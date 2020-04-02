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 Политика Украины
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 Украина рассчитывает на меморандум с МВФ и $165 млн от ООН на борьбу с коронавирусом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Главным вопросом беседы была роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины. Также стороны обсудили продолжение реформ и переговоры с международными партнерами.

"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому наше государство сможет получить финансовую поддержку.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого Плана в сумме предусмотренных 165 млн долларов США", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3186447
 
 
 Топ комментарии
 
Та де ж гроши поділися, Блазню, якщо ніхто вже не краде?
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Совет форумчанПравила форума
 
А де 8 млрд ?

Зачем голосовали закон про землю ?
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Та де ж гроши поділися, Блазню, якщо ніхто вже не краде?
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Меморандум, який не є домовленістю підпишуть, а гроші не дадуть. Знаєте чому?
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В нашей стране кроме инвестиционных нянь и похвастаться нечем.
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Это же на сколько теперь поднимутся главные воришки у нелоха разуцкий и гетьманович?
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Опять рассчитывают на кредиты и халяву, так никогда с эпохой бедности не закончить
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что для них 165 млн..???
Украина рассчитывает на меморандум с МВФ и $165 млн от ООН на борьбу с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8313

Семь украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes.
Основатель СКМ Ринат Ахметов с состоянием в $ 6 млрд занял 272 место в свежем рейтинге (в прошлогоднем рейтинге было 334-е). В прошлом году Forbes оценил состояние Ахметова в $5,5 млрд.

На 1511-е место в рейтинге со 1477-го опустился владелец Ferrexpo Константин Жеваго, его капитал уменьшился с $1,6 млрд до $1,5 млрд.
Председатель правления "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк и основатель инвестиционно-консалтинговой компании EastOne Виктор Пинчук - заняли 1605 место с состоянием $1,4 млрд.
Также в рейтинг с состоянием выше $1 млрд попали: Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Вадим Новинский.
Активы совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова оцениваются в $1,2 млрд, он занимает 1818 место, активы его бизнес-партнера Игоря Коломойского - $1,1 млрд, он 1947-й.
Владелец "Смарт-холдинга", нардеп Вадим Новинский с состоянием $1,05 млрд расположился на 2057 месте.
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Просто потрібно взяти гарненько за яйця і можна більше кредити не брати в МВФ та ще й повернути те, що вже взяли в борг.
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гроши, они протянутую ладонь любят, христа ради
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расчитываеш на эти бабки ты.......... а мы раситываем что президент наладит экономику и перестанет покрывать воров и коррупционеров. и тогда мы сможем одалживать им а не у них. ведь нам каждый год не хватает 5-7 миллиардов баксов, а экономисты посчитали что у нас в тени вертятся не много не мало а 14- 17 миллиардов бакс. не срите нам мозги. и без вас хреново.
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а мы раситываем что президент наладит экономику и перестанет покрывать воров и коррупционеров.
А ти кумедний! Украина рассчитывает на меморандум с МВФ и $165 млн от ООН на борьбу с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8821 Украина рассчитывает на меморандум с МВФ и $165 млн от ООН на борьбу с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8821 Украина рассчитывает на меморандум с МВФ и $165 млн от ООН на борьбу с коронавирусом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8821
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у *********** год был, чтобы хоть что-то НАЧАТЬ делать для людей и страны. Все, чему он научился - отиораживаться от соих косяков и косяков его шоблы. Пора на выход.
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Гроші не дадуть, бо відомо як їх розкрадуть. Зараз ми в переддефолтному стані.
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Дадуть,щоб забрати відсотки за попередні транші,а на осінь вже дефолт.
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ РАСЧИТЫВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО НА СЕБЯ .........................
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зелень послал своих холуйов просить бабки еще и к илону маску. тем самым подчеркнул что в Украине нет миллиардеров и вообще, даже богатых нет.. я бы за счет одних чиновников и их семей вышел бы и этой жопы с плюсом в 10 миллиардов баксов. а может и болше
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