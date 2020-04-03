 COVID-19: в мире заболели более 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс.. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 211 615 человек. Также во всем мире зарегистрировали 53 069 летальных случаев, на утро вчерашнего дня из было 47 235.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 6 053 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 562 человека. Число выздоровевших достигло 9 148, заболевших - 245 540.

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В Италии за это время заболели 115 242 человека. В то же время умерли 13 915, вылечились 18 278 человек.

Испания сообщает о 112 065 инфицированных. Среди них 26 743 выздоровели, 10 348 человек умерли.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции. Китай сместился на пятую позицию.

Так, во Франции умерли 5 398 человека, в Германии - 1 107, в Великобритании – 2 926, в Иране – 3 160, в Нидерландах – 1 341, Бельгии - 1 011, в Турции - 356.

Напомним, по состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 украинца.