сообщил, что сейчас во Франции более 26 тысяч человек госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни. Из них 6399 – в реанимации, это на 382 больше чем предыдущего дня и в данном случае наблюдается уменьшение темпов роста количества тяжелых пациентов.
С начала эпидемии выздоровели после коронавирусной болезни почти 12,5 тысяч человек.
Как сообщили накануне, в домах престарелых только одного региона Франции от коронавируса погибли уже 570 человек. В целом во Франции в домах престарелых находятся около миллиона человек.
Запросто могло быть, что после въезда новых граждан - бах - моментом зараженные (ибо контакты), тут же все купируется и вычисляется.
Вы в магаз в Китае за продуктами пойдете, вас срисуют соседи, доложат руководителю ячейки, на выходе из дома проверят темпер, наличие маски, перчаток, потом в магазин, там патрули - разграничение по тротуарам, пункты контроля температуры и взятие мазка повсеместно, проверят бумажку на выход из дому (не дай Бог дальше пойдешь чем нужно!), опять законтрят темпер, потом магаз, в магазе - проверят темпер, наличие ьумажки и где живешь, могут заставить выбросить маску и перчатки и выдыть свои, дистанция обязательно, потом домой, по пути пункт опять проверят темпер, на входе в дом проверят твой документ (вдруг ты в гости пришел и здесь не живешь?), проверят темпер, только тогда заходи.
А теперь скажите мне - сложно в такой стране соблюдать карантин?
И карантин, мы видим как организовали, что 180 стран заражено, тоже скрывали и медлили с введением...
нарушение прав человека? безусловно. нарушение свободы слова?.естественно. эффективно? абсолютно. Причем под замес попадали не просто паникеры - а люди которые видя своими глазами и заснявшие записавшие видосики пересылали другим - их тоже в молотилку репрессии.
Жестоко? Да. но эффективно и без паники.
П.С, Азиаты вообще в этом плане напоминают муравьев. они живут социумом, индивидуальность не нужна.
вот вам чтиво...
https://www.obozrevatel.com/astro/news/zelenskij-ujdet-dollar-budet-po-50-grn-rossiya-razvalitsya-a-mir-zhdet-bolshaya-vojna-ekstrasens.htm
Зеленский уйдет, доллар будет по 50 грн, Россия развалится, а мир ждет большая война - экстрасенс
США, Италия, Франция всех инфицированных COVID19 и умерших от любых причин (инфаркт или инсульт), причисляют к общей статистике умерших от короновируса. Корректно считать только умерших от пневмонии, вызванной короновирусом.
ВВС еще пытаются соблюдать стандарты журналистики и вчера на эту тему написали хорошую статью
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ
At present in the US, any death of a Covid-19 patient, no matter what the physician believes to be the direct cause, is counted for public reporting as a Covid-19 death.
если смерть вызвана пневмонией (пневмoкoкками) при вирусе все равoнo напишут чтo oт
вируса
ВВС приводят факты, а WSJ превращается в желтую прессу.
А знаете у скольких людей этот вирус бессимптомно проходит? У 80%.
А знаете средний возраст умерших в ЕС? 80+лет