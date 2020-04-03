 Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценариев, нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться эти меры, которые приняло правительство и, когда это постановление будет обнародовано. Они будут касаться ограничения по времени передвижения людей на улице, будут закрыты все спотивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь. Это необходимо ввести. Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", - отметил он.

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Напомним, по состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 украинца.