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 Политика Украины
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 Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ

Вечером 2 апреля Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавируса 2019 (COVID-19)", в результате чего эта резолюция не будет принята.

Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД пояснил, что в тексте резолюции с таким благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности. А именно – запуск процесса отмены международных санкций.

Кулеба отметил, что ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19

"На этом фоне попытки злоупотреблять гуманитарными целями, чтобы подложить мину под международные санкции, примененные в ответ на грубые нарушения международного права, в том числе под санкции за российскую агрессию против Украины, является очевидной манипуляцией России", – написал министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина поддерживает каждое международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом. В частности, украинская делегация намерена поддержать другую резолюцию ГА ООН на эту тему, которая не содержит манипуляций, и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН.

"Итак, процедура умолчания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим", – написал глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию России по Covid-19, предлагавшую отменить санкции, - Кислица

Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186495
 
   
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Ещё больше санкций хороших и нужных сделают росею очень миролюбивой и уважающей международное право ...учитывая конечно сегодняшние цены на нефть ... Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 8686
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кто за то, чтобы начать делить парашку???
Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 4907
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отмена санкций? без проблем! вон с Крыма, Донбасса, репарации, а потом мы подумаем.....
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Ещё больше санкций хороших и нужных сделают росею очень миролюбивой и уважающей международное право ...учитывая конечно сегодняшние цены на нефть ... Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 8686
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***** плешивое думает самое умное-- хрен там . свинособаки идите на
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Кулеба, Лерос, Рябошапка, а есть всетаки порядні люди в зешоблє
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Единственное достижение уЗеленских и стали хорошими?
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Опять поставили членоголовое Куйло раком. Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 8840 Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 8840 Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 8840
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Дивно. Для Унітазії ж санкції тільки на користь, а вона намагається їх відмінити. Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ - Цензор.НЕТ 5567
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отмена санкций? без проблем! вон с Крыма, Донбасса, репарации, а потом мы подумаем.....
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Рашку надо развалить на мелкие страны
Как там нефть уже упала ниже 10 уе😀😀😀
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Есть только одна проблема - забирать ли Украине Кубань ? Там столько кацапов с больной головой !!!!

https://youtu.be/6-Nbz-R_Afw
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Забирать. Тока т.н. кизяков выпороть на площадях
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Японцы согласны 😀😀😀
У них совсем земли нет
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Распространённое заблуждение. Япония, без малого, 400 тыс кв. км. (это больше чем, например, Германия или Польша) и почти 130 млн. человек жителей.
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КОГДА ТО ЖИРИНОВСКИЙ со всей своей юридической наглостью рассказывал как надо разделить Украину
ПОРА И УКРАИНСКИМ ПОЛИТТЕХНОЛОГАМ И ПОЛИТИКАМ НАЧАТЬ ОБСУЖДАТЬ КАК РАЗДАТЬ РАШКУ НА ЧАСТИ И КОМУ - тролить рашку ежедневно !!!!
и она развалиться
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Кстати - всех кто имеет руцкие паспорта ВЫГНАТЬ НА ИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ
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А Кольский полуостров - почему Норвегии?
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Именно так Российская империя и её продолжатели - большевики кроили территории для будущих конфликтов, но это так, к слову, не для обсуждения...
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хочешь к себе в белуюрашу забери.... нам не жалко.
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Ясный пень. Если бы не решительный отпор Кулебы макшаням то ООН снял бы санкции с Мордора. А по чьему указанию действовал Кулеба? По указанию Осла Оманского. Стратега и мыслителя всех времен.
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интерпритация козломордых свиней:

«Небольшая группа государств-апологетов санкционной политики (...) не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами », - пишет агентство со ссылкой на российское постпредство. Речь идет о США, Евросоюзе, Великобритании, Украине и Грузии: именно они отказались снимать ограничения.

Визгом и хрюканьем ************* тварей удовлетворен
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Московія після коронавіруса і ціни на нафту більше не буде такою, якою була. Фундамет підмило, пора відвалюватися кусочки будівлі. Перша біде Ічкерія. Друга Татарстан.
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