 НАТО согласовало новый пакет поддержки для Украины и Грузии

Об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил в четверг в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, включая учения в стратегическом Черноморском регионе, равно как и совместную работу, чтобы противостоять кибер-угрозам, включая усилия, направленные на то, чтобы больше делиться данными радиолокатора воздушного движения с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех", - сказал он.
Этот пакет поддержки станет дополнением к уже существующим.
Читайте также: Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг
https://112.ua/obshchestvo/raketnyy-kater-rf-vtorgsya-v-morskuyu-zonu-ukrainy-foto-video-530576.html
Все российские специалисты, прилетевшие в Италию, - военные с высокими военными званиями, а не медики. Об этом пишет газета La Stampa со ссылкой на источники, передает "НВ"."Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО", - отмечает La Stampa.По информации издания, предоставив Италии поддержку, Москва преследует свои политические и дипломатические интересы, а итальянский премьер Джузеппе Конте согласился принять ее, чтобы "укрепить личные отношения" с Москвой.Около 80% гуманитарной помощи, которую Россия направила Италии для борьбы с коронавирусом, оказались "совершенно бесполезными или малополезными".Издание отмечает, что российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа.
«Как говаривал пропагандист кисель, если мы не сможем убедить в хохляндии людей что Россия будет править ими, то только война убедит их.». (с)