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 В мире количество случаев инфицирования коронавирусом перевалило за миллион

В мире более у миллиона людей зафиксировали коронавирус SARS-CoV-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по состоянию на вечер 2 апреля свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире.

В общем инфицировалось 1000168 человек. Из этих случаев - 51 354 летальных. В то же время 210 191 пациентам удалось выздороветь.

За последние сутки зафиксировали почти 65 000 новых заражений, более 4000 человек умерли.

Сейчас больше всего случаев инфицирования в США - более 235 000. Далее следуют Италия (115,242), Испания (110,238), Германия (84,264) и Китай (81,589). В то же время больше всего летальных случаев в Италии - 13,915, Испании (10,096) и США (5,620).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Испании умерли 462 человека. В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках

В мире количество случаев инфицирования коронавирусом перевалило за миллион 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186458
 
 
 Топ комментарии
 
Опять кидаю, правда, по ОРВИ. Но у нас и корона - ОРВИ по сути.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook во вторник.
Согласно сообщению, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тыс. чел., из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тыс. чел., 76,8% из них - дети.
С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. чел.
В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12- дети до 17 лет.
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Дивлячись на статистику 29 лютого Італії та 8 березня Іспанії, числа якої відповідають Україні 1-2 квітня, стає страшно, що буде в нас наприкінці квітня...
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от миллиона до 5 млрд (70% от 7,8 млрд) еще огого. У світі кількість випадків інфікування коронавірусом перевалила за мільйон - Цензор.НЕТ 6260
а чтоб победить корону-столько должны переболеть
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по всей вероятности так исчезали в древние времена целые цивилизации. печально для всех
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Ну, люди выздоравливают.
Хоть со скрипом, но тем не менее.
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если бы люди не выздоравливали и не было c природным иммунитетом от болячки, то сейчас не было ни какой цивилизации
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Блин, может вирус увидев ситуацию в Украине остановится?
Не хочется чтобы вирус-миллионник, стал вирусом-миллиардником...
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Огласите цифры по другим "популярным" болезням, пожалуйста...
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По тисячі точно не вмирають в день від одного захворювання.
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Опять кидаю, правда, по ОРВИ. Но у нас и корона - ОРВИ по сути.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook во вторник.
Согласно сообщению, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тыс. чел., из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тыс. чел., 76,8% из них - дети.
С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. чел.
В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12- дети до 17 лет.
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64 смерті з 5,4 млн це зовсім інший відсоток.
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Там багато цифр не вистачає: скільки захворіло грипом, коли саме помирали найбільше, скільки - від ускладнень ГРВІ...
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Чи колись писали, шо смерть - внаслідок ГРВІ? А шо ми бачимо зараз?
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А коли кому в останнє грип ставили? Я взагалі таких не знаю.
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вмирають - і по дуже багатьом захворюванням
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К примеру, по данным ВОЗ, в 2017 году в мире туберкулезом заболели 10 миллионов человек, и 1,6 миллиона человек умерли от этой болезни.
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СНІД , туберкульоз ... - це все хвороби , які в Україні , ще рік тому . мали характер епідемій ... про кір не забуваєм ... А зараз що ? Таке враження , що ці всі хвороби казково зникли і залишився лише "короновірус" страшний ?
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Дивлячись на статистику 29 лютого Італії та 8 березня Іспанії, числа якої відповідають Україні 1-2 квітня, стає страшно, що буде в нас наприкінці квітня...
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Не грає, в Італії 1 березня було 530 нових випадків, у нас 135.
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люди! вы только посмотрите что эти мрази жрут !! суки проклятые...а потом весь мир болеет и умирает.... я и другое видел ещё хуже видео есть чем это...просто нет возможности тут ставить. https://www.facebook.com/enjoyhd/videos/469737827267035/?v=469737827267035
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Они всегда жрали что попало, вирус создан в лабораторных условиях или в кацапии или в китае
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это уму непостижимо! ложками жрут!!!!!! палочек им уже не хватает.
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ест видео где они в ресторанах жрут палочками живых младенцев осьминогов мокают в соус и пихают себе в рот...а также есть у меня где то в папке как тоже в кафе палочками родившихся мышат чи крысят берут живых мокают в соус и жрут. жуков.пауков. летучих мишей. червей и пиявок. змей и сороконожек твари жрут всё что шевелится .притом всё сырое и живое.....скоты припадочные уже .чи жрать нечего ? вот от куда и болячки потом и вирусы всё больше как правило с китая....ау...если читаете кто от них...у вас с головой вообще то всё в порядке припадочные....??((
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в прошлом году одна китайская пара в Западном Китае поймали в степи сурка и почти сырого съели (поищите в Гугле). Потом заболели чумой. их быстро изолировали, диагноз, карантин - и дальше не пошло. пара умерла.
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Хто у нас математик? З цих цифр який процент померлих?
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Хіба так важко порахувати?
Зі 100 хворих 5 померло.
5%.
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https://www.youtube.com/watch?v=MxDor6pzbTA

ЗЕЛЕНСКИЙ ОТПРАВЛЯЕТ ВРАЧЕЙ В ИТАЛИЮ! ВОВА, МОЖЕТ ТЫ САМ ТУДА ПОЕДЕШЬ?



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відео від Алексей Гончаренко - сина Костусєва , депутата від ПЕС і колишнього активного руССкомірца !
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это не меняет суть дела -зебил это конченое чмо
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Італійці платять 600 євро в день, в них захист набагато кращий ніж у наших лікарів. Шанс заразитись там трохи менший як у нас. І вони поїдуть... Подякуйте за "реформи". Супрун та зеленському, якщо лікарі поїдуть я їх зрозумію
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вони поїдуть

А кто в Украине останетса?тут и так недостаток а эта гнида врачей отправляет
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Лікарі масово звільняються і так, тому що нема засобів індивідуального захисту, лікарі не хочуть приносити цю заразу додому своїй сім'ї. Печально... просто така в нас влада як тепер так і до того, крали, руйнували тепер маємо те що маємо.на жаль....
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в Италии умерли 66 врачей. это лучший захист? и 14000 умерших уже. опять сманивают деньгами, как заробитчан, которые почему-то вернулись.
то, что творилось в медицине последние 30 лет - конечно виновата только СУпрун, которая хотела хоть что-то изменить в лучшую сторону. Не дали, заклевали, хамски обзывали санитаркой.. Это придумала Богомолец с Тодуровым, они с утра до вечера до сих пор ее обзывают, и не вспоминая Богатыреву. Сама Богомолец отказалась стать министром - ей предлагали, а вот тявкать из-за угла - пожалуйста.
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