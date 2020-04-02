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 Экономика, Общество
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Все про:гречка (134) Кабмин (11962) экспорт (607)

 Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020 г

Кабинет министров Украины ввел запрет экспорта гречки до 1 июля.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 №1109" правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Так, постановлением вводится временный - до 1 июля 2020 года - режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки)", - говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в четверг вечером.

В частности, установлено нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00).

Соответствующие изменения, по информации Минэкономики, внесены в приложение 1 к постановлению № 1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году".

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Как пояснили в министерстве, запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. В Минэкономики отметили, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

"Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли", - отметили в министерстве.

Также министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186454
 
 
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Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020 г

... из чего можно предположить, что гречки в стране не осталось.
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а скоро можно будет гречку и поштучно продавать )))
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плагиат... бацька раньше запретил...а еще лук, чеснок и беларусскую паприку
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ну, чай, не креветки, в Беларуси паприка плохо растет
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Интересно, а где ещё едят гречку, кроме стран бывшего совка?
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В Италии и Греции гречиху называют «турецким зерном». В Испании, Бельгии, Португалии и Франции ее считают растением арабским или сарацинским, а немцы называют «языческим». По мнению жителей этих стран, как и американцев, гречка достойна быть лишь кормом для животных. Ею кормят фазанов, оленей и некоторых других домашних питомцев. Поэтому там в продаже представлена главным образом зеленая гречка, а не традиционная для нас пропаренная крупа. Кроме того, в некоторых странах ядрицу продают в аптеках, в качестве специального продукта для диабетиков. Привычка русских иметь гречку в повседневном рационе иностранцам кажется, как минимум, странной.
Тем не менее, есть немало стран, где едят гречку, кроме России и бывших республик СССР. К примеру, это Китай (здесь гречки выращивается не намного меньше, чем у нас), Корея и Япония. Но здесь распространена не каша, а мука. Из гречневой муки корейцы пекут пышные ароматные булочки - саэ ме дук, а японцы готовят вкуснейшую лапшу характерного коричневого цвета.
Необычное блюдо из гречки предлагает еврейская кухня. Это каша «варнишкес»: отдельно сваренные макароны и крупа, обжаренный на курином жире лук соединяются непосредственно перед подачей на стол. Попробуйте приготовить гречку по-еврейски - такое разнообразие наверняка вам понравится.
Присутствуют блюда из гречки в Польше. Здесь из нее делают «гречаники» - особые котлеты. Славятся у поляков и блины из гречневой муки. А в Индии наряду с рисом можно попробовать жареную гречку.
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а шо только гречку, остальные крупы все несъедобные?
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Гречка при совку навіть в Україні, де вирощувалась, була дефіцитним товаром. Може в генах відклалось?...
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Тепер кацап Вася з Тамбова не зможе їсти свої улюблені бутерброди з гречкою )))
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Интересно, в какие страны её экспортировали?
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Розпочинати треба з іншого. Пшениці скільки вивезли?
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обцяли за кілька тижднів останню вивезти ...
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)) Навіщо дорогоцінний продукт переводити ( гречку ) .
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Наша власть уже к досрочным перевыборам готовится.
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все встигли вивезти , чи на "вибори" трохи залишили ?
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Если будет что сеять , то на новый урожай надеются .. .
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А че про нефть нет новостей ? Уже все сайты оттрубили, особено рашкованские, там победу празднуют, Саудиты сами "пришли" к Трампу с поднятыми руками, готовы сокращать добычу на сколько скажут..
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Гречка для украинца, как для кацапа - "Лебединое озеро".
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для чого зегніді потрібен "кредит" від мвф ...для того щоб ще з пів року грабувати у "спокої" ...
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