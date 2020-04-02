 Украина рассчитывает на меморандум с МВФ и $165 млн от ООН на борьбу с коронавирусом, - Зеленский

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Главным вопросом беседы была роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины. Также стороны обсудили продолжение реформ и переговоры с международными партнерами.
"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", - отметил Зеленский.
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Президент подчеркнул, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому наше государство сможет получить финансовую поддержку.
"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого Плана в сумме предусмотренных 165 млн долларов США", - сказал он.
Зачем голосовали закон про землю ?
Семь украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes.
Основатель СКМ Ринат Ахметов с состоянием в $ 6 млрд занял 272 место в свежем рейтинге (в прошлогоднем рейтинге было 334-е). В прошлом году Forbes оценил состояние Ахметова в $5,5 млрд.
На 1511-е место в рейтинге со 1477-го опустился владелец Ferrexpo Константин Жеваго, его капитал уменьшился с $1,6 млрд до $1,5 млрд.
Председатель правления "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк и основатель инвестиционно-консалтинговой компании EastOne Виктор Пинчук - заняли 1605 место с состоянием $1,4 млрд.
Также в рейтинг с состоянием выше $1 млрд попали: Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Вадим Новинский.
Активы совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова оцениваются в $1,2 млрд, он занимает 1818 место, активы его бизнес-партнера Игоря Коломойского - $1,1 млрд, он 1947-й.
Владелец "Смарт-холдинга", нардеп Вадим Новинский с состоянием $1,05 млрд расположился на 2057 месте.
А ти кумедний!