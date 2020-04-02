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 С начала карантина в страну вернулось 160 тысяч украинцев, - Госпогранслужба

В Украину вернулись 160 тысяч граждан с начала внедрения карантина через коронавирус в середине марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба в Фейсбуке.

В ГНСУ напомнили, что Украинская, которые с 29 марта возвращались в Украину, необходимо пройти принудительную обсервацию. Кроме того, украинский, возвращающихся из-за рубежа, будут тестировать на коронавирус на пятом или шестом день после прилета / приезда.

Напомним, в Министерстве иностранных дел сообщили, что по состоянию на 1 апреля меньшей мере 12288 Украинская ждут эвакуации из-за рубежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 4,9 тыс. украинцев вернулись на Родину из-за границы, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3186469
 
 
 Топ комментарии
 
Потенційних носіїв коронавірусу, яким просто виміряли температуру. Зеленський, гори у пеклі !
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Логично. Вы, те, кто работал на Украину и никуда не уезжал, те, кто не воровал, в том числе, на турпоездки, на Бали, сидите дома и не гавкайте. А те, кто работал, на другие страны, кто "отдыхал от тяжкого труда" - добро пожаловать, без серьезных проверок, без обсервации, везите вирус домой.
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А нікому ваші дозволи чи запрошення не потрібні, люди до себе додому їдуть. Так, плтрібно самоізолюватись чи навіть якась обсервація, але ваш середньовічний гавкіт просто огидний.
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Потенційних носіїв коронавірусу, яким просто виміряли температуру. Зеленський, гори у пеклі !
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Sluga naroda pered vyborami obeciala sto liudi budet vozracatsia s zagranici.Obecanyja vyderzali v proslom mesiace Від початку карантину в країну повернулося 160 тисяч українців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2175
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Логично. Вы, те, кто работал на Украину и никуда не уезжал, те, кто не воровал, в том числе, на турпоездки, на Бали, сидите дома и не гавкайте. А те, кто работал, на другие страны, кто "отдыхал от тяжкого труда" - добро пожаловать, без серьезных проверок, без обсервации, везите вирус домой.
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Більшість з них - егоїстичні захланники. Знаючи, що вони можуть бути потенційними носіями вірусу, вони не побоялися припертися й заразити своїх батьків, односельців.
Це ті, хто нелегально "мив сраки" за кордоном, а коли припекло, зрозуміли, що жед. страховки в них нема і то дуже погано. Самі себе перехитрили.
Дике стадо.
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А ти чучело,сраки легально миєш, чи забув прапорець поміняти?
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Що - зобідився? Не важливо, чи мию я сраки. Я не заражаю українців. Так що завали іпло.
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Своє завали,тріпаком уже заразило купа народу ще й патякає.
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Ти заразив купу народу? Так чого ти лазиш по сайтах? Йди підмийся, гішпанський рагуле. Від початку карантину в країну повернулося 160 тисяч українців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1676
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Чмо ти немите просто завали свій смердюшник, кожна повія тут умнічати буде.
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Повія-то твоя мати, бо виховала такого западенського рагулиська. Дай їй пенделя, старій суці.
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Та ти взагалі кончєна істота, на матерів переходить. Точно, видно виховання і інтелект дешевої повії.
Можеш не відповідати, в ігнор.
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Я б не переходила, але ти став плюватися своїм рогатим западенським рагулізмом. Слухай сюди, парулячий хлопе. Ви всі чкурнули жопи мити в Європу, а Карпати знищено. Ви, які колись вважалися знаними патріотами України, стали просто рагулиськами.

А коли припекло сраку, кинулися заражати українців, знаючи, який рівень медицини в Україні. Ти ніби не чкурнув. Тому й кажу - помовч. І про повіїв помовч. Я ж ен винна, що ти, рагуліна, мав справу тільки з повіями.
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огласите весь список на обсервации из 160000 прибывших?
Я Ж МИМО ГОСТИННИЦЫ КАЗАЦКАЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОЕЗЖАЮ!
ТУДА 160 000 НЕ ВЛЕЗУТ!!!
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А нікому ваші дозволи чи запрошення не потрібні, люди до себе додому їдуть. Так, плтрібно самоізолюватись чи навіть якась обсервація, але ваш середньовічний гавкіт просто огидний.
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Чого ти возбудився, гіспанець? За кого пердак рвеш?
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ну так изолируйся... молча... "а родина там, сынок, там где у тебя жопа в тепле..и ты это прекрасно знаешь" (С)....
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Создание миниатюрных ультрафиолетовых светодиодовпозволило, объединяя их десятками в панели, создавать новый класс дешевых УФ-дезинфекторов с низким энергопотреблением и большим сроком службы.
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