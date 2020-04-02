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 Общество, Здоровье
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 Черновицкая область с полуночи 3 апреля закрывает въезд и выезд на территорию области

Черновицкая область с 00:00 3 апреля переходит на особый режим въезда-выезда на территорию области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Черновцов Алексей Каспрук.

"Сегодня с 00:00 будет введен режим запрета въезда и выезда с области", - написал он.

Исключением станет грузовой и транзитный транспорт, а также транспорт учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области.

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Также въезд в область будет разрешен транспорту граждан, которые зарегистрированы в Черновицкой области, проживают в ней и возвращаются к месту постоянного проживания.

Срок действия ограничений не уточняется.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, в Черновицкой области были зарегистрированы 143 случая заражения коронавирусом. Всего в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 135 новых случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области введен особый режим въезда-выезда, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3186448
 
 
 Топ комментарии
 
Кто-нить в курсе, насколько это законно?
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Ущемляют права! Вернулись из Италии - самое время в соседнюю область к родычам! В лес на шашлыки! Дайош отдых без ограничений и полную свободу!
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а вы предлагаете на пана работать за хлеб и воду? Суть не в заробичанах а в соблюдении самим правительством мер, вот Лукашенко, "пусть там остаются", а у нас "надо всех вернуть и бес карантина". Ох я в шоку от вас
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Так і Крим анексували не по закону.
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Абсолютно законно. Заразу завезли, сами с ней и разберутся. Из-за кучки безхребетных заробитчан рушится экономика всей страны
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а вы предлагаете на пана работать за хлеб и воду? Суть не в заробичанах а в соблюдении самим правительством мер, вот Лукашенко, "пусть там остаются", а у нас "надо всех вернуть и бес карантина". Ох я в шоку от вас
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У луки низзя подать на государство у суд за недопуск в страну, там даже никто в стране не знает шо когото изза бугра не пускают.
а в Украине в суд подать можно. Еще и выиграют.
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так у нас не было ни когда "отца" нации, первый на старте независимости, второй распродал оружие и избавился от ЯО, а также протащил во власть третьего, третий просто был паханом, четвертый крал хорошо но экономику старался на плаву держать, пятый, думаю на этом будет кончено все
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Если бы объявили ЧП, суд был бы до лампочки, но у нас надо было попиариться возвращением потенциально больных без всяких обсерваций, так что теперь все человеческие жертвы в Украине от вируса на ЗЕ, только от этого уже не легче. Черновицкая область с полуночи 3 апреля закрывает въезд и выезд на территорию области - Цензор.НЕТ 4597
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Лучше корка хлеба, но украинская, чем кусок мяса из Европы, США или России!
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вопрос в том, чья будет в собственности земля? И будешь ты иметь корку хлеба украинского? Возможно ни чего не будешь иметь
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Поляки уже отработали на пана десЯтилетиями за хлеб и воду. И сейчас живут нормально. Нашим же безхребетным выплодкам дай бабло с пеленок.
И в итоге не будут иметь нифига.
Тот кто рисует себе цену, получит ноль.
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Я почти не видел простых смертных украинцев не работающих, все хорошо работают, что бы иметь крышу над головою и еду. Только воры так могут себе позволить и неплохо жить. Не гони на народ
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Ща они почувствуют весь вкус жизни когда работали в чужой карман, вернулись все в страну, а выедут опять неизвесно когда.
А работы то нет уже в стране. Все у кого они работали за вашу воду - закрылись.
Походу теперь и я смогу рабочих подешевле найти стреди этих хитрожопых.
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На что повлияли в данном случае заробитчане?
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Ну, як тобі сказати. Коли кацапи віджимали Крим та російські війська ввійшли на територію України і обстрілювали наших військових з своєї території, то вводити військовий стан та починати війну з загарбником ніхто не наважувався і не хотів, казали немають права, бо законами точний механізм не прописаний. І буде порушено велика кількість прав та свобод, яких наш вільнолюбивий народ не потерпить. Хоча ми розуміємо, що це брехня. А тут навпаки, всі ці дії є незаконними та такими, що порушують кучу прав та свобод тому, що тут дійсно нічого нормально не прописано і не затвердженно. Якось так.
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так надо пропихнуть, пока такая ситуация, пару законов в ВР и все кошерно
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тоді америкоси заборонили зробити це Турчинову а він уже все підготував для загальної мобілізації і введення воєнного стану, хоча ми ще скоро дізнаємося правду
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Ага америкоси і путін разом. А ми що під зовнішнім управлінням знаходимося? Турчинов так вважає, бо я б не зважав.
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В данном случае - незаконно. Ограничение прав и свобод граждан возможен при объявлении ЧП или ВП. Но кто у нас смотрит на закон?
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Какой закон!? Ты словно не в Украине живешь)
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по большому счету для ограничения прав граждан должны вводить режим чрезвычайного положения, но на данный момент пользуются лазейкой с режимом карантина, устанавливаемым Кабмином на основании статьи 30 Закона "Об обеспечении санитарно-эпидемического благополучия населения Украины"
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Головне, що в нас все завжди робиться вчасно! Ну, може з маленькою затримкою в рік чи пять, а тут така оперативність. Місяць! А саме головне, що ця ізоляція буде чисто формальним рішенням на папері. А як їздили так і будуть їздити. Як шастали, так і будуть шастати.
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ЧНР? По моему это уже перебор. Это не децентрализация, а федерализация какая-то...
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А це дійсно дуже складна область. Закриття такої області може мати негативні наслідки.
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Та не буде ніяких наслідків, всі по норах сидять.
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Було би добре, а то там у вас майже усі мають румунські паспорти.
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а вас не смущает продажа земли? интересно что мы будет иметь с паспортами Украины? Голое дно и пройтись нельзя не наша территория, а частная собственность
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Я про продаж землі багато чого одразу написав. Де ви тоді були? Там і відповідь.
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а какого олигарха попросил Зеля рулить Черновицкой областью?
Кто знает...?
Интересно., правда...
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Никакого. Новинский лиш приезжал один аппарат ИВЛ привёз
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Та то такое. Фирташ сейчас сам голый-босый
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Може ви просто не в курсі, Фірташ головний орендатор землі в Тернопільскій області, мама його керує, може і в нас щось має.
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Ущемляют права! Вернулись из Италии - самое время в соседнюю область к родычам! В лес на шашлыки! Дайош отдых без ограничений и полную свободу!
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через год, поехали на шашлыки после пережитой эпидемии, ***, вот не задача нас повязала охрана, везде раскупили землю
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І що ці дії перешкодять пересуванню віруса?Коли ви падлюки, закривали лікарні та наживалися на медецині,на що надіялися?Дії влади не законні,тому влада попадає під зловживання.Такі дії більше приносять шкоди людям та країні.Схоже на те,що бидло при владі хоче більше накрасти та втекти з України,кинув людей напризволяще.
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нарешті!
А то шастають тут ті заражені із номерами се
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Зелохи, вылазьте и под диванов, переболеть всё равно придёться.
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И зелохам, порохоботам, мертвечуковцам и адептам Юли, всем придется.
Вирус не будет спрашивать за кого голосовал и какие политические предпочтения.
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Пусть сначала переболеют зелохи, их аж 73%.
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