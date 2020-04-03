 Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, для огневых провокаций против украинских защитников на Донбассе враг также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Благодаря профессиональным и эффективным действиям наших воинов обстрелы со стороны противника были вовремя пресечены, оккупантам не удалось нанести вред как военнослужащим, так и мирным гражданам, проживающих вблизи линии разграничения", - сказано в сообщении.

По данным штаба, всю свою активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В течение суток позиции украинских сил вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом 24 мины, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов: "Огонь российские наемники открывали с направления оккупированных населенных пунктов Спартак, Каштановоей и Минеральное. По защитникам Павлополя противник выпустил шесть минометных мин калибра 120 мм. Получив решительный ответ, враг прекратил обстрелы".

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Также сообщается, что три раза с применением минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники обстреляли окрестности Песков. Уже под вечер оккупанты со стороны Саханки выпустили два десятка мин калибра 82 мм по опорным пунктам вблизи Широкино.

Также 2 апреля из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг один раз обстрелял позиции ВСУ возле Богдановки и дважды - вблизи Старогнатовки.

"Украинские защитники на каждую вражескую провокацию отвечали прицельным огнем по позициям противника, чем заставляли его каждый раз возвращаться к соблюдению режима "тишины".

За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, с начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, позиции ОС вблизи Новотошковского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": "После своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил вражеские провокации прекратились. Потерь среди украинских защитников нет".

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.



