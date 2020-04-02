 Черновицкая область с полуночи 3 апреля закрывает въезд и выезд на территорию области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Черновцов Алексей Каспрук.
"Сегодня с 00:00 будет введен режим запрета въезда и выезда с области", - написал он.
Исключением станет грузовой и транзитный транспорт, а также транспорт учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области.
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Также въезд в область будет разрешен транспорту граждан, которые зарегистрированы в Черновицкой области, проживают в ней и возвращаются к месту постоянного проживания.
Срок действия ограничений не уточняется.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, в Черновицкой области были зарегистрированы 143 случая заражения коронавирусом. Всего в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 135 новых случаев.
а в Украине в суд подать можно. Еще и выиграют.
И в итоге не будут иметь нифига.
Тот кто рисует себе цену, получит ноль.
А работы то нет уже в стране. Все у кого они работали за вашу воду - закрылись.
Походу теперь и я смогу рабочих подешевле найти стреди этих хитрожопых.
Кто знает...?
Интересно., правда...
А то шастають тут ті заражені із номерами се
Вирус не будет спрашивать за кого голосовал и какие политические предпочтения.