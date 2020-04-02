 Черновицкая область с полуночи 3 апреля закрывает въезд и выезд на территорию области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Черновцов Алексей Каспрук.

"Сегодня с 00:00 будет введен режим запрета въезда и выезда с области", - написал он.

Исключением станет грузовой и транзитный транспорт, а также транспорт учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области.

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Также въезд в область будет разрешен транспорту граждан, которые зарегистрированы в Черновицкой области, проживают в ней и возвращаются к месту постоянного проживания.

Срок действия ограничений не уточняется.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, в Черновицкой области были зарегистрированы 143 случая заражения коронавирусом. Всего в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 135 новых случаев.

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