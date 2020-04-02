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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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 Ветераны помогают медикам добираться на работу в условиях карантина, - руководитель штаба Нацкорпуса Жорин

"В первые же дни, когда объявили о начале инициативы НКВолонтеры, получили много звонков от врачей, которые не имели возможности доехать на работу", - объясняет руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин.

В Киевской области пригородные маршрутки и электрички отменили, но альтернативы людям так и не предложили. Медики, которые должны ежедневно добираться на работу из области в город, вынуждены были просто жить в больницах. Несколько дней назад они даже перекрыли железнодорожное движение в Киевской и Черниговской областях. Причина - врачей не пускали в служебные поезда.

"У нас простая схема: накануне человек оставляет заявку в мессенджерах или по телефону, а утром его забирает наш транспорт и отвозит к месту работы. Например, в Киевской области у нас ежедневно заполнены машины и приходится делать несколько выездов", - отмечает Жорин.

По его словам, транспорт Национального Корпуса также перевозит врачей в Киеве, Харькове, Черкассах, Днепре. "Не только в областях есть проблемы, в крупных городах тоже. Общественный транспорт или Uber не покрывает полностью потребности наших медиков", - заверяет руководитель штаба Нацкорпуса. Там, где нет специального транспорта, волонтеры подвозят врачей на своих собственных авто.

С начала введения карантина, Национальный Корпус предложил Министерству здравоохранения свою волонтерскую сетку и начал работу во всех регионах Украины. Волонтеры помогают с дезинфекцией общественных мест, разносят соцпомощь, продукты, лекарства, средства защиты людям из наибольшей группы риска и помогают больницам.

Присоединиться к проекту НКВолонтеры можно по телефону: +380 (95) 002 30 49 или заполнить анкету волонтера https://forms.gle/CQKAS3PHqckntDHQA


Ветераны помогают медикам добираться на работу в условиях карантина, - руководитель штаба Нацкорпуса Жорин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186459
 
   
 Топ комментарии
 
Хто як не вони завжди прийдуть на поміч ?
Але у владу обирають клоунів...
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В Киеве есть сайт,где делают заявки медики,и их возят безплатно на работу водителя частных авто.
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Если так, то молодцы. Хоть какая-то от вас будет польза...
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Хто як не вони завжди прийдуть на поміч ?
Але у владу обирають клоунів...
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Пока 73% дома смотрят г+г и квартал 25% спасают Украину
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Who's Here - Ветераны помогают медикам добираться на работу в условиях карантина, - руководитель штаба Нацкорпуса Жорин - Цензор.НЕТ 2042

помню как нац.корпус гонял Петра Лексеевича во время выборов по всей Украине....
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поверь Петр Лексеевич не спасение, то же самое к деньгам, но не дурной
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https://www.youtube.com/watch?v=MxDor6pzbTA

ЗЕЛЕНСКИЙ ОТПРАВЛЯЕТ ВРАЧЕЙ В ИТАЛИЮ! ВОВА, МОЖЕТ ТЫ САМ ТУДА ПОЕДЕШЬ?



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Піар понад усе. а там хоч трава не рости.
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а може і передають потім діячим солдатам вирус.
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всё, что нужно знать об идиотизме зелёной власти: ввели дурантин без эпидемии, а как медики попадут на работу подумать не удосужились. мои очередные поздравления 73%, сделавшим это вместе.
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Тимуровцы, епти)
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Причём к ветеранам шестерки авакава из анальных пружин?!
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Судя по новостям те врачи так "лечат" шо лутше бы они дома сидели...
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врачи могут бьіть скрьітьіми носителями. а потом тот ветеран повезет гуманитарку или в госпиталь пойдет, руку пожмет напобьівщику и вот уже первьій ООСсолдат с вирусом.
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Чи поновлять виробництво апаратів штучного дихання на заводі «Буревісник»? https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=3rm7sUEgp_8&feature=emb_logo
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Если так, то молодцы. Хоть какая-то от вас будет польза...
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ага, апотім вони підуть і потусують з солдатами діючими. і ось вже перший хворий ООСовець.
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В Киеве есть сайт,где делают заявки медики,и их возят безплатно на работу водителя частных авто.
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Максім Жорін із організації Авакова ,підвозить когось.Молодець.
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Просто Уважаю , и ТОЧКА. НАЦКОРПУС Наши ХЛОПЦЫ.
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15 000 Ветераны помогают медикам добираться на работу в условиях карантина, - руководитель штаба Нацкорпуса Жорин - Цензор.НЕТ 1318

"В рамках подготовки к мероприятию приняты меры по борьбе с коронавирусом. В частности, установлены бактерицидные ультрафиолетовые лампы, создан запас дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты в местах проживания участников парада "

Ветераны помогают медикам добираться на работу в условиях карантина, - руководитель штаба Нацкорпуса Жорин - Цензор.НЕТ 7677

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У меня была смешная история: иду с работы 3 км пешком (транспорта нет) идут перед до мной две дивчины замурованные в защите и большой пакет с продуктами., и до меня дошло что это волонтеры . И тут Фурор ---- пакет порвался., а я тут и без вируса , и с пакетом. в Общем передал Девчатам пакет., просто было приятно помочь.
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Це звичайно добре, шо дівчатам допоміг. Але ти впевнений, шо не маєш того клятого віруса?!
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