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 Политика Украины
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 Призываем провести тщательное расследование, - заявление фракции СН в связи с публикацией записей Лероса

Фракция "Слуга народа" призывает расследовать, имели ли место факты коррупции, и выяснить, кто и с какой целью сделал записи.

Заявление фракции опубликовано на ее странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша политическая сила шла на досрочные парламентские выборы с теми же намерениями, что и Президент Владимир Зеленский, - побороть коррупцию и ложь чиновников. Путь к этому - нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из которых бы кабинетов она не выходила", — сказано в заявлении.

Депутаты подчеркивают, что заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств ситуации вокруг упомянутых записей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лерос не придет на допрос в СБУ 6 апреля, - адвокаты

"Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей", — заявили "слуги народа".

Депутаты заявляют о недопустимости любого давления на участников ситуации со стороны должностных лиц, правоохранительных и антикоррупционных органов.

"Следствие должно быть объективным, беспристрастным и должно предоставить окончательные ответы на вопросы, которые сегодня есть у народных депутатов, общественности и всего украинского народа", — сказано в заявлении.

"В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти", — подытожили депутаты.

Также на Цензор.НЕТ: Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса"

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Читайте также: Леросу после публикации видео с братом Ермака поступают угрозы, - Маси Найем

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Призываем провести тщательное расследование, - заявление фракции СН в связи с публикацией записей Лероса 01Призываем провести тщательное расследование, - заявление фракции СН в связи с публикацией записей Лероса 02

Источник: https://censor.net.ua/n3186456
 
   
 Топ комментарии
 
как бы ермак второй раз брата не убил.
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сказали депутати з нульовою толерантністю до корупції, які самі отримують щомісячні надбавки за правильні закони для очінь багатого дядьї...
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І двох тижнів не пройшло. Згиньте, чмошники.
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І двох тижнів не пройшло. Згиньте, чмошники.
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Чума, чума на оба ваши дома!

Чума на ЗЕ !
Чума на БЕ !

Вот из-за них червям на пищу,
Пойдете вы, ЗЕбилы !
Пропали, вы, погибли!

Чума на оба ваши дома! Призываем провести тщательное расследование, - заявление фракции СН в связи с публикацией записей Лероса - Цензор.НЕТ 2810
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Ну да, ну да. Конечно. Теперь ждем заявлений СН по заявлению Уманского.
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Ух и зрелище будет! Мёртвые с косами восстанут!
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он брательника недолюбливал с детства. и, вообще, то приемный брат
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сказали депутати з нульовою толерантністю до корупції, які самі отримують щомісячні надбавки за правильні закони для очінь багатого дядьї...
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Походу, призывай не призывай все равно получишь хай.
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а, может вам еще ключ от квартиры,где деньги лежат....
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откуда вам знать с какими намерениями зеленский шел к власти?
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понятно с какой целью...уже стали распускать слухи, что денис ермак был послан порошенко в эпицентр боевых действий и погиб...
но герой русско-украинской войны выжил и эта съемка тому подтверждение..
остальное - так совпало
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Тут главное - хто и с какой целью производил записи. А то шо на этих записях - это не важно.
Еще нужно узнать кто и с какой целью вычеслил Бубочку в Омане, после чего он стал Ослом Оманским.
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Заодно проведите расследование почему уже закончился первый квартал, а госзаказ на Укроборонпром даже не передан на предприятия. Вы уже стрелять перестали - это понятно......... на в нас-то еще стреляют.
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Так обсиратись при владі, не аби який хист треба мати.
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а что расследовать? уже доказано. сьемка велась незаконно. ктото получит по зубам. а этим ******* ничего не будет. ну уволят, МОЖЕТ
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Нужно было снимать на нормальную камеру предварительно предупредив присутствующих и спросив разрешения шо сьемка ведется для разоблачения коррупции. Иначе доказательства добыты незаконным путем и не могут быть предьявлены в суде.
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Підписи, суки, підписи! ( бені вони потрібні!)
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Хто підписався від слуг уродів під цим обтічним "проханням"?
Якщо сам Єрмак (Арахамія, тощо) - одна справа... Якщо люди від Черняєва - інша...
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ви так якісно орієнтуєтесь в сортах гАуна!
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кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей", - заявили "слуги народа".Источник: https://censor.net.ua/n3186456

Зедепутати, хіба відповідь на це питання не очевидна? Як на мене, то ціль - розкриття корупційних схем! Хіба цього не достатньо? А на рахуток того, хто це робив - тут очевидно, що людина, як викривач корупції має залишитись інкогніто і має бути включеним до програми захисту свідків
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Емец официально заявил что каждый меся крадут 5 млрд на пдв и что? реакию зелени видели??? хрен вам. хотя по закону должны возбудить дело, сразу же после публикации. НО,,, ТИШИНА............... .
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ЗЕбильный скот принимай порцию тёпленькой росы в харю...лечебная ..вот и Г+Г подтвердит.
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Павуки в банці нарешті відчули і звідки гроші, і смак влади, і хто за цю владу платить. Тепер буде така "боротьба за мир, що й камня на камені не лишиться" Закликаємо провести ретельне розслідування, - заява фракції СН у зв'язку з публікацією записів Лероса - Цензор.НЕТ 7747 Бажаю перемоги всім задіяним в цій боротьбі!
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підкажіть, є петиція до шапіто про звільнення ДЄрмака-мертвячука з посади?
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Тобто, з соєво мальдівскими офшорами шоколадного бариги, все ясно, а от тут, з партієй русского міра, надо єщо доказать, чьто ето русская партія...
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С офшорами Зе мы тоже пока что не разобрались, но придет и его черед!
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Зеленский устроил разнос "слугам" из-за скандала с Ермаком

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством фракции "Слуга народа", чтобы обсудить ситуацию вокруг обнародования видеозаписей брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на участников встречи. Те, в частности, утверждают: глава государства дал всем понять, что Ермак "был и остается его другом", а Гео Лероса, который обнародовал оперативные записи СБУ, он назвал аферистом.
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Шли побороть корупцию, а по факту прийдя,возглавили ее.
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Долго с мыслями собирались. Ведь получается, что бунт на корабле! На святое замахнулись! Теперь надо так тщательно провести расследование, чтоб на самих себя не выйти.
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Интересный вопрос от зе-следаков: - С какой целью вы записали коррупционера?

Это ноу-хау от зе-холмсов - с какой целью вы сообщили о преступлении. Вышинский просто обосрался от зависти. Даже в сталинском совке до такого не додумались.
Клоуны они ведь такие
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Да бог с ней, с коррупцией.
1. Кто разрешил сделать записи?
2. Зачем их выложили?
3. Кто дал задание дискредитировать всенародно избранного?

И наказать Ланоса, как врага народа
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ланос полноприводный, на автомате. недорого.
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Помните, как ВоваЗЕ говорил, что если выйти на улицу и спросить у прохожих, жулик ли Пашинский, то большинство ответит, что жулик?
Теперь пора Вове выйти на улицу и спросить у людей, торгует ли должностями А.Ермак, и 146% скажут ему, что не только должностями, но и Украиной в целом.
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Хороший комедийный сюжет для "95-й помойки". Пусть посмеются и поиздеваются над властью, как они делали последние лет 15...
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Инфа от Уманского

По его словам, из-за схемы со "скруткой" НДС государственный бюджет недополучает 5 миллиардов гривен.
"Я прихожу к нему (Шмыгалю- ред.), показываю: "Смотрите, мы здесь сейчас плюшками играемся, а вот - информация за каждый месяц, и это только "скрутка" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон начали сливать информацию - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только с НДС! Клименко (глава налоговой, затем - министр доходов и сборов - ред.) с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?". Минфин - не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации? Максимум - лишить Верланова премии, снять 5, 10, 20, 30 тысяч, 200 тысяч. Как вы думаете, это ему будет сильно больно?" - подчеркивает Уманский. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/eks-ministr-finansov-umanskiy-zayavil-chto-ego-otpravili-v-otstavku-iz-za-popytki-uvolit-glav-tamozhni-i-nalogovoy-1519989.htmlИ ТУТ ЕГО УВОЛИЛИ
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