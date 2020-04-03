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 COVID-19: в мире заболели более 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 апреля во всем мире зарегистрировали 1 016 128 случая заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 211 615 человек. Также во всем мире зарегистрировали 53 069 летальных случаев, на утро вчерашнего дня из было 47 235.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 6 053 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 562 человека. Число выздоровевших достигло 9 148, заболевших - 245 540.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области 28 новых случаев COVID-19, всего подтвержден 171 случай инфицирования, - председатель ОГА Осадчук

В Италии за это время заболели 115 242 человека. В то же время умерли 13 915, вылечились 18 278 человек.

Испания сообщает о 112 065 инфицированных. Среди них 26 743 выздоровели, 10 348 человек умерли.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции. Китай сместился на пятую позицию.

Так, во Франции умерли 5 398 человека, в Германии - 1 107, в Великобритании – 2 926, в Иране – 3 160, в Нидерландах – 1 341, Бельгии - 1 011, в Турции - 356.

COVID-19: в мире заболели более 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс. 01

Напомним, по состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 украинца.

Источник: https://censor.net.ua/n3186489
 
 
 Топ комментарии
 
Журналистское расследование о возможном российском происхождении Covid-19.
Впечатляюще! см. с 32:48 (Sotnik TV)
https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ
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Так померлі від тубіка нікуди не дінуться.
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Неправильно, ви рахуєте від тих, хто вилікувався, тобто з 750 000 активних хвороб, ви 150 000 поховали.
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Журналистское расследование о возможном российском происхождении Covid-19.
Впечатляюще! см. с 32:48 (Sotnik TV)
https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ
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От туберкулёза за год умирает 1.6 млн. И никаких завываний.
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Так померлі від тубіка нікуди не дінуться.
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не факт, что часть из них не идёт сейчас по статье "корона-вирус"
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Частина йде безумовно, якщо туберкульозний схопив корону, в нього шансів майже немає.
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здесь есть большой простор для "волевых решений". допустим смерть вызвана совокупностью двух факторов А и Б. При этом ни один из них в отдельности не является смертельным. Кого назначим убийцей?
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Так біда корони в тому що він провокує начебто зупинені хвороби.
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От туберкулёза можно умереть за несколько дней ? То есть заболел в понедельник - в четверг умер ?
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я правильно понимаю что смертность 20%....% COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 16 тис. осіб, померли - 53 тис., одужали - 211,6 тис - Цензор.НЕТ 7631
или я считаю как то не правильно....?
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Неправильно, ви рахуєте від тих, хто вилікувався, тобто з 750 000 активних хвороб, ви 150 000 поховали.
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я считал по чистому результату...
вот по этому аргументу...

COVID-19: в мире заболели более 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс.. ИНФОГРАФИКА
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Тут справа в тому що одужання від корони забирає більше часу ніж грип, померти можна і на 7-й день, а от для одужання треба в середньому 20. Десь через 10-15 вся ца маса хворих почне масово одужувати, тоді цифри зміняться.
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не убедили...
вы на предположениях - я на четких фактах .... умерли - выздоровели..
ну да ладно...
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ви розумієте правильно .
якщо почекаєте - скину Вам кілька посилань
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http://Летальность не является синонимом смертности

Если из популяции в 1000 человек заболело 300, а умерло из их числа 100 человек, то
смертность от заболевания будет составлять 10 %, а летальность - 33 %.

Если же в другой популяции из 1000 человек заболело 50 человек, а умерло 40, то
смертность будет составлять лишь 4 %, а летальность - 80 %.

В первом случае от заболевания умерло больше людей, но
во втором случае заболевание оказалось более тяжёлым и опасным !

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Скільки в день помирає людей від голоду,наркотиків,спіду,туберкульозу і іншого?
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Не понятные цифры, заболело - 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс.. Т.е. хотите сказать, что 1 млн. заразился за 10-15 дней и из них выздоровели только 211,6 тыс. Что с остальными? Выздоравливают? Бред какой то. По сути 1 млн. заболевших должен быть за весь период, а это немало, если учесть что в Китае зараза гуляла еще до нового года и некоторые люди хрен могут выздороветь уже минимум 3-й месяц, ну или наоборот.
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правильно писать - выявили, а не заболелo.
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чтобы понять суть деформации которую насаждают, вдабливают в сознание обывателю
достаточно обратиться к своему личному опыту .

маленькому ребёнку мама и родители поясняют что :
огонь это опасно;
край обрыва это опасно; автомобиль который едет по улице это опасно ; итд ...

исходя из срача , который разводят боты про панику с вирусом ,
десятки миллионов людей на планете
объясняя своим детям , что огонь-обрыв-автомобиль-газ- ... представляет опасность
должны были
нагнать столько истерии и паники
что человечество всем скопом
уже десять раз должно было бы утопиться и сто раз застрелиться
из-за паники и истерики .

любой адекватный
человек понимает , что НЕОБХОДИМО ОСОЗНАВАТЬ РЕАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ вируса ,
и наоборот,
деформация реальности многократно увеличивает угрозу заболевания и смерти !

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