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 Более 2300 медиков и квалифицированных сиделок инфицированы коронавирусом в Германии

В Германии более 2300 медиков и сиделок в домах престарелых ФРГ инфицированы коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщили в Институте имени Роберта Коха в ответ на запрос немецких телеканалов NDR, WDR и газеты Süddeutscher Zeitung.

При этом в учреждении отметили, что это только лабораторно подтвержденные случаи, и реальное число инфицированных может быть выше.

Между тем темпы распространения коронавируса в стране до сих пор значительно превышают показатели, которых стремится достичь правительство страны. Так, по состоянию на четверг в ФРГ зафиксировано 73 522 подтвержденных случая коронавируса, что на 6156 случаев больше, чем в отчете за предыдущие сутки. Такие данные приводит Институт имени Роберта Коха. Количество умерших за сутки увеличилась на 140 человек - до 872 человек.

По данным института, рост суточного количества умерших свидетельствует о том, что коронавирусом инфицируется все больше людей старшего возраста. Сейчас 86 % летальных случаев приходится на людей старше 70 лет.

При этом американский университет Джонса Хопкинса, который использует иной метод подсчета, по состоянию на день четверга зафиксировал в Германии более 81 000 случаев инфицирования и 997 смертей. По его данным, более 19 000 человек уже выздоровели, тогда как Институт имени Роберта Коха сообщает о более 21 000 тех, кто снова здоров после коронавируса.

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Также сообщается, что сейчас время удвоения количества инфицированных составляет восемь с половиной дней. Тогда как канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) накануне, 1 апреля, заявила, что распространение вируса надо сократить настолько, чтобы удвоение количества случаев заражения происходило только каждые 12, 13 или 14 дней.

Распространение инфекции в различных федеральных землях Германии очень неравномерно. Сейчас количество больных быстро растет в Баварии, Бранденбурге и землях Саар. Зато в Гамбурге, где еще несколько дней назад фиксировали наибольшее количество инфицированных в расчете на 100 000 жителей, скорость распространения коронавируса снизилась.

В то же время в Германии смогли увеличить количество больничных коек в отделениях интенсивной терапии из около 28 000 до около 40 000. При этом от 15 до 20 000 таких коек остаются свободными, заявил глава Немецкого больничного общества Геральд Гасс изданию Rheinischen Post. По его словам, количество коек, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких, увеличилось с около 20 до около 30 000.

Германия уже приняла на лечение более 100 тяжелобольных на COVID-19 пациентов из других стран ЕС.

Напомним, 1 апреля немецкое правительство продолжило введенные ранее ограничительные меры из-за коронавируса на период пасхальных каникул - как минимум до 19 апреля, и призвало граждан воздержаться от поездок и посещения родственников на праздники.

Источник: https://censor.net.ua/n3186494
 
 
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Не мудрено, они же контактируют с прокаженными инфицированными...
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А что не так? В зеркало присмотрись для начала. Или ты думал, что медики не заболеют леча больных? Вытащи бревно из глаза
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ему слово не понравилось. одно. и сразу полезла учительская совковая норма - обида на слово.
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Койки интенсивной терапии ,оснащённые всем необходимым,а не просто аппараты ИВЛ,спасают жизнь пациенту и персоналу.И в этом фишка немецкой медицины.А также практически поголовное тестирование.Немецкие врачи не стоят перед тяжёлым выбором -кого лечить,а кого оставить умирать.Судя немецким данным наихудшее положение в Зап Евр.у Англии.2 койки интенсивной терапии против 10 у ФРГ на единицу населения.О Украине вообще речи нет.Нам на будущее ещё придётся попотеть.
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Хватит выдумывать про топ медицину Германии! Поголовных тестов всем не делают. Надо иметь, очень выраженые симптомы и ждать потом очереди на тест. С защитой медиков большие проблемы, масок и других средств очень мало. На начало эпидемии было 40000 ИВЛ. Хотят увеличить до 60000,вот только когда это будет.
Вообще-то странно, что так мало умирает. Но ещё не вечер (:
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так в Україні теж є протокол, по якому теж не всім показаний тест. але Ляшко сказав, дзвоніть на у полцію, якщо відмовляють. роблять тесть - негативний. усьо.
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А ось у Італії нашіх людей даже без візи та дипломів пропонують працювати у лікарнях...
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