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 Политика Украины, Экономика
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 Кабмин утвердил программу деятельности, - Шмыгаль

Кабинет Министров утвердил программу деятельности и в ближайшее время представит ее на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19", - написал Шмыгаль.

Кабмин утвердил программу деятельности, - Шмыгаль 01

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Кабмин утвердил программу деятельности, - Шмыгаль 02

Источник: https://censor.net.ua/n3186473
 
 
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Офігєнні дєятєлі! ЗЕнуби трускавецькі.
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Ох, когда уже эти брехливые Буратины закончаться?
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да как они закончатся?там все бывшие рыги в очереди стоят...да плюс йуляха еще порулить желает...
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Другий кабмін оманського Брехуна такий же як і перший. Такі ж профани як і сам ЗЕ.
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Мабуть вони правду будуть казати,коли їх на гиляку чіпляти будуть.
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Шмыгаль , почти как погремуха , тебе не программу писать надо А явку с повинной Кабмін затвердив програму діяльності, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9779
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по украинским городам роют тысячи могил, и закупают хлорку в немыслимых масштабах, всей Западной Украине спустили такую разнарядку по тысяче могил в каждом обласном центре.
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