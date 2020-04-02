 Подтвержден второй случай COVID-19 в ВСУ, заболевший - военнослужащий Киевского гарнизона

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook командования Медицинских сил ВСУ.

"У одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта 2020 года по отдельному решению были взяты образцы для исследования и по результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

На данный момент состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, он проходит лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы.

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Двое военнослужащих, вступавших в контакт с заболевшим во время выполнения служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию.

Напоминаем, 1 апреля в ВСУ был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.