 Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь отремонтированных БМП. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Работники предприятия возобновили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружение и т.п. Ремонтные работы осуществлены в рамках договора на выполнение государственного оборонного заказа, который был заключен осенью 2018 сроком на 2 года.

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ГП "Житомирский бронетанковый завод" занимается изготовлением, капитальным ремонтом и модернизацией легкобронированной техники различных модификаций: БМП, БРЭМ, БМД, БРДМ, БТР, а также машин на их базе.