 Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, для огневых провокаций против украинских защитников на Донбассе враг также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Благодаря профессиональным и эффективным действиям наших воинов обстрелы со стороны противника были вовремя пресечены, оккупантам не удалось нанести вред как военнослужащим, так и мирным гражданам, проживающих вблизи линии разграничения", - сказано в сообщении.
По данным штаба, всю свою активность враг сосредоточил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В течение суток позиции украинских сил вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом 24 мины, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов: "Огонь российские наемники открывали с направления оккупированных населенных пунктов Спартак, Каштановоей и Минеральное. По защитникам Павлополя противник выпустил шесть минометных мин калибра 120 мм. Получив решительный ответ, враг прекратил обстрелы".
Также сообщается, что три раза с применением минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники обстреляли окрестности Песков. Уже под вечер оккупанты со стороны Саханки выпустили два десятка мин калибра 82 мм по опорным пунктам вблизи Широкино.
Также 2 апреля из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг один раз обстрелял позиции ВСУ возле Богдановки и дважды - вблизи Старогнатовки.
"Украинские защитники на каждую вражескую провокацию отвечали прицельным огнем по позициям противника, чем заставляли его каждый раз возвращаться к соблюдению режима "тишины".
За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, с начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли из минометов калибра 120 мм, потратив 26 мин, позиции ОС вблизи Новотошковского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": "После своевременного и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил вражеские провокации прекратились. Потерь среди украинских защитников нет".
"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.
Сообщить ОБСЕ об этом.
И обстрелять их позиции 22 раза.
Желательно метко.
Доложить ОБСЕ и сообщить ЧТО ТАК БУДЕТ ОТНЫНЕ.
Є Пєскі (Пе́ски),
назва якого має до піску таке ж відношення як морська свинка до моря:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пески_(Донецкая_область)
Посилання
https://uk.wikipedia.org/wiki/Піски_(Ясинуватський_район)
засуньте собі в дупу разом з тими бовдурами хто її писав.