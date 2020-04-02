 В Украине зафиксировано 93 новых случая COVID-19, всего подтверждено 897, 22 человека умерли, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19.
В общем 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Але головне не це, А те
Що на хворих Українцях COVID-19 будуть проводити Клінічні дослідження (гідроксихлорохін та хлорохін) https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1042275
Господи, храни Украину !
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
Маски крайне нужны в закрытых помещениях, в местах скопления людей, а на улице ношение масок идёт во вред.
Чекаємо ще на парад)
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1042275
Зато земельную "реформу не забыли принять", гниды.