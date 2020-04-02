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 Подтвержден второй случай COVID-19 в ВСУ, заболевший - военнослужащий Киевского гарнизона

По состоянию на 17:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины подтвержден второй случай заболевания COVID-19.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook командования Медицинских сил ВСУ.

"У одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта 2020 года по отдельному решению были взяты образцы для исследования и по результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

На данный момент состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, он проходит лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы.

Также читайте: В воинские части направили проверяющих из-за коронавируса, но не позаботились о наличии средств защиты от COVID-19, - волонтер Москаленко

Двое военнослужащих, вступавших в контакт с заболевшим во время выполнения служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию.

Напоминаем, 1 апреля в ВСУ был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

Подтвержден второй случай COVID-19 в ВСУ, заболевший - военнослужащий Киевского гарнизона 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186444
 
 
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Почему военные еще не на казарме сидят? А ходят, как на работу
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Одужання бійцю. Полазили "проверяюциє на коронавирус" і поперло
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Нехрен бегать в самоволку.
Я когда служил 87-89(курортный город),нас каждую неделю ,перед увольнительными санинструктор на собрании всегда говорил-трипака и сифака нам не надо,будте немножко умнее,лучше забухайте.
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Допроверялись. Не этих ли дятлов рук дело ?
31.03.20 10:28 В воинские части направили проверяющих из-за коронавируса, но не позаботились о наличии средств защиты от COVID-19, - волонтер Москаленко
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Тепер,що всю армію на самоізоляцію поставити,як і народ?Чи може влада почне відділяти зерна від плевел?Щоб перемогти епідемію,треба лікувати хворих,а не держати їх вдома.Здорові люди повинні працювати на благо батьківщини,щоб хворі могли видужати.А що буде,якщо після карантину,хворий вийде общатися на вулицю?Знову епідемія і знову карантин?Я розумію, якщо при карантині проводяться якісь роботи з борьбою від епідемії.Що робить влада при карантині?Жде щоб народ повимирав?Чи може красти так не страшно?
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