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 На Закарпатье у 23 человек подтвержден диагноз COVID-19, - ОГА

Заболевание COVID-19 подтверждено у 23 жителей Закарпатской области.

Об этом сообщили  в Закарпатской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Закарпатским областным лабораторным центром установлен COVID-19 у 23 закарпатцев: 19 человек - это контактные лица мукачевки - первой пациентки, у которой подтвердили коронавирус. Двое - жители Тячевского района, и один из Ужгорода", - говорится в сообщении.

Состояние всех пациентов - удовлетворительное. Два человека находятся на лечении в Областной инфекционной больнице в Ужгороде, другие лечатся дома под наблюдением медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12,3 тыс. человек находятся на самоизоляции в Закарпатской области, - замглавы ОГА Шинкарюк

Источник: https://censor.net.ua/n3186478
 
 
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Напутствие врача - что делать, чтобы не заболеть - вырезано из телеинтервью:
https://www.youtube.com/watch?v=Xl0HXngZq68
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В нашем случае разве что улететь на Луну.
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такое совпадение. в Украине померанчевий майдан и евромайдан начинали киев+западная Украина.
ворье между тем никуда не делось за 15 лет.
но коронавирус в Украину тоже завезли киев+западная украина.
от пророрийского юга и востока ничего хорошего. войну принесли
от проевропейского киева и западной ничего хорошего. коронавирус завезли
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