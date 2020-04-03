EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Фоторепортаж, Технологии
  368  4
Материалы по теме:
Все про:армия (7686) вооружение (3329) Укроборонпром (881)

 Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь отремонтированных БМП. ФОТО

ГП "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передал Министерству обороны Украины очередную партию из 7 отремонтированных и модернизированных боевых машин пехоты, из них 5 единиц БМП-1 и 2 единицы БМП-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь отремонтированных БМП 01

Работники предприятия возобновили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружение и т.п. Ремонтные работы осуществлены в рамках договора на выполнение государственного оборонного заказа, который был заключен осенью 2018 сроком на 2 года.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь отремонтированных БМП 02

Также читайте: Шепетовский ремонтный завод передал ВСУ 5 отремонтированных САУ "Гвоздика", - "Укроборонпром"

ГП "Житомирский бронетанковый завод" занимается изготовлением, капитальным ремонтом и модернизацией легкобронированной техники различных модификаций: БМП, БРЭМ, БМД, БРДМ, БТР, а также машин на их базе.

Источник: https://censor.net.ua/n3186480
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Замовлення 2018 року. Чи будуть нові? Чи буде модернізація цих машин?
 показать весь комментарий
 
 
поперли заводы, пригодился однако контрабас Свинарчуков-Гладковских...а вони сколько стояло в СМИ..ЖЕСТЬ!
 показать весь комментарий
 
 
2020. Зевласть не заключила контракты с оборонкой на ремонт техники.
Гособоронзаказ 2020: план есть - где деньги?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх