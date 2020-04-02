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 Политика Украины
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 "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП. ВИДЕО

Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос утверждает, что братья Андрей и Денис Ермаки за деньги способствовали назначению руководства НАК "Энергоатом".

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лероса, когда Владимира Купчака из-за инспекции ядерного регулирования не удалось устроить главой НАЭК Энергоатом, его решили продвигать на пост замдиректора, так как часть взятки за это, по слова нардепа, была уже получена.

"Так как аванс уже получен, теперь Купчака собираются назначить на должность вице-президента Энергоатома, а на президента идет Котин. 16−17 марта 2020 года Котин был на собеседовании на Банковой с Андреем Ермаком, про что я отправил уже запрос на ОПУ", — рассказал Лерос.

Читайте на Цензор.НЕТ: Призываем провести тщательное расследование, - заявление фракции СН в связи с публикацией записей Лероса

Он утверждает, что бывший и. о. главы Энергоатома Павел Павлишин отказался от этой должности именно потому, что "ему навязывают людей для дерибана, а Шмыгаль (премьер-министр) ничего не решает и не может его защитить, решает только Ермак в ОПУ".

"И вот Котин уже 29 марта назначен и.о. Энергоатома, но для того, чтобы Котин приступил к исполнению обязанностей, Шубин (Виталий Шубин — и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды) вчера должен был подписать приказ на Котина, но я рекомендую ему отказаться совершать это преступление. Лучше ему сдать Ермака и это поможет ему избежать тюрьмы", — написал депутат.

Также на Цензор.НЕТ: Лерос не придет на допрос в СБУ 3 апреля, - адвокаты

Он сообщил добавил, что написал в САП еще одно заявление и передал новые доказательства против Ермака.

"Сейчас Ермак тратит все свое время (ресурс офиса Президента) на выливание космической лжи всем, кто меня поддерживает.

Раньше я бы ответил ему так: займись наконец работой, пи@дун!

Но после того, что у меня есть на руках: суши сухари и разминай сфинктер! Хотя, так тоже не скажу, потому что твои близкие мне рассказали про тебя СЕКРЕТИК;)", — подытожил Лерос.

Читайте также: Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса"

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Также на Цензор.НЕТ: Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Будет все серьезно! - Лерос рассказал о коррупции в Энергоатоме и подал заявление в САП 01
Будет все серьезно! - Лерос рассказал о коррупции в Энергоатоме и подал заявление в САП 02
Будет все серьезно! - Лерос рассказал о коррупции в Энергоатоме и подал заявление в САП 03
Будет все серьезно! - Лерос рассказал о коррупции в Энергоатоме и подал заявление в САП 04
Будет все серьезно! - Лерос рассказал о коррупции в Энергоатоме и подал заявление в САП 05

Источник: https://censor.net.ua/n3186474
 
   
 Топ комментарии
 
ни дня без зашквара зеленых "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП - Цензор.НЕТ 995
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Самое приятное во всей этой истории то, что зебилы начали грызть друг другу глотки... "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП - Цензор.НЕТ 5820
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какой блестящий ряд метафор
какой изысканный язык
какой сюжет нетривиальный
какой мудак все написал
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Зеленский вдоле с Ермаками. Какое паскудное чмо. А виноват Порошенко, что не позволит провести и принять закон про импичмент президента.
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Не розумію Зеленського... Чому він не хоче здати свого Єрмака і хоть якось вберегтися... Вже вся Україна знає що Єрмак з Зеленським корупціонери
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Ещё неизвестно, кто кого в итоге сдаст.
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Кадры кончились. Ермак последний друг, которого можно было главой ОП назначить без прикола.
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А що туткай розуміти - " Авось пронесьот" ! Та і у "Єрьомки" щось-таки на ЗЕ є .
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Самое гнусное то что за 29 лет не научились управлять государством. Административно. По схеме стандартной---да по принципу вечному городов *Магдебургское право*. Как быки в посудной лавке! Грязь, мразь, залётные, инородцы, казнокрады, шлюхи и извращенцы правят бал. Народ не становится нацией даже медленно, даже ценой крови! Ну может эта пошесть тряхнёт?
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Это то и печально. Мой отец работал в атомной энергетике Украины, но сейчас больно смотреть до чего дошёл этот цирк. А это последняя отрасль промышленность, в которой как бы не надо шутить. Когда ****** мало не будет никому. Аппарат жизнеобеспечения реакторов едет пока ещё вопреки этим зебилам, но нично не вечно
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Олег Тихонов 055f40a1 Прикиньте , читать умеют ,я сам в шоке тот еще лайф "Буде все серйозно!" - Лерос розповів про корупцію в "Енергоатомі" і подав заяву в САП - Цензор.НЕТ 2308
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жуткие дела творятся у нас в стране. Кацапы, коронавирус и экономическая ж*па.
А эти должности продают и бабло косят. И всем все по фиг.
Интересно спросить зеленского, чем так дорог ему ермак, и как он объяснит происходящее?
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А він вже пояснив на зустрічі з фракцією слуг: "Клєвєщут і нє даютработу работать."
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Отвечаю : "Зеленский и есть Ермак" ! Не буквально , а по мировозрению и менталитету ! Поэтому гнать чистой метлой надо обоих !
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Секретик? Так он еще и *****? Закономерненько...
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Як завжди, нарід за деревами лісу не бачить. Всім зручно думати, що все впирається в корупцію. А корупція в цій справі є лише одним з інструментів, з допомогою яких з України дух вибивають. І не найголовнішим інструментом.
Ця помилкова концепція Україні дорого обійдеться.
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И что? Главное. что зе-подонки - не барыги! Поэтому им любая коррупция позволительна, это благородная, честная и правильная зе-коррупция. 73% народа нравится.
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Это не коррупция это супер коррупция.
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СПОРИМ БУДЕТ ТАК.

Это не мы, это всё мошенники и псевдопредставители Офиса Президента, нас подставили, мы здесь не при чем, мы не имеем к этому отношения, органы разберутся и найдут виновных...
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а про секретик-это уже пошли торги...))удочка закинута..ждем поклевки,поклевки....а этот лео герос то хоть застрахован)))
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размятый сфинктер эрмака- больше не секрет ! ))
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И вот я представляю, как генетические корни "Два брата-акробата", дуэтом поют:
Не надо думать, что все обойдется
Не напрягайся, не думай об этом
Все будет круто, все перевернется
А-а-а
Все, что тебя касается
Все что меня касается
Все только начинается
НАЧИНАЕТСЯ.
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Раніше це був би черговий зашквар а зараз не вистачає слів, що це вже таке? Моніка Аблігація?
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Мльооо! Тут треба бігти з вилами на банкову!!!
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Ермак для Зеленского превращается в чемодан без ручки.
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Зеленський сам чумайдан без ручки, точніше, без мізків, честі й совісті.
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"Сократ: во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а
именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она - сила, вот и
выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость - везде одно и то
же: то, что пригодно для сильнейшего."
(Платон."Государство")
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Вот откуда они денежки на машинку.....
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Так Зеленский отправляет причем тут Єрмак Одного непойму Єрмак поделился с Зеленским или кинул как лоха
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Отакої. Тепер депутатам "малої фракції" СН знову прийдеться йти на зустріч з Єрмаком. Якщо Лерос і надалі буде дозовано викладати відео, то замучаться ходити на такі зустрічі.
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пиши уже про СЕКРЕТИК! только с видосом желательно )))))
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Хм, какую сумму "отката" передавали братья ЗЕ?
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А Зеленський в темі??? П"ять млн. як ділили?))
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Оце "команда" реформаторів , яку Зеля напризначав. Тут так виходить, що не треба ніяких розслідувань, а гнати всіх скопом разом з клоуном і не марудитись та час не тратити, бо і так видно. що недалеко п...ць світить.
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Оце "команда" реформаторів , яку Зеля напризначав. Тут так виходить, що не треба ніяких розслідувань, а гнати всіх скопом разом з клоуном і не марудитись та час не тратити, бо і так видно. що недалеко п...ць світить.
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Тут уже не ермаку идти в отставку , а президенту страны зе надо убегать в Ростов....
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СМС
Кремль .
Зеленский меняй Богдана на Ермака.
СМС
Кремль.
Зеленский убири Ермака пришлем замену.
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а знаете почему нелох молчит - просто он в одной команде с дЕрьмаками, откроет рот - спалят и его.
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Це навіть крутіше шоу, ніж "Квартал"... "Буде все серйозно!" - Лерос розповів про корупцію в "Енергоатомі" і подав заяву в САП - Цензор.НЕТ 1855 Треба запастися поп-корном...
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"Суши сухарі і розминай СФІНКТЕР",-щось, на кшталт, із порад бувалого....Все це наводить на думку, що визначення зєльоних і партії СН, як партії жидо підарасів ,-досить точне і вдале
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молодчага, Гео - ЖГИ их! Да прибудет с тобой СИЛА!
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ого там коррупционный гадюшник!!! эта власть вся должна нести уголовную ответственность, вся начиная с Зеленского!!! Они все должны быть арестованы!!!
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почніть із формування тарифу. Коли Ахметка наживається за рахунок заниження вартості електроенергії виробленої державними компаніями,а особливо АЕС. Це мільярди доларів!
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У меня инет сомнения что для набора кадров на значимые должности не пользуются Бюро по трудоустройству и даже на рядовые. Что качается конкурсов то это в большинстве случаев- формальность !!!
Как правило пользуются РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ,которые можно заработать трудом или купить!
В данном случае ??? Независимое следствие и справедливый суд могут быть истиной в последней инстанции.
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