 Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"Для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценариев, нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться эти меры, которые приняло правительство и, когда это постановление будет обнародовано. Они будут касаться ограничения по времени передвижения людей на улице, будут закрыты все спотивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь. Это необходимо ввести. Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", - отметил он.
Напомним, по состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 украинца.
угроза здоровью и жизни есть всегда. разумные люди разумно взвешивают риски. Вы лично сколько готовы сидеть без денег под домашним арестом, ради...? а ради чего, собссно?
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Вы лично сколько готовы сидеть без денег под домашним арестом, ради...? а ради чего, собссно?))) . Ради жизни , и даже не столько своей , сколько своих близких . Этого достаточно ? .
Це взагаді що за єресь)?
теперь нельзя пребывать в средствах защиты, дети должны передвигаться исключительно сами.
Ах, да - И еще никому нельзя помогать...
Зеленая логика - она такая зеленая
Із серії "Здєсь можно нєплохо прібарахлітся"
Совпадение? Жена нового министра здравоохранения в день его назначения на должность учредила медицинский центр под Одессой
"Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса...."
Источник: https://censor.net.ua/n3186486
1. Нельзя ходить по двое РЯДОМ
Расстояние должно быть не менее 2 метров
Так сейчас делают в Италии и других странах
2. В авто можно ехать двоим , но СИДЕТЬ НАДО ПО ДИАГОНАЛЕ , то есть соблюдать дальнее растояние
3. Пейте люди самогон более 65 градусов
Вот сказали , что во время эпидемии необходимо держать дистанцию 2 метра.
Ширина кровати 1,8 метра
Жена отказывается спать на полу ,
Что делать ?
Чтобы не заболеть , перед сном нужно выпить 100 грамм водочки .
Вчера ложился спать ШЕСТЬ РАЗ
Наступило время , когда запах спирта от собеседника вызывает доверие и уважение
За маску й рукавички штрафуватимуть?
1. многие сознательные граждане и так уже 3 недели находятся в самоизоляции, в надежде что она вот вот закончится.
2. Люди по своей природе начнут нарушать карантин, чем дольше он продлится тем чаще.....