 НАТО согласовало новый пакет поддержки для Украины и Грузии

Об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил в четверг в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, включая учения в стратегическом Черноморском регионе, равно как и совместную работу, чтобы противостоять кибер-угрозам, включая усилия, направленные на то, чтобы больше делиться данными радиолокатора воздушного движения с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех", - сказал он.

Этот пакет поддержки станет дополнением к уже существующим.

Читайте также: Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг