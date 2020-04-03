 ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19", - отметил дипломат.

По его словам, Украина приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.

Принятая резолюция подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию России по Covid-19, предлагавшую отменить санкции, - Кислица

Документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Украина заблокировала проект резолюции Генассамблеи, внесенный Россией, который в том числе предлагал отмену международных санкций, введенных за нарушение норм международного права и Устава ООН.

27 марта сообщалось, что Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совбеза ООН.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что вечером 2 апреля Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавируса 2019 (COVID-19)", в результате чего эта резолюция не была принята.