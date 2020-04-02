 Арахамия взял на себя ситуацию с организацией выплат оборонным предприятиям, - Бутусов

Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Мне позвонил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по поводу моего вчерашнего поста о катастрофическом положении среди госпредприятий оборонной промышленности. Сказал, что комитет по обороне Верховной Рады согласовал Государственный оборонный заказ 2020-го года, и должен выполняться, в чем причина таких критичных отзывов?" — написал он.

По словам Бутусова, он пояснил, что этот план не довели до большинства предприятий, и о нем не знаю даже в "Укроборонпроме". С января 2020 года в оборонной промышленности полностью отсутствует финансирование, фактические поставки продукции оборонных предприятий на сумму 700 миллионов гривен не оплачены, и даже не названы сроки выплат.

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"Договорились с Давидом, что в случае, если ситуация в ближайшую неделю не изменится, буду писать и информировать о положении на предприятиях оборонной промышленности", — написал Бутусов.

"Давид Арахамия ситуацию с регулировкой действий Минобороны и с организацией выплат предприятиям взял на себя. Это хорошо, когда кто-то берет на себя ответственность, значит есть центр принятия решений, будем менять ситуацию", — подытожил он.