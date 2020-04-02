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 Арахамия взял на себя ситуацию с организацией выплат оборонным предприятиям, - Бутусов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на информацию о катастрофическом положении госпредприятий оборонной промышленности.

Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Мне позвонил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по поводу моего вчерашнего поста о катастрофическом положении среди госпредприятий оборонной промышленности. Сказал, что комитет по обороне Верховной Рады согласовал Государственный оборонный заказ 2020-го года, и должен выполняться, в чем причина таких критичных отзывов?" — написал он.

По словам Бутусова, он пояснил, что этот план не довели до большинства предприятий, и о нем не знаю даже в "Укроборонпроме". С января 2020 года в оборонной промышленности полностью отсутствует финансирование, фактические поставки продукции оборонных предприятий на сумму 700 миллионов гривен не оплачены, и даже не названы сроки выплат.

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"Договорились с Давидом, что в случае, если ситуация в ближайшую неделю не изменится, буду писать и информировать о положении на предприятиях оборонной промышленности", — написал Бутусов.

"Давид Арахамия ситуацию с регулировкой действий Минобороны и с организацией выплат предприятиям взял на себя. Это хорошо, когда кто-то берет на себя ответственность, значит есть центр принятия решений, будем менять ситуацию", — подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3186443
 
   
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Бутусов пишет правду. Знаю из первых рук.
ЗЕ не заключили контракты на ремонт техники на 2020.
Заводы дорабатывали контракты за прошлый год и вставали на простой до карантина.
Сейчас оборонные заводы на карантине, полная остановка.
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А Арахамия не хочет взять на себя свои прямые обязанности - сделать такой закон, который бы прописывал механизм, который бы исключал возможность таких ситуаций ?
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Пишіть вже прямо: "Арахамія сів "на потоки" розподілу державних коштів".
Цікаво: який зашквар буде наступним, де ця хламідія буде "нє прі дєлах"
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Я извиняюсь, этот беженец из Абхазии, который и гражданство то украинское получил только в 2015 году, в этом, что то понимает? Или напоследок решил джек пот рвануть и в Абхазию сдрыснуть? Ведь в воздухе отчётливо запахло живодёрней для Ослов, пардон, для Слуг народа и их хозяина.
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Слишком много Арахамии.
Начинает подташнивать.
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а шо к ладошкам потным прилипнет,об этом умалчивается?
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"взял на себя ситуацию" - бутусик,овца,ситуацию можно брать только за яйца,на себя её могут брать только хозяева лубянскх подвалов.
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Ещё и эта ара наживается и с под пальмам будет селфи делать
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Ну якщо оце буде відповідати за оборонну промисоовість, яка у нас майже знищенна, то у мене все є. Мило, шворка, табуретка. І це не для мене.
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>С января 2020 года в оборонной промышленности полностью отсутствует финансирование
доперезагружались...Источник: https://censor.net.ua/n3186443доке
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а что там организовывать, просто перечисляй деньги, если они конечно есть...
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