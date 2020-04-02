 За сутки 1 апреля в Италии умерло 760 человек. Число смертей от коронавируса приблизилось к 14 тысячам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют обновленные данные Службы гражданской защиты Италии.
За последние 24 часа в стране умерли 760 пациентов с COVID-19 и зафиксировали 2 477 новых случаев инфицирования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют обновленные данные Службы гражданской защиты Италии.
За последние 24 часа в стране умерли 760 пациентов с COVID-19 и зафиксировали 2 477 новых случаев инфицирования.
https://www.newsroom.kh.ua/news/sud-opravdal-muzhchinu-obvinennogo-v-uchastii-v-zahvate-hoga?fbclid=IwAR3xNFGt6yRac1ImweqIfyAKP2PwfiByjxSRME0fNK_kYDpOojimNlTK3dg