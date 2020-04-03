Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Победили болезнь за это время 211 615 человек. Также во всем мире зарегистрировали 53 069 летальных случаев, на утро вчерашнего дня из было 47 235.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 6 053 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 562 человека. Число выздоровевших достигло 9 148, заболевших - 245 540.
В Италии за это время заболели 115 242 человека. В то же время умерли 13 915, вылечились 18 278 человек.
Испания сообщает о 112 065 инфицированных. Среди них 26 743 выздоровели, 10 348 человек умерли.
Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции. Китай сместился на пятую позицию.
Так, во Франции умерли 5 398 человека, в Германии - 1 107, в Великобритании – 2 926, в Иране – 3 160, в Нидерландах – 1 341, Бельгии - 1 011, в Турции - 356.
Напомним, по состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 украинца.
Впечатляюще! см. с 32:48 (Sotnik TV)
https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ
или я считаю как то не правильно....?
вот по этому аргументу...
COVID-19: в мире заболели более 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс.. ИНФОГРАФИКА
вы на предположениях - я на четких фактах .... умерли - выздоровели..
ну да ладно...
якщо почекаєте - скину Вам кілька посилань
Если из популяции в 1000 человек заболело 300, а умерло из их числа 100 человек, то
смертность от заболевания будет составлять 10 %, а летальность - 33 %.
Если же в другой популяции из 1000 человек заболело 50 человек, а умерло 40, то
смертность будет составлять лишь 4 %, а летальность - 80 %.
В первом случае от заболевания умерло больше людей, но
во втором случае заболевание оказалось более тяжёлым и опасным !
достаточно обратиться к своему личному опыту .
маленькому ребёнку мама и родители поясняют что :
огонь это опасно;
край обрыва это опасно; автомобиль который едет по улице это опасно ; итд ...
исходя из срача , который разводят боты про панику с вирусом ,
десятки миллионов людей на планете
объясняя своим детям , что огонь-обрыв-автомобиль-газ- ... представляет опасность
должны были
нагнать столько истерии и паники
что человечество всем скопом
уже десять раз должно было бы утопиться и сто раз застрелиться
из-за паники и истерики .
любой адекватный
человек понимает , что НЕОБХОДИМО ОСОЗНАВАТЬ РЕАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ вируса ,
и наоборот,
деформация реальности многократно увеличивает угрозу заболевания и смерти !