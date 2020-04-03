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 В Черновицкой области 28 новых случаев COVID-19, всего подтвержден 171 случай инфицирования, - председатель ОГА Осадчук

В Черновицкой области 2 апреля официально подтверждены еще 28 случаев заражения коронавирусная инфекцией.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

Среди инфицированных - трое детей и девять человек - старше 55 лет. 

Общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 171 человек. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области уже 10 медиков инфицированы коронавирусом. ВИДЕО

В городе Черновцы 21 человек болеет COVID-19 и 134 больных - в районах области.

Источник: https://censor.net.ua/n3186484
 
 
 Топ комментарии
 
Виявляється, що в деяких регіонах України працюють продуктові ринки де плюють на дотримання карантину. Це Ужгород, Дніпро...
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Так в деякі лікарні Києва вже привезли короновірусних хворих. Чомусь у двох моїх знайомих вчора піднялася температура та болить горло...
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Повезло тебе... Главное полоскать горло и не давать ему пойти дальше..
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На злобу дня -

У кого есть кредиты - не спешите отдавать, у Вас скоро появится возможность кинуть банк... #COVID19 Вам в этом поможет.... Аминь!
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Виявляється, що в деяких регіонах України працюють продуктові ринки де плюють на дотримання карантину. Це Ужгород, Дніпро...
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Новые случаи за сегодня в Европе

Испания: 7,947 , Германия: 6,813 , Италия: 4668, Великобритания: 4 244 , Турция: 2456 , Франция: 2116 , Бельгия: 1384 , Швейцария: 1128 , Нидерланды: 1,083....

Кто-то с Вас еще верит нашим подсчетам заболевших в Украине !?
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Так в деякі лікарні Києва вже привезли короновірусних хворих. Чомусь у двох моїх знайомих вчора піднялася температура та болить горло...
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Когда болит горло и температура - это коронавирус на 1000 % ... У меня с десяток знакомых с нового года уже умерли в больницах Киева с симптомами очень-очень похожими на корону но подтверждения еще нет...сказали что быстротекущая пневмония..
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Мене самого ще два дні тому турбували симптоми грипа. Я їх придушував природніми засобами для підняття імунітету з самого початку хвороби, тому до легенів вірус не дійшов.
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Повезло тебе... Главное полоскать горло и не давать ему пойти дальше..
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Горло та ніс полоскав морською сіллю, яку купив у АТБ. Для підняття імунітету - настоянка личинок воскової молі 10 разів на добу маленькими порціями та амізон 0,25 по одній таблетці на добу приймав три дні. На четвертий день почало відпускати.
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Грип є. Він нікуди не подівся. Коли болить горло - нічого не означає бо ковід вражає саме легеневу тканину. Висока температура та сухий кашель - до лікаря, або скорої.
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С начало перед легкими он ****** по горлу - кашель такой что нельзя остановится..
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Потім йде на бронхи, а потім легені.
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у тебя я смотрю карантин и самоалколизация?! .. закусывай чучело...
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Йшов третій тиждень самоізоляції...

В Черновицкой области 28 новых случаев COVID-19, всего подтвержден 171 случай инфицирования, - председатель ОГА Осадчук - Цензор.НЕТ 5633
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Тема цибулі та генеральського сала не розкрита😄
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Та ні. Але серед величезної кількості знайомих (включно з сотнями коворкерів) лише один випадок смерті, що схожий за симптоматикою. В знайомих знайомого. У вас я бачу знайомих мусить бути, за самим поганим прогнозом у 10 %, за динамікою Іспанії 1100?
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Ты не паникуй и знакомые пусть тоже. Ангину, грипп и ОРВИ еще никто не отменял. Человек на почве паники во время простуды может у себя с испугу все симптомы короны найти. Здоровья им. и тебе
P.S. так уж и быть, кацапчик, тебе тоже здоровья железного. Вам пукля на месяц карантин продлил, смотри не спейся! В Черновицкой области 28 новых случаев COVID-19, всего подтвержден 171 случай инфицирования, - председатель ОГА Осадчук - Цензор.НЕТ 5831
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Медперсонал больниц в Киевской области увольняется из-за низких зарплат и опасности COVID-19. Об этом сообщает портал "Київвлада".

"Киевская область в условиях пандемии рискует обеднеть на медицинские кадры. Из-за низкой зарплаты, огромные нагрузки и риск заболеть коронавирусом из больниц начали увольняться врачи и младший персонал. Чтобы как-то уравновесить тревожную тенденцию, местная власть обещает работникам здравоохранения премии и дополнительное финансирование. Пока баланс удается сохранять, но угроза массовых увольнений остается", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля 2020 года, по данным Департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации, в области насчитывается 30410 медицинских работников. Из них врачей - 5741, в том числе 268 анестезиологов, 643 семейных врачей, 5 эпидемиологов, 7 бактериологов и 83 инфекционисты.

Однако ситуация в отдельных районах разная. Для примера, в Киево-Святошинском районе уверяют, что сдерживают ситуацию.

"Согласно информации от руководства ЦРБ и учреждений оказания первичной медицинской помощи, никаких увольнений и массовых отпусков из-за эпидемии коронавируса среди медицинских работников в Киево-Святошинском районе не было. Что касается поощрений для медиков, то в Киево-Святошинском районе действует Программа "Местных стимулов для медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", которая дает возможность избежать оттока кадров в медицинских учреждениях района. Согласно Программе, медики из местного бюджета ежемесячно получают премию, размер которой составляет 140% от должностных окладов без учета всех надбавок к ним", - говорит председатель Киево-Святошинского райсовета Дмитрий Гусятинський.

В некоторых районах медики все же начали писать заявления на увольнение, в других пока удается сдерживать ситуацию, но через низкие зарплаты и недостаточное количество средств защиты, представители самоуправления не исключают, что специалисты начнут уходить.

А вот в Васильковском районе медицинские работники массово писали заявления на увольнения, поскольку не хотели рисковать жизнью.

К главному врачу центральной больницы поступают заявления на увольнение от работников - врачей, медсестер, санитарок. Их нельзя осуждать, мы понимаем, что зарплата маленькая, не каждый готов рисковать. Некоторые семьи настаивают на увольнении. Особенно те, кто в высокой группе риска. Я думаю, такая проблема актуальна для всей Украины. Но стараемся уговаривать не увольняться, искать средства для надбавки. Надеемся, что все будет хорошо. Пока речь не идет о сотнях таких случаев, но десятки - так. Некоторым на период сложной ситуации предоставляем отпуска. Но в больнице есть "костяк" персонала, которые сказали, что до последнего будут стоять и лечить пациентов. Мы общаемся, контролируем ситуацию", - говорит председатель Васильковского райсовета Наталья Баласинович.

https://112.ua/zdorovie/v-kievskoy-oblasti-iz-za-koronavirusa-uvolnyayutsya-vrachi-smi-531620.html
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С вуек все заразьі начались. Корь тоже оттуда пошла. самая бедная область, массово едут на зароботки. А сознания ноль. Как у той дурьі что три села заразила. На вьіезд правильно закрьіли
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COVID-19
Коронавирус в Украине: чем лечить и где взять лекарства
Сьогодні о 03:02•Подробности
В четверг, 2 апреля, в Минздраве приняли единый протокол лечения коронавируса Covid-19 в Украине.
Протокол прописывает стандарт лечения, который был разработан с учетом опыта других стран. которые уже достигли результатов по борьбе с инфекцией.

Также в протоколе прописан алгоритм действия врачей и список препаратов, которые могут быть применены при лечении коронавируса.

Так, при госпитализации пациенту делают:

ЭКГ,

анализ мочи,

анализ крови,

измеряют уровень глюкозы в крови.

В зависимости от противопоказаний и течения болезни взрослым назначают такие лекарства и их комбинации:

Гидроксихлорохин (противомалярийный препарат),

Хлорохин (противомалярийный препарат),

Лопинавир (используется против ВИЧ-инфекций),

Ритонавир (лекарство для лечения ВИЧ/СПИДа и вирусного гепатита С),

Ремдесивир (новый противовирусный препарат),

Тоцилизумаб (иммунодепрессант, препарат от артрита).

Для детей такой список возможных препаратов:

Гидроксихлорохин,

Хлорохин,

Лопинавир,

Ритонавир,

Осельтамивир.

Также могут использоваться антибиотики, антигрибковые препараты в случае необходимости.

Есть ли лекарства в аптеках и сколько они стоят:

Цены на препараты кусаются. Например, "Тамифлю" в среднем стоит от 560 до 800 грн за упаковку в 10 капсул.

Препараты, содержащие Лопинавир, Ритонавир - в среднем от 1780 до 3000 грн за 60 капсул в зависимости от торговой марки.

Препараты с действующим веществом Тоцилизумаб обойдутся в среднем до 6000 грн.

Лекарства с действующим веществом Гидроксихлорохин стоили около 500-600 грн.

Однако сейчас их практически не найти в аптеках и на сайтах по продаже лекарств. На это же жалуются и на странице МОЗ в Facebook под постом о протоколе лечения.

Украинцы задаются вопросом, где искать эти лекарства, в случае Covid-19.

В Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса, но по факту людям приходится платить. Нужно вносить "благотворительный взнос", закупать за свои деньги списки лекарств и прочее. Цифры могут быть разные - от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в сутки.
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