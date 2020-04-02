 Украина рассчитывает на меморандум с МВФ и $165 млн от ООН на борьбу с коронавирусом, - Зеленский

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Главным вопросом беседы была роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины. Также стороны обсудили продолжение реформ и переговоры с международными партнерами.

"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому наше государство сможет получить финансовую поддержку.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого Плана в сумме предусмотренных 165 млн долларов США", - сказал он.