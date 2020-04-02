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Все про:ГБР (1064) Прямой_канал (22)

 "Телеканал "Прямой" подозревают в финансировании захвата государственной власти, - гендиректор канала Сташевский

К подозрениям в адрес телеканала "Прямой" со стороны Государственного бюро расследований добавилось подозрение в финансировании захвата государственной власти.

Об этом в эфире телеканала заявил его генеральный директор Владимир Сташевский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, что 17 марта следователи ГБР по решению суда получили доступ к части документов телеканала. Через 2 дня после этого, 19 марта ГБР выдвинуло новые требования и добавило к обвинениям в адрес канала еще четыре статьи Уголовного Кодекса. Среди них - статья "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", заявил Сташевский.

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"Вызывает удивление количество статей, которые указываются в требовании. В предыдущем постановлении суда было 2 статьи. Теперь их уже 6. Мы хотим услышать обоснование такого требования. Разрешительные документы предоставляет государство, и ГБР как государственная структура может очень легко получить эти документы", - заявил Сташевский.

Источник: https://censor.net.ua/n3186471
 
 
 Топ комментарии
 
На осла оманского надо завести дело, о потери государственной власти.
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Смотри Г+Г ЗЕбил, там только правду говорят. ВОт и стекающая роса по твоей харе подтвердит - правда и ничего кроме правды.
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Если зебилоиды только попробуют посадить Пороха их сразу же майдан отправит в Ростов
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Чума, чума на оба ваши дома!

Чума на ЗЕ !
Чума на БЕ !

Вот из-за них червям на пищу,
Пойдете вы, ЗЕбилы !
Пропали, вы, погибли!

Чума на оба ваши дома! "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський - Цензор.НЕТ 6114
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Нє, я розумію, що канал Пєтін і тд, але яке захоплення влади??? Ви рейтинг Прямого бачили?? Ну це явно не канал із ТОП-10...
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Зато по вранью недосягаемый лидер
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Смотри Г+Г ЗЕбил, там только правду говорят. ВОт и стекающая роса по твоей харе подтвердит - правда и ничего кроме правды.
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Що, не так?
Зфальсікував вартість борщового набору?
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Не льстите Г＋Г, канал Тупой впереди планеты всей.
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дядьку!.. а ви бачили, хто пише оті підозри?
"Телеканал "Прямой" подозревают в финансировании захвата государственной власти, - гендиректор канала Сташевский - Цензор.НЕТ 7009
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Та сабаківці канали мертвечука не помічають
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На осла оманского надо завести дело, о потери государственной власти.
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Руководителей ГПУ И ГБР в отставку, т к их назначал Ермак . И наверно были условия ЧТО ДЕЛАТЬЬ
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у зебилов заминка вышла...сегодня доганяють... "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський - Цензор.НЕТ 6993
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Давно надо-было закрыть эту помойку вместе с ее хозяином.
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Твой сядет раньше. Он себе уже половину УК Украины наработал...
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Это не помойка, а Офис Президента. А Коломойского трогать нельзя, без него клоуны впадут в депрессию
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Закрий спочатку свій змивний бачок. А потім зазіхай на те до чого ти не доріс. І вже ніколи не доростеш.
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Почалася епоха маразму... ви зробили це разом... "Телеканал "Прямой" подозревают в финансировании захвата государственной власти, - гендиректор канала Сташевский - Цензор.НЕТ 9220
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Зеля з Єрмаком це зрадники... В них явно простежується співпраця з російськими окупантами.
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а ***** Іловайський херой значить ...вони там всі не на Україну працюють ...
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И станет у нас Президентом телеканал "Прямой"!!! Все лучше, чем сейчас...
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У Ерамака подгорает, он не знает на кого спустить псов.
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На ПРЯМОМУ сьогодні казали про це. Замишляють державний переворот.
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ага ...потрібно "крепкая рука" ...як у Педро ...щоб крадене у людей втримати ...землю на відміну від мільярдів нікуди не вивезеш ...а так хочеться похазяйнувати на власному обісті ...вкасти вкрав але втримати крадене це не так просто ...а зегніда все просре ...тому ПУТЧ
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зеленая тварь жидко дрыщет, дважды потерпевший торчок понимает что его время практически закончилось, вот и старается изо всех сил продлить свою агонию
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А у нас хто-то пытался захватить власть? Не завидую этому человеку.
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в лучших традициях.... и эпидемия на руку, но это маразм
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Как там говорили про другие каналы? Давно пора было прикрыть этот гадюшник? Кушайте на здоровье!
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Гос пепеворот, ок, в Зик, тогда о чем говорят?))) о бабочках?))
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112-й, НьюсВан и Зик это каналы бизнес-партнера Порошенко Медведчука
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Зніміть вже нарешті відро з Лізиної голови. Нехай оголошує путч.
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Вони хворі. Вони - це зебіли і влада, котру зебіли привели до влади. Они реально больные на голову.
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конченный канал
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Там не рассказывают что Порох барыга и про торговлю на крави..
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Да зараз навіть опзж не хоче влади! Ніхто не хоче керувати тією дупою в яку ЗЕбіли трускавецькі перетворили усі гілки влади в Україні. "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський - Цензор.НЕТ 2765
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Захват власти в разгар кризиса и эпидемии, в разоренной стране ? Это нужно быть не просто тупым, а вогнутым дебилом. Зеля все это затеял - пусть разгребает.
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но пытается возложить "атветственность" на "папередников"...у квартальных идиотов и через 4 года (если доживут) будут винаваты "папередники... "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський - Цензор.НЕТ 5326
а сегодняшнее оглашение рейтингов-очередная "квартальская" шутка--у СН 40%...
ОТКУДА?!!!!
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То есть, у ГБР к Прямому - претензии в финансировании захвата государственной власти, а к 112, News one и Zik претензий, что они работают на бабки врага и постоянно транслируют антиукраинскую чушь, претензий нет? Я правильно приоритеты ЗЕ"правосудия" определил???
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да-там теперь усё "па панятиям"..))) не удивлюсь если янековоща вызовут "страну паднимать"... "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський - Цензор.НЕТ 5531
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"Правосудием" при Зеленском Портнов занимается. Чему удивляться?
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а еще они называли Вовку земляным червяком "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський - Цензор.НЕТ 1544
"Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський - Цензор.НЕТ 7453
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Не трогайте Прямой анал кнуряки, он им пользуется по прямому назначению, все как природой задумано.
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то так характерно для нынешней "клоуновской" власти-кидать предьяву тому кто сказал правду или пытается обличить коррупцию...и упорно не замечать того кто ведёт пророссийскую деятельность или продаёт госдолжности...а шо ж "Зеленисты" станут делать если рассейский царь окочурится и в рассее начнётся смута...?! на кого тогда станут работать...?! "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський - Цензор.НЕТ 9804 "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський - Цензор.НЕТ 420
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Порошенковские каналы самые проукраинские и патриотически ориентированные. Зеленским, Коломойским, Портновым, Дубинским, Рабиновичам и прочим "украинцам" это не нравится.
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Зе-мрази теряют берега и решили не просто задушить патриотическую оппозицию, а просто выступают пятой колонной Кремля. Какая здесь, нафиг, евроинтеграция и евроатлантическая интеграция - всё делается по московским лекалам, а далее - капитуляция и здравствуй, Российская империя, блудная Малороссия вернулась в стойло.
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это така месть за то что Порох не дал принять земельный закон так ,как Зеслуги хотели...вот теперь мелко гадят...а попробуют закрыть- отгребут от Запада и от притомных украинцев... "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський - Цензор.НЕТ 4786
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нет. портнов. год назад заяву подал. 24 мая
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Вот сижу и думаю....... смеяться или плакать. Каждый день думаешь, что они достигли дна, но наутро дегенераты снова стучат снизу. Привет.
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це параноя,ідея-фікс,посадити ненависного пороха.
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Просто никак придумать не могут что он украл. Приходится шить политическую статью.
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Прошу внести ясность , кто возглавит путч Ганапольский или Вересень?
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а это тактика совка-сначала обвинить,а "винаватый" найдётся...так тупо и примитивно...они народ за кого держат,твари рыговские...?!!!
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прогиб зачтен, голосование состоялось, а вот и результат подоспел...если между продолжением борьбы и поиском выгоды шкурной, выбираешь выгоду, то на финише получишь ганьбу и порку длительную и болезненную...и заступиться то особо некому..
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Да в Украине нет журналистики, ВСЕ каналы под разного рода говноолегархами использующие СМИ в своих интересах
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есть несколько откровенно прорассейских каналов...но есть и проукраинские-и тут уже люди выбирают шо смотреть...а большинство думаю знает где правда... "Телеканал" Прямий "підозрюють у фінансуванні захоплення державної влади, - гендиректор каналу Сташевський - Цензор.НЕТ 2398
Слава Украине!!!
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Ручні пси сабакова переплутали з г+г... А взагалі використання репресивних каральних органів проти опонентів зебидла стає системним і повністю дискредитує їх
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Зато к многочисленным пророссийским каналам претензий нет.
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Порошенко зараз сидить і дивиться на весь хаос, який відбувається. Він 5 років спав по 4 години на добу, посивів, оббріханий, купу різних нісенітниць про його придумали та запхали у вуха та голови зебілам. Ізаради чого він 5 років не бачив свою родину, не спав, нервував та прогибався перед заходом, щоб нас не кинули на призволяще, щоб допомагали.. Заради того, щоб смердюча купка інфузорій зеленого кольору отак взяла та знищила, розтоптала все те, на що він поклав 5 років свого життя??
Пис: а шо, з усіма іншими "звинуваченнями" вийшов пшик у бубочки та її посіпак, то тепер вирішили з цього боку під'їхати??
Капець.. Мені іноді здається, що так соромно та гидко мені не було навіть за януковича (((
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Зебіли українофобію затівають! Придурки кляті!
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А яким чином українофобія до порохоботів, серед них українців точно немає, а взагалі один одного стоять.
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Если бы похожее заявление сделал бы вакарчук, я бы обеими руками проголосовал, но в данном случае буду за рошен.
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Построил "молодой прогрессивный презедент" новое государство - СССР: без оппозиции, с коррупционерами у власти, с российской пропагандой по ТВ и без оппозиционных каналов.
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Бред пьяных дэбээровцев: не много, не мало - а именно финансирование захвата власти! Нельзя же употреблять крепкие напитки в таком количестве! карантин совсем не для этого установлен.
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