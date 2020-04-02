 Приветствуем принятие закона о рынке земли, но нужно принять дополнительные законы о прозрачной продаже земли, - Всемирный банк

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится на странице Всемирного банка в Фейсбуке.
"Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинских и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов ", - говорится в сообщении.
Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управления земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, регулировать продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей.
Также важным, по мнению Всемирного банка, будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность.
Эти реформы, как отмечается, являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев
Остаётся порадоваться за успехи Всемирного банка и МВФ в Украине. У них самая лучшая "инвестиционная няня".
Инобанки аккомулируют у себя всю землю, пока закон по 10000 га не вступит в силу. Они могут не выращивать ничего, контроля за использованием земли как в ЕС нет и служб нет да и пока коррупция и рейдерством, контроль не получится.
В эпидемию и войну когда народ доведен до отчаяния принимать этот закон - преступление против государства.
Это против продовольственной безопасности, против гос интересов.
Развитие в технологиях, а не в распродаже страны.
Увидим продукты как и маски
Если и будут продукты у монополистов, то нижайшего качества, а все потому что мы не заступилась за селян когда закрывали у них школы больницы, когда вводилися этот захват земли.
Власть мародеров в эпидемию и войну отжимают земли и открывают ломбарды.
В ломбардах вируса нет, да...
Да пошли вы *****! Я уже полгода *****, чтобы получить разрешение на разработку документации на сраные 5 соток. И никак не могу выдавить то что положено земкодексом, а теперь ещё эта ********* нос суёт. ****, надо Зелю на палю!