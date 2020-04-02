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 НАТО согласовало новый пакет поддержки для Украины и Грузии

Пакет дополнительной помощи направлен на углубление сотрудничества с альянсом в Черноморском регионе.

Об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил в четверг в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, включая учения в стратегическом Черноморском регионе, равно как и совместную работу, чтобы противостоять кибер-угрозам, включая усилия, направленные на то, чтобы больше делиться данными радиолокатора воздушного движения с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех", - сказал он.

Этот пакет поддержки станет дополнением к уже существующим.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186463
 
   
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Лучшее углубление сотрудничества с НАТО это "томагавки" под Харьковом
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ПРИСЛАЛИ ВОЕННЫХ, А НЕ МЕДИКОВ: LA STAMPA О ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ РОССИИ ДЛЯ ИТАЛИИ .
Все российские специалисты, прилетевшие в Италию, - военные с высокими военными званиями, а не медики. Об этом пишет газета La Stampa со ссылкой на источники, передает "НВ"."Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО", - отмечает La Stampa.По информации издания, предоставив Италии поддержку, Москва преследует свои политические и дипломатические интересы, а итальянский премьер Джузеппе Конте согласился принять ее, чтобы "укрепить личные отношения" с Москвой.Около 80% гуманитарной помощи, которую Россия направила Италии для борьбы с коронавирусом, оказались "совершенно бесполезными или малополезными".Издание отмечает, что российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа.
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Власти США допустили освобождение от санкций дочерних компаний "Роснефти".
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З полонин, старшобраццкого чєбурнєта:
«Как говаривал пропагандист кисель, если мы не сможем убедить в хохляндии людей что Россия будет править ими, то только война убедит их.». (с)
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