 В Черновицкой области 28 новых случаев COVID-19, всего подтвержден 171 случай инфицирования, - председатель ОГА Осадчук

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
Среди инфицированных - трое детей и девять человек - старше 55 лет.
Общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 171 человек.
В городе Черновцы 21 человек болеет COVID-19 и 134 больных - в районах области.
У кого есть кредиты - не спешите отдавать, у Вас скоро появится возможность кинуть банк... #COVID19 Вам в этом поможет.... Аминь!
Испания: 7,947 , Германия: 6,813 , Италия: 4668, Великобритания: 4 244 , Турция: 2456 , Франция: 2116 , Бельгия: 1384 , Швейцария: 1128 , Нидерланды: 1,083....
Кто-то с Вас еще верит нашим подсчетам заболевших в Украине !?
и тебе
P.S. так уж и быть, кацапчик, тебе тоже здоровья железного. Вам пукля на месяц карантин продлил, смотри не спейся!
"Киевская область в условиях пандемии рискует обеднеть на медицинские кадры. Из-за низкой зарплаты, огромные нагрузки и риск заболеть коронавирусом из больниц начали увольняться врачи и младший персонал. Чтобы как-то уравновесить тревожную тенденцию, местная власть обещает работникам здравоохранения премии и дополнительное финансирование. Пока баланс удается сохранять, но угроза массовых увольнений остается", - говорится в сообщении.
По состоянию на 1 апреля 2020 года, по данным Департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации, в области насчитывается 30410 медицинских работников. Из них врачей - 5741, в том числе 268 анестезиологов, 643 семейных врачей, 5 эпидемиологов, 7 бактериологов и 83 инфекционисты.
Однако ситуация в отдельных районах разная. Для примера, в Киево-Святошинском районе уверяют, что сдерживают ситуацию.
"Согласно информации от руководства ЦРБ и учреждений оказания первичной медицинской помощи, никаких увольнений и массовых отпусков из-за эпидемии коронавируса среди медицинских работников в Киево-Святошинском районе не было. Что касается поощрений для медиков, то в Киево-Святошинском районе действует Программа "Местных стимулов для медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", которая дает возможность избежать оттока кадров в медицинских учреждениях района. Согласно Программе, медики из местного бюджета ежемесячно получают премию, размер которой составляет 140% от должностных окладов без учета всех надбавок к ним", - говорит председатель Киево-Святошинского райсовета Дмитрий Гусятинський.
В некоторых районах медики все же начали писать заявления на увольнение, в других пока удается сдерживать ситуацию, но через низкие зарплаты и недостаточное количество средств защиты, представители самоуправления не исключают, что специалисты начнут уходить.
А вот в Васильковском районе медицинские работники массово писали заявления на увольнения, поскольку не хотели рисковать жизнью.
К главному врачу центральной больницы поступают заявления на увольнение от работников - врачей, медсестер, санитарок. Их нельзя осуждать, мы понимаем, что зарплата маленькая, не каждый готов рисковать. Некоторые семьи настаивают на увольнении. Особенно те, кто в высокой группе риска. Я думаю, такая проблема актуальна для всей Украины. Но стараемся уговаривать не увольняться, искать средства для надбавки. Надеемся, что все будет хорошо. Пока речь не идет о сотнях таких случаев, но десятки - так. Некоторым на период сложной ситуации предоставляем отпуска. Но в больнице есть "костяк" персонала, которые сказали, что до последнего будут стоять и лечить пациентов. Мы общаемся, контролируем ситуацию", - говорит председатель Васильковского райсовета Наталья Баласинович.
https://112.ua/zdorovie/v-kievskoy-oblasti-iz-za-koronavirusa-uvolnyayutsya-vrachi-smi-531620.html
Коронавирус в Украине: чем лечить и где взять лекарства
Сьогодні о 03:02•Подробности
В четверг, 2 апреля, в Минздраве приняли единый протокол лечения коронавируса Covid-19 в Украине.
Протокол прописывает стандарт лечения, который был разработан с учетом опыта других стран. которые уже достигли результатов по борьбе с инфекцией.
Также в протоколе прописан алгоритм действия врачей и список препаратов, которые могут быть применены при лечении коронавируса.
Так, при госпитализации пациенту делают:
ЭКГ,
анализ мочи,
анализ крови,
измеряют уровень глюкозы в крови.
В зависимости от противопоказаний и течения болезни взрослым назначают такие лекарства и их комбинации:
Гидроксихлорохин (противомалярийный препарат),
Хлорохин (противомалярийный препарат),
Лопинавир (используется против ВИЧ-инфекций),
Ритонавир (лекарство для лечения ВИЧ/СПИДа и вирусного гепатита С),
Ремдесивир (новый противовирусный препарат),
Тоцилизумаб (иммунодепрессант, препарат от артрита).
Для детей такой список возможных препаратов:
Гидроксихлорохин,
Хлорохин,
Лопинавир,
Ритонавир,
Осельтамивир.
Также могут использоваться антибиотики, антигрибковые препараты в случае необходимости.
Есть ли лекарства в аптеках и сколько они стоят:
Цены на препараты кусаются. Например, "Тамифлю" в среднем стоит от 560 до 800 грн за упаковку в 10 капсул.
Препараты, содержащие Лопинавир, Ритонавир - в среднем от 1780 до 3000 грн за 60 капсул в зависимости от торговой марки.
Препараты с действующим веществом Тоцилизумаб обойдутся в среднем до 6000 грн.
Лекарства с действующим веществом Гидроксихлорохин стоили около 500-600 грн.
Однако сейчас их практически не найти в аптеках и на сайтах по продаже лекарств. На это же жалуются и на странице МОЗ в Facebook под постом о протоколе лечения.
Украинцы задаются вопросом, где искать эти лекарства, в случае Covid-19.
В Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса, но по факту людям приходится платить. Нужно вносить "благотворительный взнос", закупать за свои деньги списки лекарств и прочее. Цифры могут быть разные - от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в сутки.