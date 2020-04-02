 Призываем провести тщательное расследование, - заявление фракции СН в связи с публикацией записей Лероса

Заявление фракции опубликовано на ее странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша политическая сила шла на досрочные парламентские выборы с теми же намерениями, что и Президент Владимир Зеленский, - побороть коррупцию и ложь чиновников. Путь к этому - нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из которых бы кабинетов она не выходила", — сказано в заявлении.

Депутаты подчеркивают, что заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств ситуации вокруг упомянутых записей.

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"Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей", — заявили "слуги народа".

Депутаты заявляют о недопустимости любого давления на участников ситуации со стороны должностных лиц, правоохранительных и антикоррупционных органов.

"Следствие должно быть объективным, беспристрастным и должно предоставить окончательные ответы на вопросы, которые сегодня есть у народных депутатов, общественности и всего украинского народа", — сказано в заявлении.

"В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти", — подытожили депутаты.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".