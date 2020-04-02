 В Украине зафиксировано 93 новых случая COVID-19, всего подтверждено 897, 22 человека умерли, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19.

Также читайте: Подтвержден второй случай COVID-19 в ВСУ, заболевший - военнослужащий Киевского гарнизона

В общем 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.