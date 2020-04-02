 На Закарпатье полиция задержала пограничника, который за 10 тыс. грн обещал помощь в вывозе масок в Венгрию. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Национальной полиции.

Работники полиции проводят мероприятия по недопущению вывоза средств индивидуальной защиты и других запрещенных к экспорту на время карантина товаров и изобличению лиц, которые могут способствовать в их перемещении через государственную границу. И по результатам таких мероприятий была задокументирована противоправную деятельность инспектора пограничной службы, который, по данным правоохранителей, пообещал за вознаграждение организовать беспрепятственное перемещение медицинских масок вне пунктов пропуска через государственную границу в Венгрию.

Сегодня, во время получения 10 тысяч гривен пограничника задержали, деньги были изъяты.

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Сейчас решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщения о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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