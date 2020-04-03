EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, За рубежом
  2271  40
Материалы по теме:
Все про:карантин (2132) ООН (2950) резолюция (276) COVID-19 (2927) Никоненко Олег (2) коронавирус (1619)

 ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19

Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения COVID-19", - отметил дипломат.

По его словам, Украина приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.

Принятая резолюция подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию России по Covid-19, предлагавшую отменить санкции, - Кислица

Документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Украина заблокировала проект резолюции Генассамблеи, внесенный Россией, который в том числе предлагал отмену международных санкций, введенных за нарушение норм международного права и Устава ООН.

27 марта сообщалось, что Россия предложила Генассамблее ООН принять так называемую "декларацию о солидарности" в борьбе с коронавирусом, которая обязывает страны-члены отказаться от международных санкций, если они введены не под эгидой Совбеза ООН.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что вечером 2 апреля Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавируса 2019 (COVID-19)", в результате чего эта резолюция не была принята.

Источник: https://censor.net.ua/n3186491
 
 
 Топ комментарии
 
Рашкин дeмарш не прокатил - вот и хорошо. Слава Украине!
 показать весь комментарий
 
Документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Мертвому припарки. Бесполезная организация...
 показать весь комментарий
 
А я вот ни как не солидарен. Ни с Китаем, ни с Российской Педерацией.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рашкин дeмарш не прокатил - вот и хорошо. Слава Украине!
 показать весь комментарий
 
 
Документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Мертвому припарки. Бесполезная организация...
 показать весь комментарий
 
 
Угу - пуйлов гумконвой, разьезжающий по Италии, если чем и поделится, то только пропагандой и дезинформацией с крокодильими слезами на глазах.
 показать весь комментарий
 
 
Младшеклассник исполнил со сцены песню «Владимир Путин молодец», в которой поется о «кровожадной орлице», влетевшей в Россию с Запада при перестройке, и Путине, который «страну поднял» и «Россию не предал». При Путине, говорится в композиции, Россия «взяла курс на возрожденье после божьего затменья».
 показать весь комментарий
 
 
епта, да этому баяну сто лет в обед! С подключением тебя к интернету, дядя. ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 - Цензор.НЕТ 2527
Я когда видео посмотрел, чуть с кресла не упал. это такой зомбаж и трэшак!
 показать весь комментарий
 
 
Ти з ким "у спілкування увійшов"? З двома "батраками лахтинськими"? Один під прапорцем "подлой англичанки", а другий - під "піндосовським"... Їм дана зараз команда - "не виступать агресивно против "хахлов", а "сеять недаверие к любой власти в Украине...", чтобы ани сами себе верить перестали...". Їм навіть дозволили Путіна "ху.лом" називать, і "на Расею "бочку катить..."
 показать весь комментарий
 
 
где вас носит, по каким инфопомойкам! Надышались чёрти где и нам тут счихиваете... ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 1404
 показать весь комментарий
 
А я вот ни как не солидарен. Ни с Китаем, ни с Российской **********.
 показать весь комментарий
 
 
НРК то тебе что сделала, зольдат? резинка на русах лопнула, которые Сунь-Вынь в подвале пошил? так ты бери фабричные ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 - Цензор.НЕТ 7250
 показать весь комментарий
 
Вы, как Ватник, ни чего не перепутали? Например буквы местами в названии, точнее в аббревиатуре страны? Удивительно низкий уровень умственного развития у вас и ваших соотечественников - парашников. Я уже молчу о вашей элементарной грамотности. ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 6834
 показать весь комментарий
 
 
P.R.C
Видите ли, я тут очень часто живу, у меня автопилотом привычка так писать и говорить даже на русском языке ( в разговоре поправляюсь, а в писанине редко исправляю), типа Пиплз Репаблик оф Чайна - Народная Республика Китай.
 показать весь комментарий
 
Это не оправдание. И привычка скверная. Безграмотно писать - пускаться до уровня стадного парашного быдла.
А с чувством юмора у меня, в принципе, не плохо.
 показать весь комментарий
 
 
Ога, вы еще напишите, что после нескольких лет за рубежом, люди районы дистриктами не кличут. однозначно стадное парашное быдло
проехали.
 показать весь комментарий
 
а с юмором у вас проблемы. натуральный зольдафонен
 показать весь комментарий
 
кстати ,Кислица про это и говорил - типа хрена ращка рыло сует, уже все обговорено. Молоток мужик, работу знает .
 показать весь комментарий
 
 
ЕСли счас вынайти в Украине действенную вакцыну на держ ривни, запатентовать ее и барыжить ею по всему миру, то мы можем стать сверхдержавой. НЕ благодарите за стартап, а ноги в руки и вперед
 показать весь комментарий
 
 
мысль так себе. барыжить на таком...не по-людски. Но это чисто ИМХО
 показать весь комментарий
 
 
а когда весь мир всего лишь выражает озабоченность за то что кацапы творят на нашей територии: на лугандоне и на крыму, то эта па люцки? ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 3756 ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 1923
 показать весь комментарий
 
нет конечно. даже по-скотски. Но я за светлые идеалы и веру в человечность. не нужно уподобляться им и старой совковой поговорке - с волками жить - по волчьи выть. нужно людьми оставаться
 показать весь комментарий
 
ну не уподобляться же пуйловым бл*дям.
 показать весь комментарий
 
ню-ню. когда припечет посмотрю какими вы будете людяными гуманистами. каждый сам за себя будет. И 73 % узнают, когда маховик коронавируса достигнет пика, кто такие настоящие мародеры, а не какой-та мифический Порошенко
 показать весь комментарий
 
 
уже и мифический? ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 3229 Ваш мародер - эпический! ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 493
 показать весь комментарий
 
вот кстати, я сегодня как раз хотел эту тему здесь затронуть. Может пора топор войны между адептами Зе и Потрошенко зарыть на время? Вирус уйдет и дальше будем мочить друг друга? Хорошая мысль ИМХО. А то помимо короны еще и в ОРДЛО пострелушки каждый день
 показать весь комментарий
 
>>будем мочить <<
І кого ти "мочиш", кацапе?
 показать весь комментарий
 
Классический пример поговорки - "Дурень думкой багатіє"
 показать весь комментарий
 
А "держрівень", знаєш, де в Україні зараз знаходиться? На рівні кишень тих, хто смикає "ЗЕ-шоблу" за ниточки...
 показать весь комментарий
 
 
Снова ООН!
Вчера я что-то читал про рекомендации этой организации.
 показать весь комментарий
 
Отстояли Крым, отстоят и пандемию!!!
 показать весь комментарий
 
- Глупые Вы, «хахлы»… Не панимаете, что с Россией жить выгоднее : «русские сваих не брасают…» - это «не для красного словца…» говорится…
- Це як?
- Ну, вот, для примера: Ваше правительство, с падачи «косоглазых», «пиндосов» и «гейропейцев» , карантин объявило, в связи с коронавирусной эпидемией, никуда не выпускают, магазины, рынки кабаки пазакрывали «на шашлыки» ездить нельзя, без масок штрафуют… А наш президент, наоборот, народ уважаить - абъявил выхадные - атдыхай - не хочу…»!!!...
 показать весь комментарий
 
За спробу ввести в оману міжнародну організацію, додатково ввсести санкції проти засрашки.
 показать весь комментарий
 
Обязательно нужно вспомнить и проявить обеспокоенность!!!
 показать весь комментарий
 
 
Общие фразы. Трамп правильно назвал ООН дорогостоящей и бесполезной организацией, где люди собираются для приятного времяпрепровождения. ООН ухвалила резолюцію глобальної солідарності в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19 - Цензор.НЕТ 9752
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх