 В Черновицкой области 28 новых случаев COVID-19, всего подтвержден 171 случай инфицирования, - председатель ОГА Осадчук

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

Среди инфицированных - трое детей и девять человек - старше 55 лет.

Общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 171 человек.

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В городе Черновцы 21 человек болеет COVID-19 и 134 больных - в районах области.