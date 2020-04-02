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 Приветствуем принятие закона о рынке земли, но нужно принять дополнительные законы о прозрачной продаже земли, - Всемирный банк

Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Однако призывает к принятию еще ряда дополнительных законов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится на странице Всемирного банка в Фейсбуке. 

"Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинских и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов ", - говорится в сообщении.

Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управления земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, регулировать продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосовала закон о продаже земли

Также важным, по мнению Всемирного банка, будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность.

Эти реформы, как отмечается, являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ и Всемирный банк призвали G20 отложить взыскание долгов с беднейших стран мира

Источник: https://censor.net.ua/n3186472
 
 
 Топ комментарии
 
И останется у народа только рояль на котором так искусно играл ЗЕ-През.
Остаётся порадоваться за успехи Всемирного банка и МВФ в Украине. У них самая лучшая "инвестиционная няня".
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Это даже не позор, это ПОЗОРИЩЕ! Коммерческая организация, управляет страной, в ручном режиме! Стыдно...
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...мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов ...які закони на вашу думку прийме МВФівська "влада" ?Источник: https://censor.net.ua/n3186472
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Я как гражданин страны должен иметь свою землю. Моё дело: обрабатывать её или продать. Но, живя в многоэтажке, я не имею никакой земли, как гражданин своей страны. Но при этом, мой законный кусок будут продавать или покупать неизвестные мне люди или организации... Это абсурд. Живут в "скворечниках" огромное количество жителей нашей страны. Т.е. эти граждане, так же являясь "обладателями" права на землю, но физически имея только паспорт гражданина. Как быть в этом случае?
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И останется у народа только рояль на котором так искусно играл ЗЕ-През.
Остаётся порадоваться за успехи Всемирного банка и МВФ в Украине. У них самая лучшая "инвестиционная няня".
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Пора приймати закон про зміну державного прапора. Жовтий колір вже не актуальний. Мабуть на зелений треба міняти.
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Недоволен действиями рады и всех политиков. Жду того, кто их всех расстреляет!
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Это даже не позор, это ПОЗОРИЩЕ! Коммерческая организация, управляет страной, в ручном режиме! Стыдно...
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Пункт иностранным банкам в неограниченном количестве на 2 года остался.

Инобанки аккомулируют у себя всю землю, пока закон по 10000 га не вступит в силу. Они могут не выращивать ничего, контроля за использованием земли как в ЕС нет и служб нет да и пока коррупция и рейдерством, контроль не получится.

В эпидемию и войну когда народ доведен до отчаяния принимать этот закон - преступление против государства.

Это против продовольственной безопасности, против гос интересов.
Развитие в технологиях, а не в распродаже страны.

Увидим продукты как и маски

Если и будут продукты у монополистов, то нижайшего качества, а все потому что мы не заступилась за селян когда закрывали у них школы больницы, когда вводилися этот захват земли.

Власть мародеров в эпидемию и войну отжимают земли и открывают ломбарды.
В ломбардах вируса нет, да...
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Понятно, что всё покупается или продается, но как-то очень дёшево продались.
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Ці хижі упири-хабадники вже простягають свої пазурі до нашої землі ! Все це стало можливим після прийняття закону про ринок землі їхніми вірними служками в Україні. Ану геть чортівня ! Болт вам нарізний
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которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земельИсточник: https://censor.net.ua/n3186472
Да пошли вы *****! Я уже полгода *****, чтобы получить разрешение на разработку документации на сраные 5 соток. И никак не могу выдавить то что положено земкодексом, а теперь ещё эта ********* нос суёт. ****, надо Зелю на палю!
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Де референдум про згоду народу на відкриття ринку землі?
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Всё правильно кроме юридических лиц.
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Ну яке всесвітньому банку діло до нашої землі. А воно одне - забрати її у українців.
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Ха а вот это вам фигушки. Сначала давай бабло а то у Бубочки дыра в бюджете размером с азоновую.А вам прозрачности захотелось...шарлатаны.
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..если этот закон не отменят, то нас реальная северная зверушка очень скоро наведает, будующие поколения детей и внуков наших, крипаков строго по Тарасу жалко...только конченные клинические идиоты могли отважиться на продажу всемирно известных, обильно кровью предков наших политых, украинских черноземов...заветная мечта мировой пейсатой закулисы , которую она столетиями добивалась всеми способами, усилиями 259 придурков, сама упала им руки, мечты сбываются ....следите теперь за движениями рук, липкие они у них и очень ловкие ...
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