 Лерос не придет на допрос в СБУ 3 апреля, - адвокаты

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила юридическая компания "Миллер", клиентом которой является Гео Лерос, информирует Цензор.НЕТ.

"Гео Лерос не может явиться в СБУ 03.04.2020, поскольку получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено ч. 8 ст. 135 УПК, а также уже допрашивается ГБР в этот день", — сказано в сообщении.

Адвокаты отметили, что СБУ вызвала Лероса на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Защитники Лероса направили в СБУ письмо о том, что он не сможет явиться на допрос.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

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ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

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