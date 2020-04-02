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 В Украине зафиксировано 93 новых случая COVID-19, всего подтверждено 897, 22 человека умерли, - Минздрав

В Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19.

Также читайте: Подтвержден второй случай COVID-19 в ВСУ, заболевший - военнослужащий Киевского гарнизона

В общем 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Источник: https://censor.net.ua/n3186462
 
 
 Топ комментарии
 
Эти данные полная ерунда, делается слишком мало тестов чтоб знать реальную картину.
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Очень странная статистика. Похоже на манипуляции... В Украине зафиксировано 93 новых случая COVID-19, всего подтверждено 897, 22 человека умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4897
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Непонятно другое. Согласно графика со вчерашнего дня в стране запущен второй этап медицинской реформы. И странная тишина...... ни подтверждения, ни отмены. Что вообще происходит?
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Совет форумчанПравила форума
 
что-то каждый день все больше, зелины спецрейсы дают знать
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Вчора було 135 нових, сьогодні 93, де більше і більше, це ще нормальна динамика.
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це завтра з ранку будеш порівнювати з попередньою чисельністю захворівших!
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+ Скажу так Цифри будуть збільшуватись

Але головне не це, А те
Що на хворих Українцях COVID-19 будуть проводити Клінічні дослідження (гідроксихлорохін та хлорохін) https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
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Щось цифри не сходяться, лише в Закарпатті сьогодні +22 (Мукачево+18...)
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1042275
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статистика ухудшается не по дням, а по часам...
Господи, храни Украину !
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Эти данные полная ерунда, делается слишком мало тестов чтоб знать реальную картину.
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Ничего не делается.. всем все пофиг, еще и карантин продлится до середины мая как минимум.. https://t.me/joinchat/AAAAAEQ4jgmROUZn06SWXA
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Непонятно другое. Согласно графика со вчерашнего дня в стране запущен второй этап медицинской реформы. И странная тишина...... ни подтверждения, ни отмены. Что вообще происходит?
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дык... уже цельный год зелёный маразм происходит...
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якби ж то ви, зебіли, закінчились би - було би легше...
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все относительно. не мешало б чтобы минздрав паралельно давал статистику заболевших\умерших от других заболеваний.
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надеюсь люди которые никогда не покидали Украину - не пострадают от вируса или пострадают минимально.
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Очень странная статистика. Похоже на манипуляции...
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Ага, по ній виходить що вчора був пік.
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або в лабораторії чийсь день народження відмічали і скорочений роб.день В Україні зафіксовано 93 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 897, 22 особи померло, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1079
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Можливо ще не всі області подали данні, ранком будем знати.
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Похоже ты кацапский провокатор Дилдовык 2
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Почему не дают статистику сколько в день протестировано? Или гуляют пока не появятся симптомы?
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Не, всех подряд будут тестировать, Украина как раз завезла 80 миллионов халявных тестов, хватит на всех.
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а шо творится у росіян? зігнали солдатів на парад, тисячі, ото і весь карантин - ВІДЕО
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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Продать все запасы масок и оставить Украину без них во время эпидемии. Для 40% это является успешным действием власти.В Украине зафиксировано 93 новых случая COVID-19, всего подтверждено 897, 22 человека умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 484
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Толку от этих масок. ВОЗ вообще не рекомендует носить маски здоровым людям.
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ВОЗ чомусь тримає в таємниці як визначити носія без симптомів.
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Медработники, причем ВСЕ, ходят по улице без масок. Почему? Они больше знают про все это, им лапшу на уши не навесишь.
Маски крайне нужны в закрытых помещениях, в местах скопления людей, а на улице ношение масок идёт во вред.
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у нас 73% сертифицированных идиотов. чему удивляетесь?
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А то тут дивного, у білорусів карантину немає.
Чекаємо ще на парад)
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Народ сидите дома, только так, иначе будет как в Италии и очень скоро
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Не фиг было без изоляции на 14 дней минимум, пускать всех, кто прибыл в марте в Украину.
Зато земельную "реформу не забыли принять", гниды.
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вірус настільки "талановито збіг" на початку різдвяних свят з лабораторії і одразу з'явився на найпопулярніших курортах, туристичних мекках світу, що мету зараження якомога більш активного і грошовитого люду досягнено
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Это все приехавшие и болеют надо было не Каво не привозить может тогда была Ильиничны случаи
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