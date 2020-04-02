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 Политика Украины, За рубежом
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 Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает РФ и контролируемых ею наемников прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с эпидемией коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кризис коронавируса не должен быть использован в качестве своего рода извинений, чтобы еще больше ограничивать работу наблюдателей от ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить воевать в Украине - она поддерживает сепаратистов, которые ответственны за то, что продолжают нарушать режим прекращения огня. Нам нужно полное выполнение прекращение огня, чтобы бороться с кризисом COVID-19 в стране", - заявил генсек НАТО на виртуальной пресс-конференции.

Столтенберг констатировал, что, когда "речь идет о востоке Украины, мы видим, что, несмотря на призывы к России прекратить военную деятельность, сепаратисты, которых поддерживает Россия, продолжают атаковать украинские вооруженные силы на востоке страны". "Мы видим нарушение режима прекращения огня, который продолжается как в Донецке, так и Луганске. Об этих нарушения докладывает не только Украина, они подтверждены и наблюдателями ОБСЕ", - подчеркнул он.

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При этом генсек отметил, что использование в качестве аргумента для запрета на свободное перемещение для наблюдателей ОБСЕ эпидемию коронавируса, еще более усложняет их работу, так как "они ограничены в своих возможностях свободно передвигаться, и по этой причине они не могут докладывать должным образом".

Источник: https://censor.net.ua/n3186449
 
 
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та ну! рашка прекратит как сдохнет...либо сама либо х.ло...(все копии))))
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В данном случае, легче коронавирус попросить прекратить размножаться, разницы никакой
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Ну и на что он надеялся, когда в стопитсотсоттысячный раз призвал гопников не заниматься гопстопом? Что они образумятся и станут на путь истинный? Не, ну они точно дурачки какие-то...
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Его спросили - он ответил. У меня больше вопросов к Цензору, который цитирует эти никому не интересные дежурные фразы.
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взять в союзники коронавирус все равно, шо жениться на ульянке не глядя Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1584
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Це як дитині з вадами розвитку казати, щоб більше не какав біля сусідньго ліжка.
Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7184
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Кремлёвский Фюрер говорит ,что он наблюдатель и только смотрит за действиями своих подарков Миру и соседней Украины
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Исторический факт, что Петр 1 занимался работорговлей. Мордва, марийцы,чуваши -этих национальностей, Пётр I менял на гвозди, у голландцев, по весу. Сколько весит человек, столько за него давали гвоздей или менял 2 мордвина на ведро гвоздей. В восемнадцатом веке гвозди все еще делают из дерева. А металлические (кованые или литые) - лишь за большие деньги.Причина не любви царя Петра ,людей именно этих народностей за низкий коэффициент ума! ( разжигания межнациональной розни НЕТ в моём сообщение ,вся информация доступна и в открытом доступе из научных источников
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А сколько за ведро шурупов и за гаечный ключ 17х24 мне могут дать мордовцев или чувих? Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5174
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Сейчас курс упал, за мордовца могут отсыпать разве что пенделей
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Ох і налякав! Да? А він це з озабоченостю сказав чи так якби щось ляпнути?
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россия это АБСТРАКЦИЯ вроде и все а вроде и никто. ПУТИН **** за это ответственно только ОНО
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