 С начала карантина в страну вернулось 160 тысяч украинцев, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба в Фейсбуке.

В ГНСУ напомнили, что Украинская, которые с 29 марта возвращались в Украину, необходимо пройти принудительную обсервацию. Кроме того, украинский, возвращающихся из-за рубежа, будут тестировать на коронавирус на пятом или шестом день после прилета / приезда.

Напомним, в Министерстве иностранных дел сообщили, что по состоянию на 1 апреля меньшей мере 12288 Украинская ждут эвакуации из-за рубежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 4,9 тыс. украинцев вернулись на Родину из-за границы, - Госпогранслужба