 Кабмин утвердил программу деятельности, - Шмыгаль

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19", - написал Шмыгаль.
https://www.msn.com/ru-ru/news/featured/путин-поручил-ввести-особый-порядок-передвижения-в-россии/ar-BB124WDG?ocid=spartanntp
эк его, интересно, запашок тоже присутствует?