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 Минздрав закажет у отечественных производителей 20 тыс. тестов для выявления COVID-19, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения закажет у отечественных производителей 20 тысяч тестов для выявления COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Минздрав Украины использует изделия отечественного производителя. Таких производителей три. Институт молекулярной биологии разработал первую тест-систему, которая, в первую очередь, рассчитана на проведение научных исследований. Врачам-практикам-вирусологам использовать ее в повседневной работе достаточно трудно. Поэтому отечественные производители используют разработки ученых и переводят в системное производство.

Сегодня предусмотрено финансирование, которое позволит нам со следующей недели закупать тест-системы у отечественного производителя и мы предварительно разместили заказ на два миллиона, то есть это будет 20 тысяч таких тест-систем, которые позволят провести 90-100 исследований по одной системе. В целом у отечественного производителя мы закупим 20 тыс. тестов для двух миллионов пациентов", — рассказал он.

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По словам чиновника, этих тестов хватит для того, чтобы пройти пик заболевания.

Источник: https://censor.net.ua/n3186481
 
 
 Топ комментарии
 
26 подтвержденных тестов у лечащих врачей(((((
Они не сумели сделать главное - защитить наших , да!, защитников на ЭТОЙ линии фронта((((
Но продолжают надувать щеки и ВРАТЬ Минздрав закажет у отечественных производителей 20 тыс. тестов для выявления COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7396
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Денис Казанський

У Туреччині перший хворий на коронавірус зафіксований 11 березня. На сьогоднішній день вже більше 15 тисяч хворих. В Україні перший випадок коронавирусу - 3 березня. На сьогоднішній день 900 хворих. Як думаєте, це у нас тестів немає, чи то вірус, сука, нас не бере?
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26 подтвержденных тестов у лечащих врачей(((((
Они не сумели сделать главное - защитить наших , да!, защитников на ЭТОЙ линии фронта((((
Но продолжают надувать щеки и ВРАТЬ Минздрав закажет у отечественных производителей 20 тыс. тестов для выявления COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7396
 показать весь комментарий
 
 







Денис Казанський

У Туреччині перший хворий на коронавірус зафіксований 11 березня. На сьогоднішній день вже більше 15 тисяч хворих. В Україні перший випадок коронавирусу - 3 березня. На сьогоднішній день 900 хворих. Як думаєте, це у нас тестів немає, чи то вірус, ****, нас не бере?
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Дякую, це дійсно дуже цікава тема, я теж спостерігаю за динамікою Туреччини, адже в нас майже одночасно виявили Covid, в Україні, навіть, на тиждень раніше і наші показники дуже дивують. Навіть якщо припустити, що в Турції кількість населення у 2 рази вища за нашу, то в нас має бути зараз, як мінімум, 7000 хворих. Схоже, що влада нам ссить в очі, інакще я це ніяк пояснити не можу....
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Ще один оперетковий блазень. Щотижня треба тестувати 240 тис осіб, а вони замовили лише 20 тис тестів...Привіт зелепуськіну! Скільки тис тестів він придбав своїм коштом ?

https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin
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Не знаю правда или нет, но прочитал, что русня делает 30 тысяч тестов В ДЕНЬ!
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