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 В Минобразования объяснили, как подать документы на зачисление в первый класс в условиях карантина

Школы смогут принимать документы для зачисления в первый класс в режиме онлайн или переносить сроки их приема в зависимости от сроков карантина.

Соответствующее разъяснение обнародовано на сайте Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"Закон, принятый для предотвращения эпидемии COVID-19, позволяет изменять режим работы учреждений на период карантина - это касается и учебных заведений. То есть, прием документов для зачисления может быть организован гибко, в том числе - онлайн. В частности, это касается и зачисления в первые классы", - сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять учредитель заведения общего среднего образования. В частности, учредитель может разрешить подавать документы в сканированной форме по электронной почте без электронной цифровой подписи. Входящие документы, полученные таким образом, регистрируются отдельно от других документов с указанием электронного адреса отправителя и адресата.

Согласно Порядку зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования, сроки приема документов для зачисления в заведения определяют органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. При этом срок приема заявлений не может быть меньше месяца.

"Сроки приема документов для зачисления определяют на местах. Однако мы рекомендуем организовать этот процесс после карантина. Также напоминаем, что при зачислении в первый класс запрещено проводить конкурсы и мероприятия для проверки знаний и компетенций ребенка. Это допустимо только для частных учебных заведений и специализированных учреждений системы культуры и спорта", - подчеркнула Мандзий.

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Информация о сроках приема документов и способах их подачи должна быть обнародована в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Учебные заведения или их учредители должны опубликовать ее на собственных сайтах.

Источник: https://censor.net.ua/n3186492
 
 
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Еще бы рассказали как теперь слугам нариту собираться на курсы в Трускавце, а то они отупеют за время карантина В Минобразования объяснили, как подать документы на зачисление в первый класс в условиях карантина - Цензор.НЕТ 9140
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вот тока не нада обижать слуг! Трускавец - это были веселые старты. За год эти люди возмудели, простите за слог. И, вообще, они планировали следующие обучалки проводить в Штатах. Тем более, что состав этого коллектива несколько изменился
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а потом сказали, что не в штатах, а в каком-то центре в Киеве.
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Київстар поширює російську пропаганду!

В Минобразования объяснили, как подать документы на зачисление в первый класс в условиях карантина - Цензор.НЕТ 6538
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Интересно, подаст ли Зеленский документы в 1-й класс, или его сразу зачислят в 3-й?
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ему на шарка ставили зачоты, там во первых была волосатая рука его бати, которая решала на сессии, а во вторых он колесил по квнам и тусил с маслюком У Міносвіти пояснили, як подати документи на зарахування до першого класу в умовах карантину - Цензор.НЕТ 6752
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Блин, может наконец Украина догонит развитые страны в компьютеризации всех процессов
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