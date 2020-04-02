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 За сутки 1 апреля в Италии умерло 760 человек. Число смертей от коронавируса приблизилось к 14 тысячам

Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 13 915 в Италии, всего инфицировано свыше 115 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют обновленные данные Службы гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа в стране умерли 760 пациентов с COVID-19 и зафиксировали 2 477 новых случаев инфицирования.

Днем ранее зарегистрировали 727 летальных исходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Wall Street Journal: В Италии реальное количество смертей от коронавируса больше, чем говорит Рим в официальной статистике

Источник: https://censor.net.ua/n3186464
 
 
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Многие работали когда нужно было сидеть дома
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Да и правительство поначалу легкомысленно отнеслось.
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при 60 млн жителей...при теплой зиме(орви в основном осень и весна)..это нормальный природний процесс
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Это не нормальный природный процесс. Итальянцы сегодня сообщали, что в регионе Ломбардия смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 70%. Так что это не нормальный процесс, когда каждый день от одной вирусной инфекции умирают по 760 только официально выявленных заражённых граждан.
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А в других регионах странным образом уменьшилась.
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за три дні вмирає десь 2 тисячі італійців.
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А скільки в середньому в день їх помирало минулоріч?
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А у нас врачи бегут в отпуска, пишут заявы на свой счёт, а кто то и вовсе увольняеца, кто то сам себе липовые больничные делает....не дай Боже будет такое как в Италии смертность у нас просто зашкалит с таким горе врачами..я уже молчу что 80% просто откровенно дуболомы тупоголовые...Да и прибавьте к этому полное отсутствие мед оборудования в большинстве больниц...
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Не знаю, де ЦН бере цифри, я бачу 4668 нових хворих, з померлими вгадав. Все рівно, динамика нових хворих гальмує.
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В прошлом году в Италии в этот день умерло 1585 чел. Кому то надо будет отвечать за нанесенные убытки украинцам из за раздувания пандемии.
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Это среднее по стране в день. И сейчас такое же.
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Простых людей жалко, а прокацапское правительство - нет
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