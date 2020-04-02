 Ветераны помогают медикам добираться на работу в условиях карантина, - руководитель штаба Нацкорпуса Жорин

В Киевской области пригородные маршрутки и электрички отменили, но альтернативы людям так и не предложили. Медики, которые должны ежедневно добираться на работу из области в город, вынуждены были просто жить в больницах. Несколько дней назад они даже перекрыли железнодорожное движение в Киевской и Черниговской областях. Причина - врачей не пускали в служебные поезда.

"У нас простая схема: накануне человек оставляет заявку в мессенджерах или по телефону, а утром его забирает наш транспорт и отвозит к месту работы. Например, в Киевской области у нас ежедневно заполнены машины и приходится делать несколько выездов", - отмечает Жорин.

По его словам, транспорт Национального Корпуса также перевозит врачей в Киеве, Харькове, Черкассах, Днепре. "Не только в областях есть проблемы, в крупных городах тоже. Общественный транспорт или Uber не покрывает полностью потребности наших медиков", - заверяет руководитель штаба Нацкорпуса. Там, где нет специального транспорта, волонтеры подвозят врачей на своих собственных авто.

С начала введения карантина, Национальный Корпус предложил Министерству здравоохранения свою волонтерскую сетку и начал работу во всех регионах Украины. Волонтеры помогают с дезинфекцией общественных мест, разносят соцпомощь, продукты, лекарства, средства защиты людям из наибольшей группы риска и помогают больницам.

Присоединиться к проекту НКВолонтеры можно по телефону: +380 (95) 002 30 49 или заполнить анкету волонтера https://forms.gle/CQKAS3PHqckntDHQA



