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 Общество, Здоровье
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 Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы - Степанов

Препарат "Плаквенил" (действующее вещество - гидроксихлорохин) применяемый для лечения пациентов с COVID-19, безоплатно переданный фармкомпанией "Санофи" в пятницу отправится в регионы, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Санофи" безоплатно передала Минздраву большую партию препарата. Физически компания передала препарат на ГП "Укрмедпоставки" только сегодня. У нас уже готово распределение по регионам. Завтра будет подписан приказ и, думаю, что завтра он уже поедет", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Степанов сообщил, что "Санофи" передала Минздраву 3 тыс. упаковок препарата, 2250 упаковок бдудет развезено по регионам, 550 упаковок останутся в Киеве "для быстрого реагирования".

Также Степанов сообщил, что Минздрав ведет переговоры с фармпроизводителями о поставках препаратов гидроксихлорохина.

"У нас уже есть договоренность с ведущими компаниями о поставке этого препарата. Думаю на следующей неделе мы подучим в Украине его для лечения пациентов", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

30 марта фармкомпания "Санофи" сообщила, что обсуждает с Минздравом возможности поставок препарата "Плаквенил" по запросу государства, который может быть использован в лечении пациентов с COVID-19. Фармпроизводитель отметил, что поставки могут быть возможны исходя из заявленной потребности и с учетом текущих доступных возможностей снабжения и производства данного препарата. При этом компания сохраняет необходимые запасы для обеспечения непрерывности поставок пациентов в рамках текущих одобренных показаний этого препарата.

В Украине препарат "Плаквенил" зарегистрирован для лечения ревматоидного артрита, ювенильного ревматоидного артрита, системной красной волчанки, а также дерматологических заболеваний, причиной возникновения или ухудшения течения которых является действие солнечного света.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об обеспечении лечения коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3186477
 
 
 Топ комментарии
 
Завтра ЗЕ вилізе в телевізор щоб пропіаритись на цьому.
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Иллюзии опасны. Там нет тех, кому надо "все собрать до кучи". Там есть только те, кому надо собрать все до кармана. Своего. Других там нет.
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Завтра ЗЕ вилізе в телевізор щоб пропіаритись на цьому.
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Вилізе чи ні, а багато життів буде врятовано, це факт. Грузія лікується цим препаратом і жодного трупа, або пацієнта підключеного до вентиляції легенів.
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На счастье Степанов хороший администратор. Может хоть он в такой момент соберет всё до кучи.
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Иллюзии опасны. Там нет тех, кому надо "все собрать до кучи". Там есть только те, кому надо собрать все до кармана. Своего. Других там нет.
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Ну этот из старой команды. Его не зря держал Порошенко на таком скользком регионе как Одесская область, хоть и друзьями они не были, скорее наоборот. Есть в Степанове гнильца, но от этого профессионализм никуда не делся.
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судя по тому, что его жена в день назначения зарегада ТОВ "БЕСТЗДРАВ" как прокладку для закупки лекарств, администратор он действительно хороший)
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Подожду более внятный источник, чем Думская, да еще со ссылкой на непонятный ресурс https://368.media/
я столько за 5 лет насмотрелась откровенных подделок, что уже мало во что верится. Не такой он дебил, чтобы вот так откровенно палиться.
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До кучи можно собрать все. но не всех. врачебный планктон не вылечить. там совок и безответственность в головах. как впрочем и у всей страны. и размеры зарплат тут ни при при чем
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Не время сейчас лечить планктон, слишком всё взрывоопасно. Нужна чёткая координация.
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Только этот препарат нужно давать сразу после появления симптомов, а не ждать, когда человек уже начал задыхаться(Это уже сильное поражение легких).
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Напутствие врача - что делать, чтобы не заболеть - вырезано из телеинтервью:
https://www.youtube.com/watch?v=Xl0HXngZq68
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Він хоче сказати, що ми би й ще мали заплатити за те, що нас використовуватимуть як лабораторних щурів? писали ж що той препарат майже ніде не тестований і не затверджений
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Выбора особо и нет, для экспериментального лечения требуется согласие пациента или его родственников. Если человек в очень тяжелом состоянии, критическом, то тут будут уж пробовать что угодно, выбор либо жизнь либо смерть.
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Їм лікувати будуть тільки за згодою вашої або ваших родичів, або вмирайте. Всього два варіанти - на ваш вибір.
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знайома два роки використовує плаквеніл в боротьбі з ревматоїдним артритом
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Дешев, прост, уже 70 лет как применяют, куча серьезных побочек...
Эффективность не доказана.
В той же Александровской больнице, его, вместе с препаратами для лечения ВИЧ, применяют для "лечения" легких, средних и тяжелых пациентов, врачи особой разницы не видят.
Сейчас идут исследования его эффективности, как и препаратов против ВИЧ, для лечения при Covid-19.
С другой стороны, если пациент в тяжелом либо критическом состоянии, то можно пробовать что угодно, выбора то и нет толком.
Подавляющее большинство переболеет и приобретет иммунитет без какой либо медикаментозной помощи. Поэтому, такие препараты врачам стоит применять только для тяжелых и критических случаев.
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Это In Vito, в пробирке. В живом организме очень много других факторов. Так, что полноценного исследования еще нет.
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ой-вей..опасная штука эта неиспытанная еще при таких диагнозах, риски офигенные, видчайдух этот Стяпанов..ну дай Бог, чтобы помагало.. Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы - Степанов - Цензор.НЕТ 6761...
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Парьте зебилам мумиё Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы - Степанов - Цензор.НЕТ 9460 Пусть со...ут эти экскременты птиц Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы - Степанов - Цензор.НЕТ 3482
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Ну хоть щось, але це потрібно було ще "вчора"
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У виробника все розкуплено на пів року вперед. Навіть не знаю як нам дали.
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