 Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы - Степанов

"Санофи" безоплатно передала Минздраву большую партию препарата. Физически компания передала препарат на ГП "Укрмедпоставки" только сегодня. У нас уже готово распределение по регионам. Завтра будет подписан приказ и, думаю, что завтра он уже поедет", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Степанов сообщил, что "Санофи" передала Минздраву 3 тыс. упаковок препарата, 2250 упаковок бдудет развезено по регионам, 550 упаковок останутся в Киеве "для быстрого реагирования".
Также Степанов сообщил, что Минздрав ведет переговоры с фармпроизводителями о поставках препаратов гидроксихлорохина.
"У нас уже есть договоренность с ведущими компаниями о поставке этого препарата. Думаю на следующей неделе мы подучим в Украине его для лечения пациентов", - сказал он.
30 марта фармкомпания "Санофи" сообщила, что обсуждает с Минздравом возможности поставок препарата "Плаквенил" по запросу государства, который может быть использован в лечении пациентов с COVID-19. Фармпроизводитель отметил, что поставки могут быть возможны исходя из заявленной потребности и с учетом текущих доступных возможностей снабжения и производства данного препарата. При этом компания сохраняет необходимые запасы для обеспечения непрерывности поставок пациентов в рамках текущих одобренных показаний этого препарата.
В Украине препарат "Плаквенил" зарегистрирован для лечения ревматоидного артрита, ювенильного ревматоидного артрита, системной красной волчанки, а также дерматологических заболеваний, причиной возникновения или ухудшения течения которых является действие солнечного света.
я столько за 5 лет насмотрелась откровенных подделок, что уже мало во что верится. Не такой он дебил, чтобы вот так откровенно палиться.
https://www.youtube.com/watch?v=Xl0HXngZq68
В спам, животное.
Эффективность не доказана.
В той же Александровской больнице, его, вместе с препаратами для лечения ВИЧ, применяют для "лечения" легких, средних и тяжелых пациентов, врачи особой разницы не видят.
Сейчас идут исследования его эффективности, как и препаратов против ВИЧ, для лечения при Covid-19.
С другой стороны, если пациент в тяжелом либо критическом состоянии, то можно пробовать что угодно, выбора то и нет толком.
Подавляющее большинство переболеет и приобретет иммунитет без какой либо медикаментозной помощи. Поэтому, такие препараты врачам стоит применять только для тяжелых и критических случаев.
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/OHCQ-Cell-discovery.pdf