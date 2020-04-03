 Встреча "малой фракции" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с "пленками Лероса", - замглавы фракции "Слуга народа" Янченко

"На самом деле, отдельные высказывания о том, что Гео Лероса преследуют, как раз звучали на фоне отсутствия информации. Мы, например, ее сегодня получили. Потому что никто не знал, что Ермаку-младшему тоже вручили повестку и он, в отличие от Гео, уже ходит на многочасовые допросы. Мы этого не знали, и поэтому ситуация выглядела несколько однобоко, но выяснилось, что это не совсем так", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Янченко отметила, что это была инициатива "малой фракции" встретиться и обсудить данную ситуацию, выработать позицию и как фракция должна на нее реагировать. "К этой встрече решил присоединиться президент и руководитель Офиса президента, они были на части встречи, пояснили ситуацию", - сообщила она.

Депутат обратила внимание, что опубликованные несколько дней назад видеозаписи датированы августом, сентябрем 2019 года, но появились они именно сейчас. "Офису президента об этих пленках было известно, потому что этими пленками уже пытались шантажировать раньше", - указала она.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".