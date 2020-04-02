 Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020 г

Соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 №1109" правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Так, постановлением вводится временный - до 1 июля 2020 года - режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки)", - говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в четверг вечером.
В частности, установлено нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00).
Соответствующие изменения, по информации Минэкономики, внесены в приложение 1 к постановлению № 1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году".
Как пояснили в министерстве, запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. В Минэкономики отметили, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.
"Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли", - отметили в министерстве.
Также министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.
... из чего можно предположить, что гречки в стране не осталось.
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Тем не менее, есть немало стран, где едят гречку, кроме России и бывших республик СССР. К примеру, это Китай (здесь гречки выращивается не намного меньше, чем у нас), Корея и Япония. Но здесь распространена не каша, а мука. Из гречневой муки корейцы пекут пышные ароматные булочки - саэ ме дук, а японцы готовят вкуснейшую лапшу характерного коричневого цвета.
Необычное блюдо из гречки предлагает еврейская кухня. Это каша «варнишкес»: отдельно сваренные макароны и крупа, обжаренный на курином жире лук соединяются непосредственно перед подачей на стол. Попробуйте приготовить гречку по-еврейски - такое разнообразие наверняка вам понравится.
Присутствуют блюда из гречки в Польше. Здесь из нее делают «гречаники» - особые котлеты. Славятся у поляков и блины из гречневой муки. А в Индии наряду с рисом можно попробовать жареную гречку.
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