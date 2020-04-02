 За сутки 1 апреля в Италии умерло 760 человек. Число смертей от коронавируса приблизилось к 14 тысячам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют обновленные данные Службы гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа в стране умерли 760 пациентов с COVID-19 и зафиксировали 2 477 новых случаев инфицирования.

Днем ранее зарегистрировали 727 летальных исходов.

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