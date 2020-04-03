 ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19", - отметил дипломат.
По его словам, Украина приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Принятая резолюция подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии.
Документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.
Украина заблокировала проект резолюции Генассамблеи, внесенный Россией, который в том числе предлагал отмену международных санкций, введенных за нарушение норм международного права и Устава ООН.
27 марта сообщалось, что Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совбеза ООН.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что вечером 2 апреля Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавируса 2019 (COVID-19)", в результате чего эта резолюция не была принята.
Мертвому припарки. Бесполезная организация...
Я когда видео посмотрел, чуть с кресла не упал. это такой зомбаж и трэшак!
щЮтка
Видите ли, я тут очень часто живу, у меня автопилотом привычка так писать и говорить даже на русском языке ( в разговоре поправляюсь, а в писанине редко исправляю), типа Пиплз Репаблик оф Чайна - Народная Республика Китай.
А с чувством юмора у меня, в принципе, не плохо.
проехали.
І кого ти "мочиш", кацапе?
Вчера я что-то читал про рекомендации этой организации.
- Це як?
- Ну, вот, для примера: Ваше правительство, с падачи «косоглазых», «пиндосов» и «гейропейцев» , карантин объявило, в связи с коронавирусной эпидемией, никуда не выпускают, магазины, рынки кабаки пазакрывали «на шашлыки» ездить нельзя, без масок штрафуют… А наш президент, наоборот, народ уважаить - абъявил выхадные - атдыхай - не хочу…»!!!...