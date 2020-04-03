 За сутки в Китае выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, 29 их них - у людей, прибывших из-за рубежа, - Госкомздрав КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране скончались 3 322 человек, зарегистрировано 81 620 случаев заболевания, из них 870 ввезенных из-за границы.

За минувшую среду было выявлено 60 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, семь из них "импортированы".

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На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 727 человек, состояние 379 больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 76 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 182 случая заболевания: в Гонконге - 802 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 41, на Тайване - 339 (пять случаев смерти).

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