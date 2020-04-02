 С начала карантина в страну вернулось 160 тысяч украинцев, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба в Фейсбуке.
В ГНСУ напомнили, что Украинская, которые с 29 марта возвращались в Украину, необходимо пройти принудительную обсервацию. Кроме того, украинский, возвращающихся из-за рубежа, будут тестировать на коронавирус на пятом или шестом день после прилета / приезда.
Напомним, в Министерстве иностранных дел сообщили, что по состоянию на 1 апреля меньшей мере 12288 Украинская ждут эвакуации из-за рубежа.
Це ті, хто нелегально "мив сраки" за кордоном, а коли припекло, зрозуміли, що жед. страховки в них нема і то дуже погано. Самі себе перехитрили.
Дике стадо.
Можеш не відповідати, в ігнор.
А коли припекло сраку, кинулися заражати українців, знаючи, який рівень медицини в Україні. Ти ніби не чкурнув. Тому й кажу - помовч. І про повіїв помовч. Я ж ен винна, що ти, рагуліна, мав справу тільки з повіями.
Я Ж МИМО ГОСТИННИЦЫ КАЗАЦКАЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОЕЗЖАЮ!
ТУДА 160 000 НЕ ВЛЕЗУТ!!!