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 Во Франции за сутки скончался 471 пациент с коронавирусом

Общее количество умерших во Франции пациентов с коронавирусом достигло 4 503, за прошедшие сутки умер 471 инфицированный.

Об этом сообщил в четверг вечером директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Всего по данным на четверг во Франции госпитализированы 26 тыс. 246 пациентов, из них 6 тыс. 399 находятся в тяжелом состоянии, помещены в реанимационные отделения.

Среди пациентов реанимационных отделений 35% имеют возраст моложе 60 лет, 60% - 60-80 лет, и 90 человек моложе 30 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограничение на пробежки, закрытие рынков и высокие штрафы, - Франция и Нидерланды усилили карантин

Число вылечившихся пациентов достигло 12 тыс. 428. Почти 1,5 тыс. человек выписаны из больниц за последние сутки.

Источник: https://censor.net.ua/n3186461
 
 
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Выгребаем все прелести бюрократии.... как результат
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справжні мастаби захворювань ще попереду, в основному хвиля буде з росії, адже після таких парадів, тисячі заражених розійдуться і позаражають всіх
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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Видел в ютубе у Камикадзедеад, это треш 15 тысяч в одном месте
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Нет никакого вируса, все умирают от температуры! У Франції за добу помер 471 пацієнт із коронавірусом - Цензор.НЕТ 6032
То придумали эти,.... как их.... во! Британцы и пеньдосы!
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