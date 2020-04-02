 На Закарпатье у 23 человек подтвержден диагноз COVID-19, - ОГА

Об этом сообщили в Закарпатской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Закарпатским областным лабораторным центром установлен COVID-19 у 23 закарпатцев: 19 человек - это контактные лица мукачевки - первой пациентки, у которой подтвердили коронавирус. Двое - жители Тячевского района, и один из Ужгорода", - говорится в сообщении.

Состояние всех пациентов - удовлетворительное. Два человека находятся на лечении в Областной инфекционной больнице в Ужгороде, другие лечатся дома под наблюдением медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12,3 тыс. человек находятся на самоизоляции в Закарпатской области, - замглавы ОГА Шинкарюк